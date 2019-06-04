DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı BİNGÖL'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden Bingöl- Genç karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. 34 VKB 52 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,(DHA) ========= Tır'la çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi ANTALYA'nın Serik ilçesinde Tır'la çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet Dağ (29) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 15.00 sıralarında Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisindeki bir firmaya ait deponun içinde meydana geldi. Ahmet Dağ'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Seyithan D.'nin (33) kullandığı 33 AA 297 plakalı Tır'la çarpıştı.

Kazada başında kask olmayan elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet Dağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Dağ'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Seyithan D. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücüsünün Tır'ın dorsesine çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından depodakilerin hızla yardıma koştuğu görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anı görüntüleri HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ======================= Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da MİLLET İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'a geldi. İmamoğlu, "Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer" dedi. Trabzon'da yarın partisinin düzenleyeceği bayramlaşma programına katılarak halka seslenecek olan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, özel uçakla kente geldi. İmamoğlu, Trabzon Havalimanı'nda, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli ile partililer tarafından karşıladı. Halk oyunları ekibinin gösterileri ile karşılanan İmamoğlu için partililer 'Her şey çok güzel olacak' sloganları attı.

'KARADENİZ BENİM BENLİĞİMİN OLUŞTUĞU YERDİR' Havalimanında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, hemşehrileri ile buluşmaya geldiğini belirterek, "Güzel bir bayram gezisi olacak. Uzun süredir gelemiyordum bayramda Trabzon'a. Denk düştü. Seçimin de ortasına denk geldi. Köyümü ziyaret edeceğim. Mezarlıkları ziyaret edeceğim. Özlemle geliyorum, kucaklaşmaya geliyorum. Trabzon şehri benim doğduğum şehir. Bu güzel bölge Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer. Bütün hemşehrilerimle buluşmaya, kucaklaşmaya geldim. Beslendiğim bu kentin insanları ile bayramlaşmaya geldim. Bütün özlemimle buradayım. Karadeniz'i doğduğum şehri çok seviyorum. Her zaman duamdır. Önce 'Allah'ım beni aileme ve doğduğum topraklara mahcup etme' derim. Duam budur. Elbette ki milletime, yaşadığım şehir güzel İstanbul insanlarına mahcup olmamak. Ama bu sıralamayı hiç unutmam. Ailem ve doğduğum topraklar bu güzel kentte bulunmaktan büyük keyif duyuyorum" dedi. Partililerle bayramlaşan İmamoğlu ve beraberindekiler ardından Akçaabat ilçesine geçti. İmamoğlu, yarın Trabzon, Giresun ve Ordu'da bayramlaşma programlarına katılarak, halka hitap edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekrem İmamoğlu'nun havalimanında karşılanması

Halk oyunları gösterisi

İmamoğlu'nun açıklaması

Detaylar Haber-Kamera: Uğur AYDIN - TRABZON-DHA ============ Bodrum plajlarında yer kalmadı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'da tatilde giren vatandaşlar, denizde serinledi. Saat 10.30'dan itibaren şehir merkezinde Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajları tıka basa doldu. Sahillerde, adım atacak yer kalmadı. 30 derece hava ve 24 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede, renkli görüntüler oluştu. Kimi turistler jet ski kullanarak günün keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler, Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binerek, mavi yolculuğa çıktı. Gökova'nın cennet koylarını gezdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sahillerde güneşlenen ve denize giren yerli yabancı turistlerin görüntüsü Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

=================== Polis karanfil dağıttı, vatandaşlarla bayramlaştı ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara karanfil dağıtıp bayramını kutladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Muratpaşa ilçesinde yaya trafiğine kapalı olan Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlara karanfil dağıtım bayramını kutladı. Polis ekiplerinin jestine teşekkür eden vatandaşlar, birlikte fotoğraf çektirip, sohbet etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin vatandaşlara çiçek vermesi

- Polisin vatandaşlarla sohbet etmesi

- Vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirmesi

- Detaylar '122 MB//1 DK 6 SN' Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)) ================== Hatay’da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldi HATAY'da kent protokolü, düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Antakya Atatürk Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, CHP Hatay milletvekilleri, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, Suzan Şahin, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, MKÜ Rektörü Hasan Kaya, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, semavi din liderleri, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla protokolün kucaklaştığı tören, katılanlara çeşitli ikramların yapılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.