DHA YURT BÜLTENİ - 18

Polisin dikkati uyuşturucu bağımlısı ölümden kurtardı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından parkta yerde hareketsiz yatarken bulunan ve yanındaki enjektörle eroin aldığı belirlenen Rıza H. (32), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Akvadi Parkı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin ağacın altında hareketsiz halde sırtüstü yattığını fark etti. Şüphe üzerine bölgeye giden ekipler yatan kişinin yanında enjektör olduğunu ve kolunda da iğne izleri bulunduğunu gördü. İnceleme yapan polis, kişinin Rıza H. olduğunu ve eroin kullandığını bu nedenle de baygın olduğunu belirledi. Rıza H.'nin nabzının çok düşük olmasının üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıza H., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıza H.'nin, tam zamanında müdahale ile ölümden döndüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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-Ölen Mustafa Ulaşır'ın fotoğrafı

-Cenaze namazınınkılınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA) =================== Polisin dikkati uyuşturucu bağımlısı ölümden kurtardı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından parkta yerde hareketsiz yatarken bulunan ve yanındaki enjektörden kendisine eroin enjekte ettiği belirlenen 32 yaşındaki R.H. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölümden dönen R.H.'nin sağlık durumunu iyiye gittiği bildirildi.

Bugün saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Akvadi Parkı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, R.H.'nin bir ağacın dibinde yerde hareketsiz şekilde sırt üstü yattığını farkedip, şüphelendi. Yanına gittiklerinde R.H.'nin yanında bulunan enjektörden ve kolundaki iğne izlerinden kendisine eroin enejekte belirlendi. Baygın haldeki R.H.'nin nabzının çok düşük olduğunu belirleyen polis, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından ambulansa alınan R.H., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zamanında müdahale ile ölümden döndüğü belirtilen R.H.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Uyuşturucu kullanan R.H'nin polis ekipleri tarafından ambulansa bindirilmesi

-Sağlık ekiplerinin R.H'ye ambulansta müdahalesinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ====================== Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aziz Tunç yönetimindeki 02 FR 950 plakalı otomobil, Nihat Yıldırım'ın kullandığı 02 HN 818 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile devrilen motosikletten savrulan Hasan Akbıyık, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Nihat Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Sağlık görevlileri

- Kazaya karışan araçlar

- Polislerin önlem alması

- Otomobilde yola savrulan parçalar

- Ambulansların ayrılması

- Çevrede toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ====================== Depoya giren kara yılanı itfaiye yakaladı Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir evin alt katındaki depoya giren yaklaşık 2 metre boyundaki kara yılan paniğe neden oldu. Depo sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalan kara yılan, doğaya bıraktı.

Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'taki 2 katlı bir binanın alt katında bulunan depoya, bugün öğle saatlerinde kara yılan girdi. Depo sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı özel bir aparat ile yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan kara yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına bırakıldı. Görüntü Dökümü

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-Yılanın yakalanıp, depodan çıkartılması

-Yılanın doğaya bırakılmasından görüntü Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) ====================== Edirne'de 326 kaçak göçmen yakalandı