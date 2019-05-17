DHA YURT BÜLTENİ -18

Kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 5 ölü, 39 yaralı (2)- (Yeniden) VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde üzerinde yurda yasadışı yollardan giriş yapan kaçakları taşıyan kamyon, virajlı yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada, metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak ters vaziyette duran kamyonun üstü açık kasasında bulunan kaçaklardan 5'i aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, 39 kişi de yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan Türk şoför ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde meydana geldi. Yurda yasadışı yollardan giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçakları taşıyan ismi henüz bilinmeyen Türk şoförün kullandığı 38 UL 976 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atan araç, ters vaziyette durdu.

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 5 kaçak yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cesetler ise olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından itfaiye görevlileri tarafından çıkartılarak hastanelere gönderildi. Bu arada arama kurtarma ekipleri de kaza bölgesinde yaralı ve ceset araması yaptı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Bu arada ismi bilinmeyen Türk şoför, olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazada yara almadan kurtulan şoförün kamyon şarampole yuvarlanmadan önce araçtan atlamış olabileceği öne sürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. TEKNELERLE ERCİŞ'E, ORADANDAN BATI İLLERİNE GİDİYORLAR

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre yurda kaçak yollarda giren düzensiz göçmenlerin, organizatörler tarafından araçlarla Van Gölü'nin sahil kesimine getirildiği ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için gece saatlerinde, kırsal kesimdeki mahalle aralarından geçtiklerini belirttiler. Van Gölü kıyısına getirilen bu kaçakların yine geç saatlerde teknelerle Erciş'e götürüldüğü ve buradan da batı illere gönderildikleri öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazanın hemen ardından yaşananlar (Vatandaş kamerası)

- Yerde yatan yaralılar

- Ambulanslar

- Devrilen kamyon

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- İtfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinden detay

- Yerdeki ceset torbaları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR - Orhan AŞAN / VAN,(DHA) Suriyelilerin 'bank' kavgasında kan aktı: 1 yaralı, 10 gözaltı BURSA'da Suriye uyruklu iki grup arasında bankta oturma kavgası çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Parka gelen 11 kişilik Suriye uyruklu iki grup arasında iddiaya göre banka oturmak için kavga çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Muhammed E. (25), yanındaki bıçakla Ahmed El H.'yi (27) belinden ve kolundan yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden 11 kişiyi ayırdı. Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Ahmet El H.'yi ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet El H.'yi bıçaklayan şüpheli Muhammed E., ve 9 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan 3 şüphelinin üzerinde de bıçak ele geçirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözaltına alınan şüphelilerden görüntüler

-Yaralıdan görüntüler

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Şüphelilerin üst araması

-Kavgaya neden olan banklardan görüntüler

-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ / BURSA,(DHA) Muş’ta otomobil koyun sürüsüne daldı MUŞ-Bingöl karayolunda seyir halindeki otomobil, koyun sürüsüne daldı. Kazada 19 hayvan telef oldu. Yaralanan 10 koyun ise vatandaşlar tarafından kesildi.

Kaza, Muş-Bingöl Karayolu üzerindeki Karaköprü Köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 FLK 32 plakalı otomobil yaylaya götürülmek üzere yola çıkan koyun sürüsüne daldı. Kazada 19 koıyun olay yerinde telef oldu. Otomobilin hasar gördüğü kazada yaralanan 10 koyun isi vatandaşlar tarafından kaza yerinde kesildi.

Kazada telef olan koyunların kamyonete taşınması ve yolun temizlenmesinin ardından karayolu ulaşıma açıldı.

Koyun sürüsünü yaylaya götüreceğini belirten çoban Ramazan Toplu, “Taşoluk Köyü’nden koyunları Derecik Köyü yaylasına götürmek için yola çıkmıştık. Sürüyü yolun kenarında yürütürken, otomobile ışık ile uyarı yapmama rağmen sürüyü fark edemeyerek, koyunların arasına daldı. 19 koyun telef olduö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Yola savrularak, telef olan hayvanlardan detay

-Koyun sürüsüne dalan araçtan detay

-Hayvanların yol kenarına taşınmasından detay

-Telef olan hayvanlardan detay

-Hayvan sahibi ile telef olan hayvanlardan detay

-Yaralı olarak can çekişen hayvandan detay

-Hayvanların kamyonete taşınmasından detay

-Sürü çobanı Ramazan Toplu Röp.

-Karayolunun temizlenmesinde detay