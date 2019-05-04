DHA YURT BÜLTENİ -18

Konya'ya ikinci şehit acısı HAKKARİ'deki üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden teröristler tarafından yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış’ın Konya’nın Ilgın ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Sınır bölgesindeki bir üsse bugün PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldı. Teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış’ın Konya’nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi’ndeki baba ocağına askeri yetkililer gitti. Evde bulunan anne Gönül ve baba Memiş Barış’a acı haber verildi. Şehit Ethem Barış’ın nişanlı olduğu Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladığı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri yetkililerin eve gelişi

- Taziye çadırı

- Evin önündeki vatandaşlar

- Şehidin fotoğrafları

- Genel ve detay Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)- ============ 1 haftalık evli çifti ölüm ayırdı Konya'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu, bir haftalık evli Muhammed Mustafa Karacaer (29) hayatını kaybetti, eşi Kübra Karacaer (26) ise yaralandı. Çiftin otomobilinden 28 Nisan'da aldıkları evlilik cüzdanı çıktı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya-Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Aksaray'a giden Kübra Karacaer yönetimindeki 68 ANN 134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, takla attı. Kazada, sürücü hafif yaralanırken eşi Muhammed Mustafa Karacaer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Muhammed Mustafa Karacaer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kübra Karacaer'in sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Polis, araçta yapıtğı aramada 28 Nisan tarihinde verilen evlilik cüzdanı çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Bakan Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak Türkiye’deki sokak hayvanlarına sahip çıkacaklar

Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden detaylar

- Polisin olay yerinde inceleme yapması Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) =========================== Otomobil, traktöre çarptı: 3 yaralı ADIYAMAN’da kontrolden çıkan otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Şaban Özkan yönetimindeki 02 FS 597 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, önündeki Abuzer Ödemiş yönetimindeki 40 AP 911 plakalı traktöre çarptı. Kazada Şaban Özkan ile Kemal Özkan ve Abuzer Ödemiş yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil ve traktör

- Araçlardan yola savrulan parçalar

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralılar acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ================= Büyükelçiler İznik'e hayran kaldı Türkiye'de görev yapan 10 ülkenin büyükelçisi TÜRSAB organizasyonu ile İznik'i ziyaret etti. İznik'in tarihi ve kültürel değerleri karşısında etkilenen büyükelçiler, Çamdibi Mahallesi kadınları tarafından ikram edilen yemekleri yedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), hedef pazarlardan gelen turist sayısını yukarıya çekerek ülkenin turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla Türkiye'de görev yapan 10 ülkenin büyükelçileri ve aileleri için İznik'e bir gezi düzenledi. Büyükelçi ve ailelerini İznik'te Kaymakam Bülent Bayraktar ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta karşılarken heyette, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş, TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, TÜRSAB yetkilileri de hazır bulundu. İznik ziyaretine Arjantin Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropıetro, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Milena Gomez Kopp, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvoiiko Mucunski, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, Malezya Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab, Sırbistan Büyükelçisi Zoraii Markovic, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybıha, Hindistan Maslahatgüzarı Vanaja Kumari Thekkat katıldı.

ÇAMDİBİ'NDE YÖRESEL LEZZETLER İKRAM EDİLDİ

Büyükelçiler İznik ziyaretleri sırasında öğle yemeği için Çamdibi'nde mola verdi. Burada Çamdibi Mahallesi kadınları tarafından hazırlanan birbirinden güzel yemek ve tatlılar Büyükelçilere ikram edildi. İkramlar karşısında mutluluklarını dile getiren büyükelçiler ve aileleri Çamdibi halkına tek tek teşekkür etti. Çamdibi Muhtarı Halil Küçüker buradaki konuşmasında "Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere burada yetişen ürünlerden hazırlanan yemekleri ikram ediyoruz. Çok mutluyuz. Sizleri mevsiminde zeytini dalından toplamaya, birlikte bağ bozmaya, dalından erik ve kiraz toplamaya ve günün sonunda eşsiz güneşin batışını birlikte seyretmek üzere her zaman İznik'e bekliyoruz" dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya burada destekleri dolayısıyla Kaymakam Bülent Bayraktar ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Çamdibi Muhtarı Halil Küçüker'e günün anısına hediye takdim etti. Kaymakam Bülent Bayraktar ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile tüm ülkelerin büyükelçilerine günün anısına İznik Çinisi hediye etti.

LEFKE KAPI'DA MEHTERLİ KARŞILAMA

İznik'in tarihi yerlerini gezen büyükelçiler ve aileleri İznik Lefke Kapı da İznik Mehteran Derneği ve İznik Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri ile karşılandılar. Mehter takımı burada bir süre konser verirken misafir büyükelçiler ise bu anları cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi. BÜYÜKELÇİLER İZNİK ÇİNİSİ YAPTI

İznik Çini ve Seramik Üretim, Pazarlama Kooperatifi'ni ziyaret eden büyükelçiler ile aileleri burada İznik çinisi yapma fırsatı buldu. Her bir büyükelçi eline fırçayı alarak İznik desenlerini karolara işledi. Büyükelçiler, çiniler karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Büyükelçiler ve aileleri İznik ziyaretleri kapsamında Tarihi Lefke Kapı, Roma Tiyatrosu, Yeşil Cami ve bölgesi, İznik Surları'nı da ziyaret ederek rehberlerden bilgi aldı. Görüntü dökümünü

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-Ziyaretten detaylar

-Çini boyamaları

-Gösterilerden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,(DHA) ============================ Ters lalelere jandarma koruması