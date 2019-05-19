DHA YURT BÜLTENİ-18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve sporcularla iftarda buluştu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcular ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, "Bu tarihi günde tam 1 asır önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atan milletimize mücadele azmi aşılayan cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bandırma vapurundaki yol arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz, 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071’de Malazgirt’te, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yükseltilen mücadele sancağını, İstikbal’e sizler hazırlayacaksınız." dedi. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen iftar etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler ve sporcularla bir araya geldi. Gün boyu samsun'de çeşitli etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1919 Bitmeyen Yolculuk' drama sahne gösterimi programının ardından Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'a geldi. Gençler ve sporcular ile düzenlenen iftar programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Bakanlar Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda sporcu ve gençler de katıldı. Kuran ı kerim tilavetiyle başlayan programda Devlet Klasik Türk Müziği korusu da ilahi dinletisinde bulundu.

'DAVAMIZA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ' İftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 yıllık siyasi hayatımızın her sahasına daima sizlere daha güzel, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için gayret ettik. Zorluklar karşısında yılmadık. Saldırılar karşısında asla geri adım atmadık. Belediye başkanlığında, başbakanlıkta, cumhurbaşkanlığında üstlendiğimiz her görevde sizi kimliği taşımaktan, vatandaşı olmaktan iftihar duyacağız bir ülkede yaşatmak için ter döktük. Ecdadımızın emaneti olan bu vatana gerektiğinde canını ortaya koyarak sahip çıkan milletimizi hak ettiği konuma getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Milli iradeye kast eden elleri, hezimete uğrattık. Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmedik, aynı zamanda 82 milyonun kardeşliğini de muhabbetini de büyüttük. Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik. Uzun yıllar Fetret dönemi yaşayan bu ülkeyi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımları ile bu sayede tanıştırdık. İnşallah bu anlayışla de yolumuza devam edeceğiz. Milletimize emanetini asla yere düşürmeyecek büyük ve güçlü Türkiye davamıza sadakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'BUGÜN GURURLUYUZ' Bugün gururlu ve coşkulu olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili gençler bugün gururluyuz, coşkuluyuz. Bugün milliyetçe tarihimizin en önemli dönemlerinden birine hep beraber şahitlik ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 82 milyon vatandaşımızla birlikte coşkuyla, büyük bir sevinçle kutluyoruz. İstiklal harbimizin meşalesinin yakılışının tüm ülke sathında, mücadele sancağının açılışının 100'üncü seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen milletimizin nasıl yediden yetmişe bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu tarihi günde tam 1 asır önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atan milletimize mücadele azmi aşılayan cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bandırma vapurundaki yol arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum" diye konuştu. 'RABBİM HEPSİNDEN RAZI OLSUN' Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Kurtuluş savaşımız başta olmak üzere Balkan Harbi'nde 1'inci Dünya Savaşı'nda Trablusgarp'ta Çanakkale'de, Yemen'de şanlı Medine müdafaasında, Galiçya'da şehit olan her bir askerimizi minnetle yâd ediyorum. Aynı şekilde Kore'de, Kıbrıs'ta ve 34 yıllık terörle mücadele sürecinde gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Vatanımızın bakarsa uğrunda şahadeti göze alan gazilerimizi ülkem ve milletim adına şükranla selamlıyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Ramazan ayı ve bu ayın içinde bulunan bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi hürmetine âlemlerin rabbinden dualarımızı kabul buyurmasını niyaz ediyorum" dedi.

'TARİH, TOPLUMLAR İÇİN GELECEĞİN PUSULASIDIR' Tarih bilinci, tarihi şuuru olmayan milletlerin geleceğinin de karanlık olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: "Tarih, milletler için zaferlerinden ve hezimetlerinden ders çıkardıkları bir ibret vesikasıdır. Tarih, aynı zamanda toplumlar için geleceğin pusulasıdır. Biz 2 bin 200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız. Daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız. Tarih bilinci, tarihi şuuru olmayan milletlerin geleceği de karanlıktır. Kendi mazisine bigâne kalanlar, geçmişlerini ihmal ve inkar ederler. Tıpkı kuru yaprak misali; esen rüzgârın yönüne göre sağa sola savrulmaktan kurtulamazlar. Bizler ulu çınar gibi kökü derinlerde tarihi bir mirasın büyüttüğü, beslediği bugünlere getirdiği bir milletiz. Öyle olmak zorundayız." ‘SİZLERDEN OLİMPİYAT MADALYALARINI BEKLİYORUZ’ Erdoğan, salonda bulunan genç sporculardan olimpiyatlarda madalya beklediğini artık dünya şampiyonluklarının da yetmediğini belirterek şunları söyledi: "Mazimizden ilham alarak daha kararlı, daha sağlam bir şekilde geleceğimizi inşa etmekten bahsediyoruz. Şu anda karşımdaki bütün sporcu gençlere özellikle bir tavsiyem var. Diyorum ki, önümüzdeki olimpiyatlarda artık sizlerden olimpiyat madalyalarını bekliyoruz. Artık dünya şampiyonlukları bize yetmiyor. Olimpiyatla, bunları bekliyoruz. Bir dönem unutturulan, insanımızın hafızasından silinmek istenen şanlı tarihimizin önemli günlerini yeniden diriltmeye çalışıyoruz. Anadolu’nun kapılarını milletimize açan Malazgirt destanını işte bu yüzden manasına uygun bir şekilde yeniden kutluyoruz. Tarihin tozlu sayfalarına mahkûm edilen Kut-ül Amare zaferimizi bunun için tekrar yâd ettik. Sarıkamış felaketinde ecdadımızın verdiği mücadeleyi bunun için her sene siz gençlerimizle hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Aslın en büyük zaferlerinden birinin yazıldığı Çanakkale Şehitliklerimizi bu hassasiyetle bakımsızlıktan kurtardık yeniden imar ve ihya ettik, 15 Temmuz Demokrasi mücadelemize de yine bu anlayışla millet olarak sahip çıkıyoruz. Bugün de tarih şuurumuzun bir göstergesi olarak buradayız Samsun’dayız. Milletimizin makus talihinin değiştiği bu müstesna günü siz gençlerimizin heyecanlıyla, sizlerin iştiraki ile taçlandırmamızın sebebi de yine aynıdır."

‘ÜLKEMİZİN KAZANIMLARININ TAMAMI SİZE AİTTİR’ 19 Mayıs 1919’da verilen mesajın, yeni nesil tarafından son nefesine kadar taşınacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Buradaki her bir kardeşimin, 19 Mayıs’ta verilen mesajı son nefesine kadar taşıyıp gelecek kuşaklara teslim edeceğine inanıyorum. Sevgili genç kardeşlerim unutmayın, her milletin bir hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasıdır. Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe taşımaktır. Biz son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parçaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık. Saldırılar ne kadar büyük olursa olsun, hasımlarımız ne kadar güçlü olursa olsun her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğine dair inancımızı hamdolsun 82 milyonun tüm fertlerine kazandırdık. Şayet bugün pasaportu itibarlı, bölgesinde ve dünyada kendisinden söz ettiren bir Türkiye varsa bu son 17 yılda atılan adımların neticesidir. Şayet bugün dünya 5’ten büyüktür gerçeğini cesaretle dillendiren bir Türkiye varsa bu son 17 senede sağlanan özgüvenin eseridir. Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır. Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika’ya el uzatan Orta Asya ve balkanlardaki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomiyle beraber, diplomasi de de imza attığımız zaferlerin meyvesidir. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Ülkemizin kazanımlarının tamamı sizlere aittir, sizlere emanettir. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz, 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071’de Malazgirt’te, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yükseltilen mücadele sancağını, İstikbal’e sizler hazırlayacaksınız. Türkiye’ye hizmet bayrağını sizler devralacak ve 19 Mayıs ruhu ile daha ileriye götüreceksiniz. Şairin o güzel ifadesi ile, ‘ Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır’ Evet siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir."

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ŞİFRE: dha Muhammet KAÇAR- Selçuk BAŞAR/SAMSUN, (DHA) ======================== Erdoğan: Gençlerimizle bir araya geldiğimizde geleceğimize güvenim pekişiyor (2)

KURTULUŞ MÜCADELESİNİ ANLATAN GÖSTERİ BÜYÜLEDİ Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gneçlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda '1919 Bitmeyen Yolculuk' isimli program gerçekleştirildi. Program Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edildi. Programda Türkiye tarihinden kesitler sunularak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla Samsun'a gelişi ve Kurtuluş Savaşı süreci sonrasında kazanılan zafer anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar kurulu üyeleri ile halk izledi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SAMSUN (DHA)

=============== Birecik’te üçüncü kez heyelan paniği yaşandı ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprağın kaymasıyla oluşan heyelan bölgesinde bu kez üçüncü kez heyelan meydana geldi. Tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçalarının yola savurulduğu heyelanda bir kafeteryada hasar oluştu. Olay, akşam saatlerinde Fırat Nehiri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 ay önce heyalan meydana gelen bölgede geçen hafta yine heyelan meydana geldi. 13 evin tahliye edildiği bölgede akşam saatlerinde üçüncü kez meydana gelen heyelanda büyük gürültü ile kayan toprak ve kaya parçaları çevreye savruldu. Bölgede parka gezmeye gelenler ise toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığını heyelanda kafeteryada hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yola düşen kaya parçaları iş makineleri ile kaldırılmasına başlandı. Heyelan anı ise çevredekiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dağdan kopan kaya parçaları

- Yaşanan heyelan

- Yükselen toz bulutları

- Yola savrulan kaya parçaları

- Heyelan altında kalan kafeterya

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA) ======================== 19 Mayıs’ta saat 19’u 19 geçe 250 bin kişi Atabarı oynadı Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşen “Dünya Atabarı Oynuyorö isimli dans etkinliği Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs’ta saat 19’u 19 geçe 19 ülke, 81 il ve 28 ilçede eş zamanlı yapıldı. Dünya genelinde toplam 250 bin dansçının eşlik ettiği etkinlik, toplam 19 dakika sürdü. Yalova’da da yapılan dans etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Etkiliğe Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile 600 öğrenci ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, 19 dakika boyunca Atabarı halk oyununu oynadı. Halk oyununa 7’den 77’ye herkes destek verdi. Halk oyununu engelliler de tekerlekli sandalyede oynadı.

Etkinliğin ardından organizasyonla ilgili bilgi veren Proje Dünya Koordinatörü Hakan Evciman, Atabarı’nın Atatürk’ün ismiyle özdeşleşmiş ve Atatürk’ün de oynadığı tek halk oyunu olduğunu bildirdi. Evciman, “Bugün 81 ilde 19 ülkede saat 19’u 19 geçe herkes atabarı oynadı. Çok gururluyuz. Bu projenin hem genel koordinatörüyüm hem de dünya koordinatörüyüm. Edirne’den Hakkari’sine kadar, KKTC’den Amerika’ya kadar herkes atabarı oynadı. Bana gelen ilginç görüntüler var. Herkes eğlendi. Cumhuriyetimizin 100. Yılını muhteşem kutladık. Özellikle atabarı. Atabarı aslında Artvin yöresi bir halk oyunudur. Ata’mızın 1936 yılında Balkan Festivali’nde Artvin halk oyunları ekibine eşlik etmesinden sonra adı ‘Atabarı’ oldu. Biz istedik ki böyle bir proje Ata’mızla bağlantılı olsun. Şu anda 19 ülkede, 81 il ve 22 ilçede oynandı. Bizi tahmini sayımız, bizim proje koordinatörlerinden aldığımız sayı 250 bin civarında. Yani 250 bin kişi bunu aynı anda oynadıö dedi.

Görüntü Bilgisi

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-Atabarı oyunu genel ve detay görüntüler

-Dünya koordinatörü ile röp Süre: 5.31 dk Boyut:618 mb

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA ====================== Lüleburgaz'da 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andı KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 19.19'da 1919 kişi hep birlikte eybek oynadı. Atatürk fotoğraflı ve kırmızı beyaz kıyafet giyerek zeybek oynayan 1919 kişi 'Mustafa Kemal Atatürk' yazarak Atatürk'ü andı. Lüleburgaz Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamda 8 Kasım Stadyumu'nda zeybek oynama etkinliği düzenledi. Üzerlerine kırmızı-beyaz kıyafetler giyen 1919 kişi, 'Mustafa Kemal Atatürk' yazısı oluşturup aynı anda zeybek oynadı. Hemen her yaştan katılan ve birlikte zeybek oynayanların drone ile de çekilen görüntüleri Lüleburgaz Belediyesi tarafından saat 19.19'da trafiğe kapalı Kongre Meydanı'nda canlı yayınlandı. Zeybek oynayanlar arasında bulunan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Atatürk'ü anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. 19 Mayıs tarihinde 1919 kişiyle beraber zeybek oynayarak kurtuluş savaşının 100'üncü yılını da kutladıklarını belirten Gerenli, "Bugün 19 Mayıs, 1919'da başlayan şanlı kurtuluş savaşımızın 100'üncü yılı. Bizler Lüleburgaz'da bu yılı Atatürk'ü anlama, anlatma gençlik yılı ilan ettik. Ata'mızın izinden yürümeye devam ediyoruz. Onun kurduğu ülküde, gösterdiği amaçta hiç durmadan yürüyeceğiz. Ve bunun için bu sene böyle bir etkinlik planladık. Bu akşam tam 100'ncü yılında 19 Mayıs saat 19.19'da 19 gencimizle vals, 1919 her yaştan insanların katılımıyla zeybek oynayacağız. Ata'mıza saygımızı ve onlara olan minnet borcumuzu hatırlatacağız" dedi.

Zeybek oynayan grup daha sonra birlikte törenlerin sürdüğü Kongre Meydanı'na yürüdü. Görüntü dökümü:

Drone ile yukardan

Zeybek oynayanlardan detay

Murat Gerenli ile röp.

Farklı açılardan genel detay Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/LÜLEBURGAZ,(Kırklareli) (DHA) ========================== Tekirdağ'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında atabarı oynadılar TEKİRDAĞ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 81 il ve 19 ülke ile birlikte yüzlerce genç aynı anda atabarı oynadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 100´üncü yıl dönümünde, saat 19.19´da 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi gerçekleştirildi.

Tekirdağ'daki etkinlik saat 19.19'da, 81 ilde ve 19 ülke ile eş zamanlı olarak merkez Süleymanpaşa ilçesi, sahil dolgu alanda toplanan yüzlerce genç ve vatandaşlar aynı anda atabarı oynamasıyla gerçekleştirildi. Görsel bir şölene dönüşen etkinliğe Tekirdağlılar da büyük ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hocalarının gözetiminde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler üzerinde '100 yıl 'yazan beyaz ve kırmızı tişörtler giydi. Alanda kurulan ses sisteminden çalınan atabarı ezgisi ile birlikte uyumlu bir şekilde oynamaya başlayan çeşitli yaşlardaki öğrenciler, daha sonra, yetkililerin vatandaşları da oyuna dahil olmalarını istemesi ile coşkulu bir şölene dönüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alana toplanan vatandaşlar

-Etkinliğe katılan öğrenciler

-Topluca atabarı oynanması

-Vatandaşların oyuna katılmaları

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ========== Tarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadı ADANA'da dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü olma özelliği taşıyan Taşköprü üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında saat 19.09'da 250'si çocuk 750 kişi, 81 il ve 19 ülkede yüz binlerce kişiyle aynı anda Atabarı oynadı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu'nun işbirliğiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü, dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü olma özelliği taşıyan Adana'daki Seyhan Nehri üzerinde bulunan Tarihi Taşköprü üzerinde kutlandı.

Etkinliğe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, kent protokolü ve 7'den 70'e vatandaşlar katıldı. Etkinlik, sporcuların köprü üzerinde koşusuyla başladı. Koşuya katılanlara madalyalarını Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari verdi. Koşunun ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Saatler 19.19'u gösterdiğinde 250'si çocuk 750 kişi, 81 il ve 19 ülkede yüz binlerce kişiyle aynı anda Atabarı oynadı. Çevredeki vatandaşlar, Atabarı oynayanları cep telefonuyla görüntüledi. Gösterinin ardından Atabarı oynayanlar kent protokolüyle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü: ----------------------------------

- Taşköprü'den genel ve detaylar

- Atabarı provası yapanlardan detaylar

- Koşu ve madalya takılması

- Toplu görüntüler

- Protokol

- Atabarı oynayanlar

- Genel detaylar Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA) ======== Muğla'da bin kişi atabarı oynadı Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Muğla'da yaklaşık bin kişi atabarı oynadı. Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu'nca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkiliğe, yaklaşık bin kişi katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Erkin, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlik saat 19.19'da başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla oynanan Atabarı büyük ilgi gördü.

Görüntü dökükü

-Atabarı oyunundan genel ve detay görüntüler Haber - kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ========== Ardahan’da çifte kutlama ARDAHAN’da 19 Mayıs kutlamaları Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları ile birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı. Kentte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla Ardahan Belediyesi tarafından Meşaleli Gençlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün devam ettiği sırada Galatasaray’ın Şampiyonluğu ilan etmesi üzerine taraftarlarda sokaklara akın etti. Meşaleli yürüyüşle Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk sevinci kentte tam bir bayram havası yaşattı. CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 100. yılını kutladığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe ilk vazife olarak belirlediği, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa görevine layık bir gençlik dileyerek Atamızın gençliğe hitabesini paylaşıyorumö dedi. Taraftarlar şampiyonluk sevincini Türk Halk müzik sanatçısı Yudum konseri ile taçlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meşaleli yürüyüşten görüntü

-Belediye Başkanı Faruk Demir ile röp

-Galatasaray taraftarının şampiyonluk sevinci Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA) ============== Galatasaraylılar, Bursa'da şampiyonluklarını kutladı Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek sezonun bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar, şampiyonluklarını Bursa sokaklarında coşkuyla kutladı. Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiminin ardından Bursa'da yaşayan Sarı-Kırmızılı taraflarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı. Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde caddeleri trafiğe kapatan binlerce Galatasaray taraftarı, meşela yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını ilan etti. Bazı apartmanların çatılarından havai fişek gösterileri yapıldığı da görüldü. Öte yandan oluşabilecek olumsuzluklara karşı Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 400 polis, Görükle Mahallesi'nde güvenlik önlemli aldı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Taraftarların kutlama yapması

-Meşaleler yakması

-Marş söylemeleri Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) =================== Tokat'ta 'Atabarı' ve 'Fener Alayı' etkinliği Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi kapsamında Tokat'ta etkinlik düzenlendi.

Tokat'ta öğrencilerden ve vatandaşlardan oluşan halk oyunları ekibi, 81 il ve 19 ülkede aynı anda saat 19.19'da "atabarı" gösterisi sundu. Gösteriyi izlemeye Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan ve Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'da atabarı oynayan gençlere alkış tutarak eşlik etti. Birlikte atabarı oynayan grup daha sonra 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik Spor Bayramı dolaysıyla Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen 'Fener Alayı' yürüyüşüne katıldı. Türk bayrakları ile yürüyen öğrenciler ve vatandaşar, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' 'Mustafa Kemal'ın Askerleriyiz' sloganları attı. Yürüyüş Cumhuriyet meydanında son buldu.