DHA YURT BÜLTENİ-18

ŞEHİT OLAN 1 ASKERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayıp gazeteciye 8 gündür ulaşılamadı (3) Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı ararken, Soğanlı Deresi'nde suya kapılan 2 askerden 1'i şehit oldu. Şehidin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer askeri arama çalışmaları sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden detaylar BAYBURT (DHA) ========================== Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, teröristlerin cephaneliği ele geçirildi HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesine bağlı Alandüzü bölgesinde, 3. Piyade Tümen ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, son 4 günde, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait tespit edilen 26 mağara, 1 depo ve hastane olarak kullanılan barınak kullanılamaz hale getirilirken, depo ve barınakta uçaksavar, Bixi silahlara ait mühimmat, bomba ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İran sınırında bulunan Dağlıca bölgesindeki Alandüzü mevkiinde düzenlenen müşterek operasyonda, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Hakkari Valiliği, operasyonlarda, son 4 günde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; İlimizde son dört günde 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Yüksekova İlçesi Alandüzü Mevkiinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 1.484 adet 23.5 milimetre uçaksavar mühimmatı, 2.890 adet 12,7 mm doçka mühimmatı, 51.800 adet 7,62 mm piyade tüfeği mermisi,1 kanas keskin nişancı tüfeği,1 bixi makinalı tüfek,1 roketatar,1.000 bixi mühimmatı, 3 varil dolusu AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 9 el bombası, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 19 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 jeneratör ve jeneratör parçaları, 2 mazotlu hızar makinesi, 8 AK-47 piyade tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 12 EYP (el yapımı patlayıcı), 2 panço, 450 metre kablo,100 kilogram gres yağı, 30 kilo inşaat teli, 4 şemsiye,1 büyük akü, 3 boş jelikan, örgütsel içerikli kitap, 2 tuzaklanmış sırt çantası, 1 uyku tulumu, 100 çuval un, 150 koli bandı, 52 çuval şeker, 111 çift ayakkabı, 12 çuval fasulye, 1 dörtlü ocak seti, 30 konserve, EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan malzemeler, sığınak yapımında kullanılan çok sayıda alet edevat ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ayrıca 26 mağara/barınak ve 1 adet hastane olarak kullanıldığı değerlendirilen yapı imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tespit edilen hastane, barınak ve depo

-Detaylar

-Depoda ele geçirilen mühimmat ve malzemeler

-Detaylar

BOYUT:740 MB Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- ==================== Düzce'de 2 kaza: 6 yaralı DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selahattin Vural idaresindeki 34 HC 3737 plakalı minibüs önünde ilerleyen Çetin Kaplan idaresindeki 34 DA 1015 plakalı kamyona çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Selahattin Vural ile minibüste bulunan Safiye Vural, Müzeyyen Yavuz ve Şerife Yavuz yaralandı. Aynı yerde meydana gelen bir diğer kazada ise Burak Kirazlı idaresindeki 34 RT 0184 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle duramayarak Ali Atakan idaresindeki 74 AS 123 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Burak Kirazlı ile aynı araçta bulunan Göksel Çakır yaralandı. Burak Kirazlı 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak yaklaşık 100 metre ilerdeki ambulansa TEM otoyolunda trafik durdurulduktan sonra götürülebildi.

İki kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araçların görüntüsü

Kaza yapan araçlarda yaralılara müdahale görüntüsü

Yaralı sürücünün TEM otoyolunda ambulansa götürülürken görüntüsü

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü

Trafiğin tek şeritten verilmesi ve polis ekiplerinin trafiği düzenleme çalışmasının görüntüsü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntü

Kazayı gören vatandaş ile röp ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ===================== Van'da kaçak avlanma denetimi: 1 ton 200 kilo İnci Kefali ele geçirildi VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma tarafından kaçak balık avlayanlara karşı yapılan denetimde durdurulan kamyonette, avlanması yasak olan 1 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi. Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan İnci Kefali balığının korunması için jandarma ekipleri hareket geçti. Van Gölü kıyısındaki Çolpan Suyu bölgesinde, Van Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avlamaya karşı denetim yaptı. Bölgede yapılan denetimlerde durdurulan kamyonette, ağ ile 1 ton 200 kilogram kaçak avlanmış İnci Kefali balığı ele geçirildi. Balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yetkililer kaçak balık avlayanlara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ele geçirilen ağ

-Balıklar

-Jandarma ekiplerinin anonsu

-Ele geçirilen balıklar Behçet DALMAZ/VAN (DHA)- ========================== Engelli çocuğun AVM hayali gerçek oldu DİYARBAKIR'da, bedensel engelli Rızgar Tezel'in (9) AVM'de vakit geçirme hayali, 'Çocuklar üşümesin' adlı platform üyeleri, tarafından gerçekleştirildi. Tüm gününü AVM'de geçiren Rızgar, doyasıya eğlendi. Diyarbakır'da bedensel engelli Rızgar Tezel'in alışveriş merkezinde gezme hayali 'Çocuklar üşümesin' grubu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Tek hayali AVM'de doyasıya bir gün geçirmek ve oyun parkında oyun oynamak olan Rızgar'a sürpriz yapan gönüllüler, kentteki AVM ile anlaştı. Gönüllülerin isteğini kırmayan AVM yönetimi de, Rızgar'ın fotoğrafını, 'Hoş geldin Rızgar' yazısıyla bina dışındaki dijital reklam panosuna astı. Platform gönüllüleri de, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek Rızgar'ı karşıladı. Gün boyunca AVM'de gönlünce bir gün geçiren Rızgar'a Amedsportif Faaliyetler Kulübü oyuncuları Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi, Serkan İpek ve Yusuf Yağmur, imzalı forma hediye etti. 'Çocuklar Üşümesin' platformu üyesi Ahmet Elikin, Rızgar'ın hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Burada engelli kardeşimize unutamayacağı bir gün geçirteceğiz. Biz bir yardım derneği değiliz, amacımız daha çok maddiyatla değil, hayalleri gerçekleştirmek. Rızgar'ın hayali, AVM'de istediği gibi alışveriş yapmak ve gönlünce bir gün geçirmekti. Bizim gruptaki gönüllü bir arkadaşımız sayesinde Rızgar'ı tanıdık. Rızgar'ın annesi, çocuğunun AVM'de gezerken maddi durumları el vermediğinden dolayı istediğini yapamadığını öğrendik. Annesi bunun yarım kalmışlığını hissediyordu. Arkadaşımız da bize gelerek neler yapabileceğimizi sordu. Biz de AVM ile iletişime geçtik ve kabul ettiler. Rızgar'ın bugün her istediği olacak" dedi.

'8 YILDIR TEDAVİ OLUYOR' Oğlu Rızgar'ın 8 yıldır tedavi gördüğünü belirten anne Nazan Tezer, oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulunarak, şunları söyledi: "Bugün Rızgar'ıma eğlenceli ve çok güzel bir gün geçirttiler. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bir anne olarak, şu anki duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. AVM'de güzel bir gün geçirdi. Rızgar, engelli olarak dünyaya geldi. Her iki kolundan da engelliydi ama bir kolunda uzatma yapıldı. 8 yıldır tedavi oluyor. Temmuz'da da bir ameliyatı olacak. Ergenlik çağına kadar da bu ameliyatlar sürecek. Şu anda tedavi süreci uzun sürdüğü için maddi olarak sıkıntı çekiyoruz. Rızgar'ın tedavisi için bir yardım yaparlarsa çok güzel olur. Rızgar benim için çok farklı. İki evladım var ama dünyaya geldiği andan beri, duygusu çok farklı. Onun için yapamayacağım bir şey yok." Mutlu bir gün geçirdiğini anlatan Rızgar ise, "Eğlence merkezine gittim. Oradan hediye verdiler. Çok mutlu bir gün geçirdim. Çok eğlendim. Eve gidip hediye formamı alıp oyuncaklarımla dışarıda oynayacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Rızgar'ın AVM'ye gelmesi

- Dijital reklam panosunda kendi fotoğrafını görmesi

- Platform üyelerinin karşılaması

- AVM'ye girişi

- AVM'deki oyun parklarında oynaması

- Forma ve diğer hediyelerin sunulması

- Platform Üyesinin konuşması

- Anne Nazan Tezer'in konuşması

- Rızgar'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) ======================= Bahçeli'nin hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde partisinin Milletvekili Baki Ersoy'a hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi. İl Başkanı Serkan Tok'un kullandığı otomobil, Kayseri sokaklarında tur attıktan sonra parti teşkilatının iftar programına getirildi. Klasik otomobil tutkusu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştı. Ersoy, bugün eski model otomobili Kayseri'ye getirdi. Otomobili İl Başkanı Serkan Tok'a teslim eden Ersoy, Kayseri turu attı. Sonrasında Tok'un kullandığı otomobil, parti teşkilatının iftar programına getirildi. Milletvekili Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, " 'MHP Milletvekili Sayın Genel Başkanımızın özel Kalem Müdürü beni arayıp, aracı teslim alacağım söyledi. Tabi ki heyecanlandık, duygulandık ve onore olduk. Genel Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ankara sokaklarında kendisi tur atmıştı. Şimdi Kayseri sokaklarında İl Başkanımız Serkan bey ilk defa aracı kullandı. Ben aracı ilk olarak Kayseri'nin il beyinin kullanmasını istedim. Çok da mutluyum. Kayserimiz için büyük bir onur. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Ben genel Başkanımız Devlet Başkanımız ile onur duyduğumuzu ifade ettim. O da 'Arabamız yabancıya mı gidiyor ki?' diyerek espri yaptı. Bu araç benim şahsıma hediye edilmiştir. Bu doğrudur ama Kayseri teşkilatlarımızla birlikte tüm Kayserimize hediye olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.