DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'nda, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan kendisine 'akıllı ol' diye seslenildiğini söyleyerek, "Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelir, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi. Trabzon'da düzenlenen bayramlaşma törenine katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile partililer tarafından karşılandı. Soylu ve beraberindekiler ardından Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Bakan Soylu, Kato Dağı'ndan geldiğini hatırlatarak "Kato Dağı'ndan Kandil Dağı'na az mesafe kaldı" dedi. 'BEN TRABZON İSTİSMARCILIĞI HİÇ YAPMADIM' Trabzon'a gelirken havalimanı'nda üzücü bir olayla karşılaştığını anlatan Bakan Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen 25 kişilik gruptan kendisine 'akıllı ol' diye seslenildiğini söyledi. Buna çok üzüldüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Ben akıllı oluyorum. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından değil Kato Dağı'ndan geldim. Allah şahittir, bizim hiçbir yanlışımız olmadı. Ülkenin aleyhine olabilecek bir noktayı kim ne kadar kuvvetli olursa olsun dünyanın hiçbir yerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin koyduğu iradeden geri adım atmadım. Hiç yakışık almayan ve ondan sonra sloganlarla beraber oradan bize nazire eder gibi bizi oradan gönderenleri kınıyorum. Ben Trabzon istismarcılığı hiç yapmadım, hiçbir zaman cıvıklık yapmadım. Hiçbir zaman birine Trabzon üzerinden bir istismar ortaya koymadım. Her türlü yaygarayı koparmaya çalışanlara dikkat ediniz. Bugün karşılaştığım bu manzaraya ben cevap vermekten yoksun adam değilim. Ama o provokasyona gelmem. Birileri düşündüler ki Süleyman Soylu'nun biraz zembereği kısa olur, ona laf söyleriz, oradan başka bir şey çıkartırız. Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelir, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi.

'CANIM ÇIKANA KADAR İSTANBUL'DA ÇALIŞACAĞIM' Türkiye'nin büyük fırtınalardan geçtiğini söyleyen Soylu, "İstanbul'un gücü üzerinden benim ülkemi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara ne olur fırsat vermeyin. Yüz de vermeyin, fırsat da vermeyin. Şehrimin istismarcılığını yapanların arkasına bir bakın. Bizim arkamızda Tayyip Erdoğan var, millet var, koskoca medeniyet var. Onun arkasında değerlerime, inancıma, ezanıma, namazına hakaret eden Canan var, Sezai var, Selahattin var, Kılıçdaroğlu var. Bir şeylerden korkuyorum. 23 Haziran'ı Türkiye'nin bir ideolojik kavgasının başlangıcı yapmalarından ürküyor ve endişe ediyorum. 23 Haziran'ı Türkiye'nin tam 4 yıl boyunca rahat bir nefes alabileceği bir zaman dilimi iken, bir siyasi çatışma ortamına getirmelerinden ürküyor ve korkuyorum. Bugün havalimanında ben yaşadım. Geçen gün Binali ağabeyimiz gittiği bir gösteride karşı karşıya kaldığı hakaretlerle yaşadı. Yıllardır bu senaryoları izliyoruz. Bu senaryolarda şu var. Ülkemizin yarınına ait ilerlemesini durdurmak için ülke değerlerini istismar etmeye çalışan bizi birbirine düşürmeye çalışan anlayış var. Buna gelmememiz lazım. Bana 'Sen git İstanbul'da çalışma, Ankara'da otur' diyorlar. Ey CHP, ey Ekrem İmamoğlu sana söylüyorum. Ben Kato'ya, Cudi'ye, Gabar'a giderken terör örgütleri tek tek bizi hedef gösterirken, o mücadeleleri yaparken o zaman benim nereye gittiğime karışmadın da bugün Trabzon'a da gelirim, İstanbul'a giderim, ülkemin her tarafına da giderim. Hiç merak etmeyin. 23 Haziran'da canım çıkana kadar İstanbul'da çalışacağım" diye konuştu.

Soylu, hemşehrilerinden Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek isteyerek konuşmasını tamamladı. Soylu, vatandaşlarla bayramlaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Soylu'nun havalimanına gelişi

Soylu'nun karşılanması

Bayramlaşma töreninde konuşması

Detaylar Haber-Kamera: Uğur AYDIN TRABZON- DHA ===================== Su deposunda karbonmonoksit gazı zehirledi: 1 ölü, 2 yaralı KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde su deposuna giren Yusuf Kaplan (51), oğlu İsa Kaplan (30) ve damadı Süleyman Aksu, su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden İsa Kaplan, hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kaplan, oğlu ve damadı ile birlikte evinin yanında kendisine ait bahçeyi sulamak için, bahçedeki su deposuna girdi. Baba, oğlu ve damadı, depodaki su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Depodan gelen sesler üzerine koşan yakınları, Yusuf Kaplan, oğlu ve damadını dışarıya çıkardı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 3 kişiyi Delice Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsa Kaplan, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Kaplan ve Süleyman Aksu ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

- İsa Kaplan sağlık fotosu Haber-Kamera:Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- ===================== Karıncaların yiyecek telaşı tedirgin etti ÇANAKKALE’de bir kampın içinde ortaya çıkan yüzlerce karıncanın yaklaşık 40 metre mesafeden buldukları yiyecekleri yuvalarına taşıma anları çevredekiler tarafından görüntülendi. Deprem endişesine neden olan karıncaların kış uykusundan uyandıkları, havaların ısınmasıyla birlikte çoğaldıkları yuvalarından çıkarak yiyecek aradıkları belirtildi. Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu beldesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Assos sahil yolu üzerindeki bir kampta, ortaya çıkan yüzlerce karınca ilgi odağı oldu. Yaklaşık 40 metre uzaklıktan yuvalarına yiyecek taşıyan karıncalar, kamp çalışanları ve tatilciler tarafından ilgiyle izlendi. Karıncaların, zaman zaman kendi boylarından büyük yiyecekler ile çeşitli parçaları taşıması görenleri şaşırttı. Kamp çalışanları ve tatilciler yüzlerce karıncanın aniden ortaya çıkması nedeniyle deprem tedirginliği yaşarken, onlara yardım etmek amacıyla yuvalarının yakınına yiyecek bıraktı.

'KIŞA HAZIRLIK' Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Kaynaş, karıncaların kış uykusundan uyandıklarını belirterek, "Yuvada çoğaldılar. Yavrular havalar ısınınca, toprak ısınınca dışarıya çıkıyor, yiyecek arıyorlar ve topluyorlar. Hem yazın karınlarını doyuracaklar hem de kışa hazırlık yapacaklar" dedi. Kamp işletmecisi Ayşe Coşaran ise, "Kampımızda bu yıl karınca yoğunluğu beni şaşırttı. Acaba kış hazırlıkları mı yapılıyor, yoksa depremin habercisi mi bilemedim. Yaklaşık 40 metrelik bir yol yapmışlar kendilerine. Ağızlarında yiyecek taşıyorlar. Çok müthiş bir olay" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karıncaların yuvalarına yiyecek taşımalarından genel detay görüntüler.

Kamp işletmecisi Ayşe Coşaran ile röp.

Kampta tatil yapan bir vatandaş ile röp. Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ======================= Edremit Körfezi’nde tesisler günübirlik konaklamaya da açıldı BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle beklenen yoğunluk oluşmadı. Bayram tatili nedeniyle haftalık rezervasyonlarda yeterli talep olmaması üzerine turizmciler, günübirlik konaklamak isteyen tatilcilere de tesislerini açtı.