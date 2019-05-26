DHA YURT BÜLTENİ -18 

Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti (2)

DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın ölümüyle ilgili Gemlik Devlet Hastanesi'nden ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncunun doktoru, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yağız, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Saygıdeğer sanatçımız Eşref Kolçak, 24.04.2019 tarihinden bu yana genel durum bozukluğu tanısıyla hastanemiz Yoğun Bakım Ünite merkezine yatırıldı. Yaklaşık 1 aydır yoğun bir tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliği sebebiyle 18.05.2019 tarihinde solunum cihazına bağlandı. Bugün durumunun ağırlaşmasıyla hastamıza müdahale ettik. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık ve Eşref Kolçağ'ı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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Görüntüler Son Dakika'ya geçildi

-Doktorundan açıklama

-Hastaneden ve yoğun bakımdan detay GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA) Destici: Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin terörle mücadeleye faydası yok

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici törerle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla tekrar görüşmesinin terörle mücadeleye bir faydası yok. Bundan behemahal vazgeçilmelidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen 'Birlik İftarı'na katıldı. BBP'nin Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinde kurulan iftar sofrasına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Destici, onunla birlikte hayatını kaybedenleri rahmetle ve minnetle andığını söyledi. Şehitlere Allah'tan rahmet ve gazilere şifa dileyen Destici, "Hem ülke sınırlarımız içerisinde, hem ülke sınırlarımız dışında kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimiz, polislerimizin, güvenlik güçlerimizin Rabbim yardımcısı olsun" dedi. 'TERÖRLE MÜZAKERE EDİLMEZ'

Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Destici, merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğu'nun terörle mücadele konusunda söylediklerini kendilerinin de tekrar ettiklerini dile getirerek, "Dağdaki, ovadaki, şehirdeki ve belediyedekilerle de hepsiyle mücadele edilmeli. Elhamdülillah son 4 yıldır mücadele bu şekilde veriliyor ve başarı da elde ediliyor. Terörle müzakere edilerek sonuç alınmaz, ancak mücadele edilerek sonuç alınır. Onun için Apo'nun avukatlarıyla tekrar görüşmesinin terörle mücadeleye bir faydası yok. Bundan behemahal vazgeçilmelidir." dedi.

'ÜÇ HADİSEDEN GERİ ADIM ATMAMALIYIZ'

Türkiye'nin önünde üç mesele olduğunu ve bu meselelerden asla geri adım atılmaması gerektiğini ifade eden Destici "İçeride bu meseleler olurken, ülkemizin sınır boylarında da hemen sınırımızın yakın coğrafyalarında da önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Akdeniz havzasındaki gelişmeler, bir tanesi Suriye'nin kuzey doğusundaki PKK- PYD-YPG varlığı ve bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için S-400 ve F-35 projesi. Türkiye ne pahasına olursa olsun, önündeki bu üç hadiseden asla atacağı adımlardan geri adım atmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Akdeniz havzasındaki kazanımlardan vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Destici, şunları söyledi:

"Bundan, 7 düvel de üstümüze gelse vaçgeçmemeliyiz. Suriye'nin kuzey doğusuna PYD'ye, YPG'ye yapılacak harekattan asla vazgeçilmemeli. İnşallah beklentimiz ve bilgimiz o dur ki bayramla birlikte Fırat'ın doğusuna, Suriye'nin kuzey doğusuna harekat başlayacak. PKK, PYD, YPG hepsi oradan temizlenecek Allah'ın izniyle, bunu bekliyoruz. S-400 füze projesinden asla vazgeçemeyiz. Çünkü bu Türkiye'nin hava güvenliğinin bir yerde garantisi olacak bir proje. Onun için ne ABD, ne NATO, ne Batı'nın bu konudaki tehditlerine pabuç bırakmamalıyız. S-400'leri alacağız, F-35'inde proje ortağıyız. O hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Şu anda gidişat bu yönde, inşallah bu gidişat bozulmaz. BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün milli meselelerde doğru olan adımlarda devletin, hükümetin yanında durduk, bundan sonra da dururuz. Ama yanlışını da görürsek, yanlışını da söyler, doğrunuz da şudur deriz."