DHA YURT BÜLTENİ-18

Giresun'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİDİN NAAŞI GİRESUN'A GETİRİLDİ Hakkâri'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Sözleşmeli Er Murat Şahin'in (23), naaşı askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, şehidin ailesi, polis, askeri erkan, protokol temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havalimanında karşılanan şehidin naaşı konulduğu cenaze aracıyla, Türk bayrakları asılan araç konvoyu eşliğinde Giresun'a getirildi. Şehit Murat Şahin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Espiye Merkez Ulu Camii'de düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Havalimanındaki karşılama töreni

Törene katılanlardan görüntüler HABER KAMERA: Nedim KOVAN/ORDU-DHA ============== Gelinini tabancayla vurarak öldürdü MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde Ömer A., iddiaya göre husumetli olduğu gelini Şeynur A.'yı (31) tabancayla vurarak öldürdü. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Binasından ayrıldı Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Şeynur A., yolda yürürken Ömer A. ile karşılaştı. İddiaya göre husumetli olan ikiliden Ömer A., yanında bulunan tabancayı çıkararak, Şeynur A.'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şeynur A. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şeynur A., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şeynur A., hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Şeynur A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yandan, Şeynur A.'nın eşi uzman çavuş Gökhan A.'nın 2016 yılında Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edildiği öğrenildi. Polis, Ömer A.'nın olayda kullandığı tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Hastaneden detay

- Ambulastan detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ================== Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem VAN'ın Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 22.39’da meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Caddelerdeki vatandaşlardan detay Behçet DALMAZ/TUŞBA (Van), (DHA) =================== Pikniğe giden liselilerin otomobili takla attı: 1 ölü, 2 yaralı(2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Pikniğe giderken kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen ve iki sınıf arkadaşının yaralandığı kazada hayatını kaybeden Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Atçı'nın, Malkara Devlet Hastanesi'nden alınan cenazesi, helallik alınması için evinin önünü götürüldü. Osman-Arife Atçı çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Mustafa'ya helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu.

Oğlunun tabutuna sarılan Arife Atçı, "Bu tabutun içinde kim var. Kalksın benim oğlum buradan. Kalk Mustafam benim kalk. Açın tabutunu görelim oğlumu. Böyle mi görecektim evladımı. Daha yeni sakalı çıkmıştı, nur yüzlü oğlumun. Evladım yaktın bizi" diye ağladı. Mustafa Atçı'nın, Kiremitlik Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Malkara Anadolu İmam Hatip Okulu yöneticileri, öğretmenleri ile Atçı'nın sınıf ile okul arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Atçı, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin evin önüne getirilmesi

-Ailenin feryadı ve sinir krizi geçirmesi

-Annenin tabuta sarılıp ağlaması

-Cenazeden detay

-Mustafa'nın cenazesine katılan okul arkadaşları

-Arkadaşlarının konuşması

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Cenazenin mezarlığa götürülüşü

-Ağlayanlar ve detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) =======================

Düzce'de otomobil takla attı: 3 yaralı (2)

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ Düzce'de otomobilin takla atması sonucu yaralanan Nihat Cöymen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. DÜZCE (DHA) ========================== BBP lideri Destici nikah şahidi oldu BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya İl Başkanı Osman Seçgin’in kızının düğün törenine katıldı. Destici, Merve ve Mustafa Çoban çiftinin nikah şahitliğini yaptı. BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da, partisinin il Başkanı Osman Seçgin’in kızı Merve’nin düğün törenine katıldı. Düğün salonunda düzenlenen törenle evlenen Merve ve Mustafa Çoban çiftinin nikah şahitliğini yapan Mustafa Destici, genç çifte mutluluklar diledi. Görüntü dökümü:

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-Destici’nin çifte mutluluklar dileyip evlilik cüzdanını vermesi

-Nikahın kıyılması

-Detaylar Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,DHA)) ========================================== Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 1 milyona ulaşan öğrencimiz var DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “1 milyona ulaşan öğrencimiz var kurslarımızda. 50 bine yakın öğretmenimiz var. 7’den önce de 70’ten sonra da bizim Kuran kurslarımızda öğrencilerimiz varö dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Alanya Müftülüğü tarafından organize edilen Hafızlık İcazet Programı’na katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki programda ilçe protokolü ve vatandaşlar da hazır bulundu. Programda 6’sı erkek, 22’si kadın olmak üzere toplam 28 hafıza icazetleri verildi. ‘ÖĞRENMEYİ, ÖĞRETMEYİ VE KALEMLE YAZMAYI EMREDİYOR’ Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Peygamber Efendimiz, ‘Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir’ diye buyuruyor. Şimdi Kuran’ı öğrenen ve hafızlarımızı yetiştiren hayırlı insanlarla beraberiz. Bu lütufların en büyüğüdür. Yüce Rabbin en büyük mucizesi olan Kuran’ı Kerim’in ilk inen ayetlerinde okumayı emrediyor. Öğrenmeyi, öğretmeyi ve kalemle yazmayı emrediyor. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kuran’ı Kerim’i anlamak ve yaşamak, Kuran’a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerden birisidir. Allah Kuran’ı hafızlar sayesinde koruyor, Kuran da hafızlarımızı koruyorö dedi. ‘ÇOCUKLARIMIZA EVRENSEL DEĞERLERİ ÖĞRETMEMİZ LAZIM’