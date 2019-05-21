DHA YURT BÜLTENİ - 18 

Sokak ortasında sandalyelerle kavga ettiler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişi bilinmeyen bir neden ile sokak ortasında kavga etti. Kavgada sandalyelerle birbirlerine vuran iki kişi vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Hacı Salih Sokak üzerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki kişi bir anda bir birlerine vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırdığı ikili, bir süre sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga edenler, bu kez esnafların kaldırım üzerine bıraktıkları sandalyeleri alarak birbirlerine vurdu. Bir süre devam eden, araya girenler tarafından önlendi. Kavga edenler daha sonra sokaktan uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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-İki kişinin kavga etmesi

-Sandalyeler ile bir birilerine vurmaları

-Kavgadan detaylar

-Araya girenler

-İkilinin ayrılması

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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