DHA YURT BÜLTENİ -18

El ele 2'nci kattan atlayan liseli 2 kız yaralandı GAZİANTEP’te, lise öğrencisi Pınar Ş. (16) ve Sıla K. (16) el ele tutuşup 12 katlı inşaatın 2'nci katından atladı. Yaralanan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Fıstıklık Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi iki arkadaş Pınar Ş. ve Sıla K., 12 katlı inşaata girerek üst katlara çıkmaya başladı. Durumu fark eden inşaat işçileri, iki arkadaşı uyardı. Uyarıları dikkate almayan Pınar Ş. ve Sıla K., kaçarak 2'nci kata çıkıp el ele tutuşarak kendilerini boşluğa bıraktı.

Olayı gören inşaat bekçisinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Pınar Ş. ve Sıla K.'yi ilk müdahalelerinin ardından Tıp Fakültesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, vücutlarında kırıklar olan ve hastanede tedavileri süren liseli kızların, intihar teşebbüsüyle ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İnşaattan Görüntü

- Hastaneden Görüntü

- Vatandaş Ali Demir röp

- Genel ve detay görüntüler Bunlar da ilginizi çekebilir Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Tekirdağ'da deniz turuncuya büründü Bursalı eski belediye başkanına Dubai'de 6 saatlik gözaltı

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP-DHA) =================== Seferihisar'da 47 kaçak göçmen yakalandı İZMİR'in Seferihisar ilçesinden bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışırken Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen 47 kaçak göçmen yakalandı. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, bugün saat 01.00 sıralarında, Seferihisar'ın Teke Burnu güneyinde lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Durumdan haberdar edilen Sahil Güvenlik botu, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 14'ü Kongo, 11'i Orta Afrika, 8'i Somali, 4'ü Mali, 4'ü Angola, 4'ü Çad, 1'i Kamerun ve 1'i Uganda uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmen yakalandı. 33'ü erkek, 12'si kadın, 2'si çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Not: Görüntü Sahil Güvenlik kamerası)

- Kaçakların yakalanmasından görüntü Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)

============ Furkan'ı kadavra köpeği 'Pelte' ile arama kurtarma köpeği 'Gurbet' aradı ERZURUM'un Karaçoban İlçesine bağlı Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i (4) arama çalışmaları devam ediyor. Kadavra köpeği 'Pelte' ile arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in katıldığı çalışmalarda Furkan'ın izine rastlanamadı. Furkan'ın annesi Gülperi Yiğit, "Allah rızası için çocuğumu getirsinler, yüreğim parçalanıyor" diye ağladı. Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. 17 Nisan günü kaybolan Furkan'ı yaklaşık 100 jandarma, 40 komando, 20 köy korucusu ile 22 AFAD personeli arama çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü aramalara jandarmanın olayları aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği 'Pelte' ile arama kurtarma köpeği 'Gurbet' de katıldı. Yaklaşık 30 kilometrelik arazide gün boyu süren çalışmalarda Furkan'ın izine rastlanmadı. OĞLUMU GETİRSİNLER, YÜREĞİM PARÇALANIYOR

Budaklı Köyünde oğlunden gelecek bir haber bekleyen anne Gülperi Yiğit, gazetecilere açıklamada bulundu. Oğlu kaybolduğunda 6 yaşındakı oğlu Ferhat'ın fizik tedavisi için Erzurum'da hastanede bulunduğunu söyleyen Gülperi Yiğit, oğlunun kaybolmasından sonra kayınbiraderininin kendisini eve getirdiğini anlattı. Gülperi Yiğit, "4 yaşındaki çocuk kime ne zarar vermiş olabilir ki. Yüreğim parçalandı, dayanamıyorum. Furkan gitti, biri kız iki çocuğum kaldı. Allah rızası için çocuğumu bana geri getirsinler. Çocuğumun tedavisi var ona bakamıyorum. Furkan'ı getirsinler çocuğumu doktora götüreceğim" diye ağladı. JANDARMADAKİ SORGULARI SÜRÜYOR Bu arada olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Furkan'ın babası Fehim, engelli amcası Yusuf, dedesi Eset ile babaannesi Hatmi Sultan Yiğit'in Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden 21 Nisan günü gözaltına alınan Yiğit ailesinin 4 ferdinin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarmanın arama çalışması

-Gurbet'in çalışmalara katılması

-Anne Gülperi Yiğit ile röp Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, (DHA) ================== Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşüp boğulan 2 kardeş, toprağa verildi KÜTAHYA'da, eski buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşüp boğulan Sefa Sokor (23) ile kardeşi Ali Rıza Sokor (21) topraga verildi. Olay, dün akşam saatlerinde Akkent Mahallesi Yedi Göller mevkiindeki gölette meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Sokor ile kardeşi Ali Rıza Sokor, eski bir buzdolabından yaptıkları salın içine binip, gölete açıldı. Çevrede piknik yapanların verdiği bilgiye göre buzdolabının devrilmesi sonucu 2 kardeş suya düşerek çırpınmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya giren AFAD dalgıçları yaptıkları aramada suya düşen Sefa Sokor ve Ali Rıza Sokor'un cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan kardeşlerin cesedi otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'YEDİGÖLLER 17 CAN ALDI'

Boğularak ölen Sefa Sokor ve kardeşi Ali Rıza Sokor için bugün Fatih Mahallesi'ndeki İhlas Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye kardeşlerin babası Ali Sokor, annesi Rabia Demirci, ablaları Merve Baş ile yakınları katıldı. Anne Rabia Demirci, "Yetkililere sesleniyorum, evlatlarım gitti. Benim evlatlarımla birlikte o, Yedi Göller 17 can aldı. Ne yapacaklarsa yapsınlar, kapatsınlar, önlem alsınlar. Ben anneyim, ben yandım başka anneler yanmasın" diye gözyaşı döktü. 2 kardeşin cenazaleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Perli Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görüntü dökümü:

-Cenaze namazından,

-Tabutların cenaze aracına taşınması,

-Anne Rabia Demirci'nin konuşması,

-Ölen kardeşlerin fotoğrafları Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA ========================= Fabrika satışında kavga: 3 yaralı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasının satışı sırasında 2 grup arasında çıkan tabancalı ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Bozburun Mahallesi 7116 Sokak'ta bulunan bir iplik fabrikasının önünde meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın satışı konusunda anlaşmazlık yaşayan, alıcı ve satıcı olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Küfürleşmenin ardından büyüyen kavga, tabancaların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Serkan B. bıçakla, Yunus G. ve Zeki K. ise tabancayla ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayda tarafların araçlarının camlarında da hasarlar oluştuğu görüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili her iki taraftan 5 kişi gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin inceleme yapmasından görüntü

- Hasar gören otomobillerden görüntü Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ====================== Köpeği motosiklete bağlayan sürücü tepki çekti

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Halil S.'nin motosikletin arkasına bağladığı pitbull cinsi yavru köpeğin zaman zaman yerde sürüklemesi, görenlerin tepkisini çekti. Vatandaşların durdurduğu Halil S., köpeğine eziyet etmediğini öne sürerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, dün (salı) saat 16.30 sıralarında, Sümer Mahallesi'nde yaşandı. Halil S., iddiaya göre, pitbull cinsi yavru köpeğini motosikletin arkasına iple bağladı. Bir süre sonra yerde sürüklenmeye başlayan köpeği gören çevredeki vatandaşlar, öfkelendi. Halil S.'nin önüne geçip motosikleti durdurmasını sağlayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Tepkili vatandaşlara yanıt veren Halil S., "Ben köpeğe eziyet etmedim. O benim canım. O benim aşkım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar, "Bu nasıl aşk. Yaptıklarını görmüyor musun? Hayvanın her yerinden kan fışkırıyor. Yazık değil mi" diyerek, köpeği motosiklet sürücüsünün elinden aldı. Halil S. ise köpeği bırakıp, motosikletiyle uzaklaştı. Çevredeki duyarlı kişilerin, köpeği sahiplendiği ve veterinere götürdüğü öğrenildi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı. Halil S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Cep telefonu ile çekilen görüntü)

- Hayvanseverlerin verdiği tepki

- Köpeğin sahibinin konuşması

- Köpekten görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ====================== Liseliler, kötü alışkanlıklara karşı bisiklet festivali düzenledi TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencileri, gençlerin kötü alışkanlıklardan ve bağımlılık yapan maddelerden uzak durmaları amacıyla bisiklet festivali düzenledi. Kapaklı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve obeziteyle mücadeleye duyarlılık sağlanması amacıyla bisiklet festivali düzenlendi. Etkinliğe Kapaklı Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve Kapaklı Sağlık Müdürü Çisem Uslu ile çoğunluğunu lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 250 kişi katıldı. Okul önünde başlayan etkinlik Kazan Gölü Mesire alanına kadar, gidiş dönüş olarak gerçekleştirildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Vural, bisiklet festivalinin bu yıl ilkini düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinlikteki amacımız gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, özellikle bağımlı sayılabilecek maddelerden uzak durması, ayrıca son zamanlarda ön plana çıkan obeziteyle mücadele konusunda daha duyarlı bir şekilde davranış kazanmalarını sağlamak" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul önünde toplanan bisikletliler

-Okul müdürü Vural'ın konuşması

-Bisikletle hareket edilmesi

-Bisikletli turdan detaylar Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- ============================ Tekirdağ'da deniz turuncuya büründü TEKİRDAĞ'da bu akşam saatlerinde deniz sahil boyunca turuncu renge büründü. Vatandaşlar terginlik yaşarken, uzmanlar renk değişiminin mevsimlerle ilgili bir doğa olayı olduğunu söyledi. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi sahil boyunca zaman zaman turuncu renge büründüğü görüldü. Kentte denizin turuncuya boyanması vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Deniz yüzeyindeki turuncu rengin sebebi olarak uzmanlar, ‘kızıl gelgit, alg patlaması’ olarak adlandırılan biyolojik olaya bağlı doğal bir süreç olduğunu ifade etti.