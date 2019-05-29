DHA YURT BÜLTENİ-18

Elektrikçi cinayeti davası sanıklarına, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elektrikçi Erman Kızıltan'ın ormanlıkta kaybolup, 3 yıl sonra cesedinin bulunmasıyla ilgili davada, tutuklu 4 sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Kartepe'de elektrikçilik yapan Erman Kızıltan, 19 Mayıs 2015'te ortadan kayboldu. Nursevil Kızıltan, eşi için polisi arayıp, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, yaptığı araştırma sonucu Erman Kızıltan'ın aracını, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde buldu. Kızıltan'ın 3 yıl sonra ise ormanlıkta cesedi bulundu. Erman Kızıltan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Öner, Halil Subaşı, Tarık Altay ve Adem Güneş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten öldürmek' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya sanık avukatları ile Erman Kızıltan'ın eşi Nursevil Kızıltan, babası Recep Kızıltan, annesi Aynur Banabak ve avukatları da katıldı.

'TEK SUÇUM, EYLEMİ GİZLEMEM' Savunmasında cinayeti kendisinin işlemediğini iddia eden sanık Halil Subaşı, silahı Adem Güneş ve Tarık Altay'ın ateşlediğini, kendisinin de Adem Güneş'e yardımcı olduğunu öne sürdü. Sanık Cemil Öner ise hakkındaki suçlamaları reddederek, olayla ilgisinin olmadığını ve davada tanık olması gerekirken, sanık durumuna düştüğünü savundu. Öner, "Ben cinayetin tarafı değilim. Beni zorla işin içine sokmak istiyorlar. 3 yıl boyunca öğrendiğim bir şey var; o da rahmetlinin pisi pisine öldürülmüş olmasıdır. Tek suçum eylemi gizlememdir. Başka suçum yoktur" dedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tüm sanıkların, 'Erman Kızıltan'ı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklar, ayrıca 'ruhsatsız tabanca taşıma ve kullanma' suçundan da 2'şer yıl 6'şar ay hapis ve 1500'er lira adli para cezasına çarptırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV-12 EYLÜL 2018)

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-Cenaze namazı

-Eşinin tabutun başında ağlaması

-Mezarlıkta toprağa verilmesi

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / İZMİT (Kocaeli), (DHA) - ================== Apartmanda yangın paniği: Mahsur kalan 6 kişi dumandan etkilendi KONYA'da bir apartmanın 1'inci katında oturan otizm hastası M.A., adlı erkek çocuk, belirlenemeyen nedenle evlerinde yangına neden oldu. M.A. ve annesi ile binayı tahliye ederken asansörde mahsur kalan 4 kişilik Çelik ailesi dumandan etkilendi. Çelik ailesi fertleri hastaneye kaldırıldı. M.A. ve annesi de hazırda bekletilen ambulansta tedavi oldu. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bugün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hastane Caddesi'ndeki 10 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre birinci katta oturan M.A., evlerinde belirlenemeyen nedenle yangına neden oldu. Alevleri fark eden aile fertleri yangına müdahale etti. Alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ve polise haber verdi. Evi tahliye ederken dumandan etkilenen M.A. ve annesi, hazırda bekletilen ambulansta tedavi edildi. Dumanların binayı sarması üzerine apartman sakinleri de binayı tahliye etti. 8'inci katta oturan Necdet Çelik, eşi, kızı ve torunu da asansörle inerken, elektriklerin kesilmesiyle mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen Çelik ailesi fertleri ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Dumandan etkilenen Çelik ailesi fertlerinin ambulansa alınması

- Binadan detay

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA (DHA) ==================================================== Antalya'da korkutan yangın, alevler gökyüzünü sardı ANTALYA'da, geri dönüş malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevlerin gökyüzünü sardığı yangından tonlarca geri dönüşüm malzemesi kül oldu.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kuru otları tutuşmasıyla yangın geniş bir alanda etkili oldu. Bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Ekipler bir yandan yangının ormanlık alana sıçramaması için önlem alırken diğer yandan da söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Metrelerce yükselen alevler paniğe neden oldu. Bölgeden yükselen siyah duman ise kentin pek çok noktasından izlendi. Yaklaşık bir saat süren çabalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tonlarca geri dönüşüm malzemesi yanarak kül oldu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından görüntü

- Alevlerden görüntü

- Söndürme çalışmaları Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA) ============================= Muğla'da orman yangını (EK BİLGİLERLE) MUĞLA'daki ormanlık bir alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 6 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Menteşe ilçesinin Şenyayla Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 32 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 8 su tankeri, 6 pikap, 2 itfaiye tankeri, 15 teknik personel, 2 memur ve 145 yangın söndürme işçisi karadan, 5 helikopter havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyümesinde, rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi. Karadan ve havadan müdahaleyle, yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangında 6 hektarlık kızılçam ormanı kül oldu. Bazı noktalarda süren yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangın söndürme çalışmalarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ================ ABD'de Türk Organize Sanayi Bölgesi kurulacak MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapılacak olan Türk Organize Sanayi Bölgesi için iş adamlarına yatırım çağrısında bulundu. MÜSİAD Hatay Şubesi’nin ev sahipliğinde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, iş adamları ve oda temsilcilerinin katılımıyla, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda 'ABD Türk Organize Sanayi Sitesi ve Finansman İmkanları' paneli yapıldı. Ali Bayramoğlu, ABD'de altı eyalet üzerinde Türk Organize Sanayi Bölgesi kurma çabası içerisinde ile ciddi ve çok önemli pazarlık aşamasında olduklarını, ağırlıklı olarak da Teksas üzerinde durduklarını söyledi. Bayramoğlu, ABD'nin toplam dış ticaretinin 4 trilyon Dolar hacminde olduğunu, Türkiye’nin ise ABD ile ticarette 20 milyar Dolarla binde 5'lik bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Bayramoğlu, ABD'de yatırım yapmaları için iş adamlarına çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Şu anda üzerinde çalıştığımız 6 tane eyaletle görüşme yapıyoruz. En ağırlık Teksas gözüküyor ondan sonra Florida ağırlıklı gözüküyor. Amerikalılarla pazarlık yapıyoruz. Eyaletlerle, nasıl pazarlık yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşalar? 'Yeri vereceksiniz, alt yapıyı yapacaksınız, yolu, elektriği, suyu, kanalizasyonu bitireceksiniz. Bizim size verdiğimiz istatistiklere göre binaları da yapacaksınız, biz onların içerisine yatırıma gelirken leasing firmalarıyla da bizleri yan yana oturtacaksınız. Bütün yatırımları siz yapacaksınız, bizden bir kuruş parada ödemeyeceğiz. 3 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeli de kredilendirme yapacaksınız' dedik. Bunun pazarlığını yapıyoruz orada. Yani iş adamını çağırdığımızda 'Siz cebinizden para getirin' demiyoruz arkadaşlar." Görüntü Dökümü:

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- Toplantıya katılanlardan görüntüler

- MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu konuşması SÜRE: 7'28" BOYUT: 324 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA) ==================== Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, o anlar kamerada İZMİT'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü ile virajdan dönen otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kaza anı otobüs kamerasına yansıdı. Kaza akşam saatlerinde İzmit Çayırköy Mahallesi D-605 Karayolu bağlantı noktasında meydana geldi. İzmit'ten gelerek mahalle içine dönmeye çalışan Tolga Erdem idaresindeki 34 JG 4865 plakalı otomobil, sokaktan çıkan İbrahim Bayındır idaresindeki 41 BR 279 plakalı otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki yeşillik alana düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Tolga Erdem ile yanındaki yengesi Fatoş Erdem'i bulundukları yerden çıkardı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslar ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.