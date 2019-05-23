DHA YURT BÜLTENİ - 18

Hizmetçinin sevgilisi de soyguncu çıktı, soygunu 2 yılda planlamışlar ESKİŞEHİR’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın evindeki kasasının soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Moldova uyruklu Iulia Dragusan’un (34) birlikte çalıştığı sevgilisinin Bulgaristan’da yakalanan 5’i kadın 8 şüpheli arasındaki 3 erkekten biri olduğu ortaya çıktı. Iulia Dragusan ve sevgilisinin 2017 yılında yaklaşık 2 ay Sarar ailesinin evinde çalıştıkları ardından çıkardıkları bir kavga sonucu işten ayrıldıkları tespit edilirken, soygunu 2 yıldır planladıkları iddia edildi. Ayrıca soyguncuların apart otel, fabrika ile Sarar konutunun bulunduğu alana tel örgütleri demir makasıyla keserek girdikleri belirlendi. Eskişehir’de geçen cumartesi gecesi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki konutuna giren maskeli 3 kişi tarafından kasaları soyuldu. Çoğu Moldova uyruklu şüphelilerin gerçekleştirdiği soyguna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü soygunla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüphelilerin Kütahya karayoluna bakan tren raylarının olduğu bölgeden demir makasla tel örgütleri kesilerek içeri girildiğini tespit etti. Sonrasında ise maskeli soyguncular Sarar çiftinden istediği 1 milyon dolar ve 1 milyon euroyu alamayınca kasadaki ziynet eşyaları ile yüksek miktarda olduğu belirtilen dövizleri alarak kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri özek bir ekip kurarak olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve 2017 yılında Sarar ailesinde 2 ay süreyle hizmetçi olarak çalışan Moldovalı uyruklu Iulia Dragusan’ı 15 saat sonra Yalova da yakaladı. Aynı dönemde Iulia Dragusan ile birlikte çalışan ve sevgilisi olduğu belirlenen şüphelinin de Moldova uyruklu olması üzerine Türk İnterpol’ü devreye girerek sınır kapılarına bilgi verildi. Soygunla bağlantısı olduğu belirlenen ve Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığı tespit edilen Moldova uyruklu şüpheliler Alexander A., Adelina A., Tatina C., Anna D., İvan G., Gheorgh D., Nadeja C. ve Nadejda P. Romanya sınırında yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bulgar İçişleri Bakanıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından tutuklanan 8 şüpheli Sofya’da Kapalı Cezaevine konuldu. Türkiye şüphelilerle ilgili iade başvurusunda bulunurken, işlemlerin sürdüğü öğrenildi. ‘SEVGİLİM VE ARKADAŞLARI BAŞIMA BELA OLDU’ Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan ve İstanbul’da araç kiralama şirketi olan Ali Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ali Y.’nin şüphelilerle araç kiralama konusunda telefon görüşmeleri olduğu öne sürülürken çıkarıldığı mahkemece ‘yurt dışına çıkış yasağı’ konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Iulia Dragusan ise ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek ‘Telefonda evle ilgili bilgi istediler, bende verdim. Böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum. Sevgilim ve onun arkadaşlarının yaptığı hırsızlıklar benim başıma bela olduö diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından tutuklanan hizmetçi Dragusan cezaevine konuldu.

2 YILDIR PLANLADIKLARI İDDİASI 2017 yılında Sarar çiftinin evinde 2 ay çalıştıktan sonra sevgilisiyle yaşadığı kavganın ardından işten ayrılan Dragusan, sevgilisi ve arkadaşlarının soygunu 2 yıldır planladıkları iddia edildi. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personelinden oluşturulan özel ekiplerin, Eskişehir’in yanı sıra İstanbul, Edirne, Bursa, Bilecik, İzmir ile Balıkesir’de de soyguna ilişkin çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi. Görüntü Dökümü:

-Soyguncuların girdiği tel örgütler

-Kesilen tel örgü

-Tren rayları ve Sarar bölgesi

-Tel örgü detay

-Sarar tabelası

-Giriş ve detay

-Ağaçlık alanlar

-Havadan fabrika ve ev fotosu

-Moldovalı hizmetçi vesikalık

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ================= Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandı (3)

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI Antalya'da birlikte alkol aldıkları Sadık Cantürk'ü başına saksıyla vurup, bıçaklayarak öldüren Soner Ersundu ile olay sırasında yanlarında olan Ayşe G., adliyeye sevk edildi. Ayşe G. savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, Soner Ersundu nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ANTALYA (DHA) ============ Kazada ölen genç işçinin, mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu KONYA’da elektrik dağıtım şirketinde ait kontrolden çıkan kamyonet, elektrik hattı direğine çarpıp, şarampole savrulması sonucu işçi Muhammet Esat Güneş (19) öldü, sürücü de yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen mesai arkadaşları, Güneş'in cansız bedenine bakıp ağladı. Genç işçiden geriye, çalıştığı sırada kullandığı yola savrulan eldiveni kaldı. Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sadık Arabacı yönetimindeki 34 BCG 960 plakalı elektrik dağıtım şirketine ait kamyonet, sürücüsünün kontrolden çıkıp yolun kenarındaki elektrik hattı direğine çarptı. Kamyonet, çarpmanın şiddetiyle yolun karşısındaki şarampole savruldu.

Kazada, sürücü Sadık Arabacı yaralandı, yanında bulunan işçi Muhammet Esat Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Arabacı, ihbar üzerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen mesai arkadaşları, Güneş'in cansız bedenine bakıp ağladı. Güneş den geriye, çalıştığı sırada kullandığı yola savrulan eldiveni kaldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Ceset ve eldivenin detay

- Mesai arkadaşlarının ağlaması, cesede bakması

- Genel ve detay Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) ============================= Narkoz verilip, dişi çekildikten sonra ölen Atakan, toprağa verildi RİZE Devlet Hastanesi'nde anestezi verilerek, dişi çekildikten sonra kalp krizi geçiren ve tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren zihinsel engelli Atakan Akdemir (19), Artvin'in Arhavi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Musa Akdemir ile Fatma Akdemir'in zihinsel engelli 3 çocuğundan bir olan Atakan, ağrıyan dişini çektirmek için önceki gün Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar anne babaya, dişin ancak ameliyatla alınabileceğini söyledi. Akdemir, dün anestezi verilerek uyutuldu ve diş ameliyatla alındı. Ancak Atakan Akdemir iddiaya göre uyanmadı ve fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan genç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akdemir ailesi, doktor ihmali olduğu gerekçesiyle Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ Zihinsel engelli Atakan Akdemir, Artvin'in Arhavi ilçesinde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede, Akdemir'in babası Musa ile annesi Fatma Akdemir gözyaşı döktü. Oğlunu diş çektirmek için hastaneye götürdüğünü anlatan Musa Akdemir, "Ama hastaneden oğlumun cenazesini aldım" dedi. Atakan Akdemir'in dayısı Burhan Altun da "Atakan hastaneye diş çekimine götürüldü. Dişi çekildikten sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdikten 2, 5 saat sonra müdahale edildi. Bizim iddiamız bu. Otopsi yapıldı. Bu gerçek ortaya çıkacak" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Baba ve dayının konuşması

Cenaze detayı

Detaylar Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE ARTVİN-DHA ============================ Küçük Meryem'in kazada öldüğü yolda arkadaşlarından eylem HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul önünden geçen yolda iki gün önce meydana gelen kazada ölen arkadaşları ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Meryem Düzen (9), için Dağlıca karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Yüksekova'da 21 Mayıs'ta Yeni Mahalle'deki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Meryem Düzen, okuldan çıkıp evine giderken, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Meryem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Meryem'in ölümü yaşadığı mahallede büyük üzüntüye neden olurken, okul arkadaşları da bugün karayolunu trafiğe kapattı. Öğrenciler, başka kazaların yaşanmaması için bölgeye bir üst geçidin yapılmasını istedi. Üzerinde, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Başka Meryemler ölmesin', 'Üst geçit istiyoruz', 'Yaya geçidi istiyoruz' yazılı dövizler taşıyıp slogan atan öğrenciler, daha sonra karayolunda bir süre oturma eyleminde bulundu. Öğrencilere veliler de destek verirken, aynı karayolu üzerinde 4 okulun bulunduğunu, yetkililerin buna bir çözüm bulmaları istendi. 'BENİM CİĞERİM YANDI, BAŞKA CİĞERLER YANMASIN' Kazada ölen Meryem Düzen'in babası Yaşar Düzen, karayolunda yapılan trafik denetimlerinin yetersiz olduğunu ileri sürdü. Baba Düzen,"Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Bu okul geçişlerinde herhangi bir denetim olmaması nedeniyle, kazalar meydana geliyor. Sürücüler aşırı hız yapıyor. Okul güzergahlarında daha uygun bir trafik denetimi yapılsa birçok kazanın önüne geçilmiş olur. Caddeye bir üst geçit ya da kasis yapılsa da kazaların önüne geçilir "dedi.

'YAKLAŞIK 5 BİN ÖĞRENCİ BU YOLU KULLANIYOR' İlçenin Yeni Mahalle Muhtarı Kerem Demir ise, karayolu güzergahındaki 4 okulda yaklaşık 5 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Okul yolunun trafik açısından güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirten Muhtar Demir, " 2 gün önce yaşanan kazada Meryem Düzen’i kaybettik. Dağlıca Caddesi çok işlek bir yol. Okul güzergâhlarının olduğu bir yol. Bu güzergahta 4 okul bulunuyor ve bu okullarda yaklaşık 5 bin öğrenci bu caddeyi kullanıyor. Bu caddede şu ana kadar birçok ölümlü kaza meydana geldi. 100'ün üzerinde öğrenci de yaralandı. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Dağlıca Caddesi'nde bir an önce bir üst geçit yapılmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerin aileleriyel birlikte okula gidişleri

-Yoldan geçerlerken

-Okul çıkışında yolu trafiğe kapatıp eylem yapan öğrenciler

-Öğrencilerin döviz taşıması

-Ağlayan öğrenci ve veliler

-Meryem'in babası Yaşar Düzen ile röportaj

-Muhtar Kerem Demir'in açıklaması

-Detaylar

SÜRE:5 DK 27 SN - BOYUT:411 MB Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA) ====================== Hendek’te 3 araç çarpıştı: 6 yaralı SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan 41 MB 158 plakalı hafif ticari araç, 54 S 0494 plakalı minibüs ve 54 KN 365 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Y.A., N.C., S.S., A.S., N.K. ve A.E.Y. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralıların ambulansa alınması

Kaza yapan araçlar

Ayrıntılar HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA) ======================== Hayırseverlerden, Emniyete motosiklet desteği AFYONKARAHİSAR'da hayırseverler tarafından alınan 10 motosiklet törenle İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Afyonkarahisar'da iş insanları tarafından alınan 10 motosiklet İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen teslim törenine, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, hayırseverler ve emniyet mensupları katıldı. Motosikletlerin anahtarları Vali Tutulmaz tarafından Yunus timlerine teslim edildi.

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, emniyetin gücüne güç kattıklarını belirtti. 10 motosikletle Yunus timlerini güçlendirdiklerini ifade eden Tutulmaz, "Motosikletlerin 7'sini 7 iş insanımız bağışladı. 3'ü ise yine bir derneğin organize ettiği programla yine iş adamlarımızın destekleriyle alındı. Bu güzel hizmet ilimizin asayişine, huzuruna önemli bir katkı sağlayacaktır. 7 ay önce kurduğumuz Yunus timleri özellikle olaylara anında müdahale edebilme, müdahale edilen alanda pratik sağlayabilme adına önemli başarılar elde etti. Bu tür yardımlar bizim şevkimizi arttırıyor. Daha fazla çalışma azmimizi artırıyor. Hizmet etme gücümüzü arttırıyor. Ben bundan dolayı iş adamlarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

41 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Vali Mustafa Tutulmaz, Yunus timlerinin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ekiplerin 7 ayda, 33 bin 800 kişinin kimlik bilgilerini sorguladığını 16 bin 250 aracı denetlediğine değinen Vali Tutulmaz, "Aranan 41 şüpheliyi yakalandılar. Bin 734 adet maksat dışı bıçak, 67 ruhsatsız tabanca, 133 kurusıkı tabanca, 90 ruhsatsız av tüfeği bu ekiplerimiz tarafından ele geçirildi. Bunun dışında uyuşturucuyla ilgili de çalışma yaptılar. Yunus timleri pratiklik açısından ilimizin asayişine nemli katkı sağlıyor. Sizleri başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Ancak nezaket konusunda şikâyetler geliyor. Bu konu da biraz daha hassas olun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Motosikletlerden detay

-Polislerden detay

-Hayırseverlerden detay

-Vali ve protokol üyelerinden detay

-Vali Tutulmaz'ın konuşması

-Vali motosikletleri yunus ekiplerine teslim ederken detay

-Hayırseverler ve protokol üyeleri motosikletleri ekiplere teslim ederken detay

-Motosikletler göreve başlarken detay HABER-KAMERA: SAtılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ================= Balıkesir'in mavi bayraklı plajları yaza hazırlanıyor BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, 5'i mavi bayraklı toplam 8 plajda temizlik çalışmalarına başlandı. Binlerce turistin ağırlanacağı plajlarda, 8 ayrı noktada da cankurtaran hizmeti verilecek. Edremit Körfezi sahillerinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası çevre ödülü olan 5'i mavi bayraklı toplam 8 plajda çalışmalar sürüyor. Yaz sezonu öncesi kum eleme, temizlik çalışmaları tamamlandı ve temizlik görevlileri her gün sahillerde kaba çöp toplama çalışmalarını da sürdürüyor. Ayvalık Sarımsaklı Halk Plajı, Burhaniye Öğretmenler Halk Plajı, Altınoluk Özdemir Halk Plajı, Altınoluk Antandros Halk Plajı, Erdek Ocaklar Halk Plajında çalışmalar sürüyor. Ayrıca mavi bayraklı olmayan Akçay, Zeytinli ve Güre’de de çalışmalar sürdürülüyor.