DHA YURT BÜLTENİ - 18

SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ SANATÇI Dilber Ay, geçirdiği kalp skirizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden Sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05'te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay'ı hayatta tutmak doktorlar, yaklaşık bir saat çaba sarfetti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane önünden detay

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(ARŞİV GÖRÜNTÜLER) Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) Hasımlarına ateş açtılar, kaldırımda oturan çocuğu vurdular KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilde bulunanlar bir eve tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri olay sırasında kaldırımda oturan 16 yaşındaki C.Z.'nin bacağına isabet etti.

Olay saat 20.00 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesi Ayfer Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilde bulunanlar iddiaya göre hasımlarının bulunduğu eve tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri o sırada arkadaşlarıyla kaldırımda oturan C.Z.'nin bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralı C.Z.'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. C.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, 2 adet boş kovan incelenmek üzere alındı. Polis olayın ardından kaçanları yakalamak için çalışma başlattı. Bunlar da ilginizi çekebilir İstediği her kişi olabiliyor! Akıl almaz değişim Kanada sular altında TİHEK Başkanı Arslan: “Cinsel istismar vakalarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de teknolojinin kötü kullanılması”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın meydana geldiği sokakta polis inceleme yaparken

-2 adet boş mermi kovanı HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) Habur'da 1'i kadın 3 PKK'lı terörist teslim oldu ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçarak gelen 1'i kadın 4 terörist teslim oldu.

Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 1’i kadın 3 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Teslim olan 3 terörist ile birlikte Mart 2019 tarihinden bu yana 19'ı kadın, 46 PKK'lı Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu. ŞIRNAK (DHA) Bursa'da fuhuş çetesinin şifreli mesajları şaşırttı (2)

11 ŞÜPHELİNİN 7'Sİ TUTUKLANDI Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ahlak ekiplerinin, internet üzerinden kadın ticareti yaptıran çeteye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirlen 4 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.