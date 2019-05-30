DHA YURT BÜLTENİ-18

Şehit Teğmen Raşit Aydın'ın babaevinde gözyaşı (2)

KARDEŞLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Sakarya’nın Geyve ilçesinde, Seyit ve Zeynep Aydın çiftinin 7 çocuğundan en büyüğü olan şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın (28) naaşı ilçe meydanında bulunan Sinan Bey Camii’ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit teğmenin cenazesi başında askerler nöbet tutarken, şehidin kardeşleri ise Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kardeşleri, tabutu öperken, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. İl Müftüsü İhsan Açık’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabası konulan şehidin naaşı bir süre tekbirler ile taşındı. Şehidin cenazesi Melekşesolak Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER-İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya), (DHA) ============= Torunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralı KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bağlı Çaykapı köyünde Sabri Mergen (77), 4 yıl önce torunu Sefa Mergen'in (18) öldüğü traktör kazasından sorumlu tuttuğu sürücü Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal (23), babası Ramazan (57) ile amcası Şaban Keleş'e (51) av tüfeği ile ateş açtı. Olayda Umut ile Eftal kardeşler ve amca Şaban Keleş hayatını kaybetti, baba Ramazan Keleş yaralandı. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çaykapı köyünde, 4 yıl önce Umut Keleş'in kullandığı traktörün devrilmesi sonucu Sefa Mergen ile Beytullah Gül (18) hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan sonra Sefa Mergen'in dedesi Sabri Mergen, kazadan yaralanan Umut Keleş'i sorumlu tuttu. Köyde Sabri Mergen ile Keleş'in ailesi arasında husumet oluştu. Çiftçi Sabri Mergen saat 10.00 sıralarında araziye çalışmak için giden Ramazan Keleş, kardeşi Şaban Keleş ve Umut ile Eftal kardeşleri takip etti. Sabri Mergen bir süre sonra arazinin farklı noktalarında çalışan Keleş ailesinin fertlerine av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası Umut, Eftal, Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ramazan Keleş ise yaralandı. Sabri Mergen ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralı Ramazan Keleş, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç cenaze ise savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan Sabri Mergen'in yakalanması için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Ambulans

-Jandarma Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), (DHA) ======================= KUYUMCU DÜKKANINDAN 43 BİN LİRALIK KÜPE ÇALDILAR, SOYGUN ANI KAMERADA AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, kuyumcu dükkanına giren, yüzleri peçeli 3 kadın, 43 bin lira değerindeki küpeleri çaldıktan sonra kaçtı. Olayla ilgili 3 kişi yakalanırken, 3 kadın aranıyor. Soygun anı ise kameraya yansıdı.

Şuhut merkezdeki kuyumcu dükkanına öğle saatlerinde giren siyah çarşaf giyen yüzleri peçeli 3 kadın, kuyumcu Yalçın Yener'i oyalayarak, el çabukluğuyla 43 bin lira değerindeki küpeleri çaldı. Şüpheliler dükkandan ayrıldıktan sonra tezgahtaki küpelerin olmadığını fark eden Yener, polise haber verdi. Polis, ihbar üzerine hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında hırsızlarla bağlantılı olduğu düşünülen Müslüm P. (35) yönetimindeki 06 AN 2185 plakalı aracı durdurdu. Polis, Müslüm P.'yi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Müslüm P.'nin ifadesine başvurdu. Polis, olayda gözcülük yaptığı belirlenen Müslüm P.'nin akrabaları Birol P. (29) ile Eren P.'yi (17) de Şuhut ilçesinde gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şüphelilerden Birol P.'nin çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polis, 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

SOYGUN ANI KAMERADA

Diğer yandan soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınların alışveriş bahanesiyle kuyumcunun dikkatini dağıttığı, bir kadının ise küpelerin olduğu tablayı çarşafının altına gizlediği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızlık anına ait görüntü Haber: Satılmış AKKAŞ- Kamera: AFYONKARAHİSAR-DHA) =================== VAN'DA 5 TON KAÇAK AVLANMIŞ İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ VAN'ın Muradiye ilçesinde 450 metre manyat tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış 5 ton canlı inci kefali balığı ele geçirildi. Balıklar tekrar göle bırakılırken, ağlar ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, sadece Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için bölgede kaçakçılara göz açtırmıyor. Çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre Timi ve Edremit Bot Timi, ilçeye bağlı Yalındüz Mahallesi'nde kaçak avcılık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Bölgede yapılan kontrollerde 450 metre manyat tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış 5 ton canlı inci kefali balığı ele geçirildi. Balıklar, Van Gölü'ne tekrar bırakılırken, ele geçen ağlar ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaçak avlanan balıkların tekrar göle bırakılması VAN,(DHA) - =========================== Marmaris'te telefonla dolandırıcılık çetesinin üyesine suçüstü (2)

TUTUKLANDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde, telefonla aradığı 72 yaşındaki Y.T.'yi (Yıldız Toker), banka hesabından terör örgütlerine para aktarıldığı yalanıyla korkutup, 150 bin lirasını dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalanıp adliyeye sevk edilen H.A., tutuklandı. Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ============================ Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki lüks bir sitede bulunan dairede, bir kısmı şişelenmiş halde 1 ton sahte alkollü içecek ele geçirildi. İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Örnekköy semtindeki lüks bir sitede bulunan daireye, sahte alkollü içki üretildiği şüphesiyle baskın yaptı. Ekipler, daireyi sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş halde buldu. Sitenin otoparkında bulunan bir panelvan araçta yapılan aramalarda da, çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ü. ile Ç.G., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan sorguda, üretilen sahte içkilerin Buca ilçesindeki bir depoda saklandığı bilgisi üzerine, burada da arama yapıldı. Araçta, dairede ve depoda yapılan aramalarda, bir kısmı piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş 1 ton sahte alkollü içecek ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri Buca'daki depoya götürürken, polis kontrolüne yakalanmamak için, içinde sahte içki olan kolilerin etrafını çikolata kolileriyle kapattıkları belirlendi. Karşıyaka'daki lüks siteyi imalathane haline getirebilmek için de yaklaşık 500 bin TL'lik harcama yaptıkları ve daireye de her ay 3 bin TL kira verdikleri bildirildi.