DHA YURT BÜLTENİ - 18

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı. Kaza; öğleden sonra İslahiye-Hasa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tarık Ekinci yönetimindeki 06 BF 310 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki kavşakta karşı yönden gelen Serdar Subaşı'nın kullandığı 67 YE 057 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunanlardan bazıları çarpışmanın şiddetiyle yola savrulurken, bazı kişiler ise araçlarda sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobillerde bulunan Emine Duman, Sevgi Ekici ve Meryem Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan aralarında çocukların da olduğu 13 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri ise güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gaziantep'e kaldırılan yaralılardan İbrahim Duman da tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren İbrahim Duman'ın da cenazesi otopsi için morga konuldu. Her iki otomobilde de aralarında çocukların da olduğu 8'er kişinin yolculuk yaptığını saptayan güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde geçen hafta Dicle Nehri kıyısında cesedi bulunan ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen hemşire Hayriye Arıca'nın (31) kocası Burhan Arıca (33) da ölü bulundu. Hasankeyf ilçesindeki Dicle Nehri kenarında 8 Nisan günü cesedi bulanan Hayriye Arıca'nın ölümüyle ilgili jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Hayriye Arıca'nın ailesi kızlarının, eşi tarafından öldürüldüğüne dair ihbarda bulunurken, Burhan Arıca'nın ailesi ise yetkililerden kayıp olan oğullarının bulunması için yardım talebinde bulundu. AFAD ekipleri, Burhan Arıca'nın ailesinin talebi üzerine Dicle Nehri bölgesinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Hayriye Arıca'nın cesedinin bulunduğu bölgeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan Hasankeyf'e bağlı Irmak köyü yakınlarında Burhan Arıca'nın cesedini buldu. 1 çocuk babası Burhan Arıca'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------- - Hastaneden görüntü - Amblunasların görüntüsü - Hastane morgun önünde toplananlar - Detay

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından göreve gelen ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Ankara'ya giderek, Anıtkabir'i ziyaret etti. İzmir heyetinin Ankara programına Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yanı sıra, ilçe belediye başkanlarının eşleri de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ziyaret kapsamında bir araya gelen heyet, Aslanlı Yol'dan yürüterek anıta ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin çelengini mozoleye bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Soyer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şu ifadelerle seslendi: “Aziz Atam, bugün huzurunuza, 31 Mart 2019 tarihinde beş yıl için seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir'in yirmi beş ilçesinin belediye başkanları olarak size söz vermeye geldik. Biliyoruz ki özgürlük nefes kadar hayatidir ve bu topraklarda yüz yıldır özgürce nefes alıyorsak sizin sayenizde. Rahat uyuyun, emanetinizi canımız gibi koruyacağız. Bunun yolunun birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktan geçtiğini öğrendik. O nedenle birbirimize sımsıkı sarılıp 'yurtta barış, dünyada barış' şiarıyla kardeşlik mayasını çoğaltacağız. Akıl, vicdan ve cesaretle devrimlerinizin aydınlığından feyz alıp İzmir'i dünyanın müreffeh kentlerinden biri yapacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız ve çok çalışacağız. Biliyoruz ki siz, İzmir'in güzel kalpli insanlarının her daim yüreğindesiniz. Gücümüzün kaynağı bu aziz hatıranıza şerefle ve gururla sahip çıkacağız. Asla unutmayacağız ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

CHP VE İYİ PARTİ GENEL MERKEZLERİNE ZİYARET

Anıtkabir programı öncesinde ise Millet İttifakı çatısı altında seçilen İzmirli başkanlar CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Çok büyük bir başarı elde eden İzmirli belediye başkanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Zor ve eşit olmayan koşullarda bir seçim geçirdik. Buna rağmen başarılı sonuçlar aldık. Sizlere hayırlı olsun diyorum' diye konuştu. Heyetin bir sonraki durağı İyi Parti Genel Merkezi oldu. Başkan Soyer ve ilçe belediye başkanları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi.

MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞME

İzmir heyetinin Ankara temasları kapsamında bir diğer buluşma da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleşti. Yavaş, “İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Bize düşen başarılı olmak" dedi. Başkan Soyer ise yirmi beş ilçe belediye başkanıyla birlikte Türkiye'nin başkentinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ankara programına Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova Belediye Başkanı Fatma Güçlü Çalkaya, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Konak Belediye Ba şkanı Abdül Batur, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Selçuk Belediye Başkanı Firiz Ceritoğlu Sengel, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ve başkan eşleri katıldı.

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Haber: İZMİR,(DHA)

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