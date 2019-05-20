DHA YURT BÜLTENİ - 18

Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişi, toprağa verildi. Gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu ise sürüyor. Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Göçmen ve Korkmaz aileleri arasında dün öğleden sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, Korkmaz ailesi tarafları ellerinde Kalaşnikof silahlarla önce mahalleyi daha sonra bir evi taradı. Silahlı kavgada, 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma olayların daha fazla büyümemesi için hem köyde hem de yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden akrabalar Resul Göçmen, Necati Göçmen, Bilal Göçmen, Mahir Göçmen, Hasan Göçmen, Ahmet Palaoğlu için bugün öğlen saatlerinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve köylüler katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı köyde, basın mensupların görüntü almasına izin verilmedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ========================= Motosikletin çarptığı dede ve torun yaralandı ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen dede ve torunu motosiklet çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Çelik (53) ve torunu Sahre'ye (5) plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet çarparak kaçtı. Yaralanan dede ile torunu ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kaçan motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralı dedenin yerde yatması

- Yaralının ambulansa götürülmesi

- Polislerin çalışması ve kalabalık

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ================ Sakal-ı Şerif, İzmit Yenicuma Camii'nde sergilendi İZMİT(Kocaeli)(DHA)-İSLAM aleminin kutsal emanetlerinden olan Sakal-ı Şerif, İzmit'te restorasyon dolayısıyla kapalı olan Yenicuma Camii'nin avlusundaki inşa edilen prefabrik camide sergilendi.

Her yıl Ramazan ayında Yenicuma Camii'nde sergilenen Sakal-ı Şerif, bugün ikindi namazının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Cam fanus içerisinde sergilenen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görmek isteyen vatandaşlar cami içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Restorasyon dolayısıyla kapalı olan tarihi Yenicuma Camii'nin avlusunda kurulan prefabrik yapı içerisinde sergilenen Sakal-ı Şerif'e ilgi yoğun oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Camiden görüntü

- Sakal-ı Şerif'in ziyarete açılması

- Vatandaşların Sakal-ı Şerif'i görmek için kuyruk oluşturması

- Detay HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ========================= 3 bin rakımlı Şişol Dağı'na tırmandılar HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Cilo Trekking Spor Kulübü, 3 bin rakımlı Şişol Dağı'na doğa yürüyüşü düzenledi. Organizasyon kapsamında 10 kişiden oluşan dağcı ekibi, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Şişol Dağı'na trekking yürüyüşü yaptı. Dağcıların yürüyüşü, yaklaşık 7 saat sürdü. Cilo Trekking Spor Kulübü Başkanı Fikret Yaşar, yürüyüş yaptıkları bölgenin güvenli olduğunu belirterek, doğaseverleri de bölgeye davet ettiklerini söyledi. Kentin gürültüsünden ve kirli havasından kurtulmak isteyenler için bölgenin her türlü imkanı sunduğunu anlatan Yaşar, "Sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşleri düzenliyoruz. Bölgelerdeki sıkıntılardan dolayı da kaymakamlıktan izin alıyoruz. Ancak ilçe merkezine yakın olan bu bölgeye tüm doğaseverleri davet ediyoruz. Diğer alanlarındaki sıkıntıların da çözülüp yasakların kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Doğaseverlerin yürüyüşünden detaylar

-Şişol dağında doğru yürüyü

-Zirveye çıkması ve hatıra fotoğrafların çekilmesi

-Şilo Dağından ve kar üzerinde inmesi

-Çevreden detaylar Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - =============================== Uçurtma ustasından, Galatasaray uçurtması MARDİNLİ uçurtma ustası Zahit Mungan (28), Galatasaray’ın şampiyonluğunu özel olarak hazırladığı uçurtmalarla kutladı. Yaptığı sıra dışı uçurtmalarla dünyanın birçok ülkesinde uçurtma sergisi açan Zahit Mungan, Galatasaray’ın şampiyonluğu için özel bir çalışma yaptı. Takımda oynayan 11 futbolcuyu temsilen hazırladığı forma figürlü 11 uçurtmayı uçurarak Mardin’in semalarını süsleyen Mungan, hem Galatasaray’ın, hem de uçurtmanın kendisi için ayrı öneme sahip olduğunu söyledi. Bütün uçurtmaları tek bir ipte kontrol ederek uçurabilen Mungan, “Ben de Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini ben de kendi tutkum olan uçurtma ile kutlamak istedim. Hem Galatasaray’ı hem de uçurtmayı çok seviyorum. Sevgimi de Mardin’in semalarını Galatasaraylı formalarla süsleyerek gösterdimö dedi.

Mardin semalarında Galatasaray formalarından oluşan uçurtmaları görenler ise uzun süre gözlerini alamadılar. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar Zahit Mungan'ı, yaptığı gösteriden dolayı tebrik etti. Görüntü Dökümü

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- Zahit Mungan’ın uçurtmaları uçurması

- Uçurtmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber Kamera - Nezir GÜNEŞ / MARDİN (DHA) ========================= YARIM ASIRLIK ÇİFTLERDEN GENÇLERE UZUN SÜRELİ EVLİLİK İÇİN TAVSİYELER KAYSERİ'de, evlilikte 50 yılını dolduran çiftler, '15- 21 Mayıs Aile Haftası' kapsamında yeni evlenen çiftlerle bir araya gelerek, uzun süreli evlilik için tavsiyelerde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen programa, evlilikte 50 yılını dolduran ve yeni evlenen 8 çift katıldı. Yaşlı çiftler, uzun yıllar evli kalınabilmesi için tavsiyelerde bulunurken, gençler ise dikkatle dinledi. Yeni evliler, dünyaevine girerken, karşılaştıkları zorlukları paylaştı. Emekli astsubay Mustafa Bilir (80), 52 yıllık evliliğini anlatırken sadakat, sevgi ve saygının önemine dikkat çekti. Bilir, "Aile içinde güven önemlidir. Dengeyi bozmamak lazım. Denge bozulursa eşitlik bozulur. Eşitlik bozulunca da araya nifak girer ve işler bozulur. Evlilikte kadın kızdığı zaman erkeğin, erkek kızdığı zaman da kadının sessiz kalması gerekir" dedi.

Emekli öğretmen Pembegül Dursun (74) ise eşiyle 53 yıldır aynı yastığa baş koyduklarını aktararak, "Evliliğimiz çok güzel geçti. Evliliği yürütmek için her iki tarafın da anlayışlı olması gerekiyor. Bir ailede tabi ki tartışma, kavga olabilir; ama her iki taraf bunu idare ettiği sürece herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben de eşimle kavga edebilirim; ama o sinirlendiği zaman ben susarım. Ben sinirlendiğim zaman o susar. Sonrasında konuşarak arayı düzeltebiliriz" diye konuştu.

3 aylık evli pratisyen hekim Nermin Özkibar (28) da "Biz yeni evliyiz; ama uzun süredir birlikteyiz. İnşallah bizler de büyüklerimiz gibi uzun yıllar deviririz. Burada uzun yıllar evli kalan ailelerin nasihatlerini aldık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, yaşlı çiftlerin yeni kuşaklara bilgi aktarmasının önemli olduğunu belirtti.