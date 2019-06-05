DHA YURT BÜLTENİ-18

Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin yolunu kesip parasını gasp etmek isterken çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen şüphelilerden H.Y. ve A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.Y. ile B.O. da serbest bırakıldı. Şüphelilerin gast etmeye yönelik suçu kabul etmediği ve Suriyeli El Ali ve arkadaşının motosikletini, kendi motosikletlerinin üzerine sürüp tehlikeye düşürdüğü sonra trafik ışıklarında küfür ettiğini öne sürdükleri öğrenildi. Tutuklanan H.Y.'nin ilk ifadesinde "Motosikletle geziyorduk. Motosikletini bizim motosikletlerin üzerine sürüp bizi tehliye düşürdü. Sonra kırmızı ışıkta durduk. Bize küfretti. Aramızda kavga çıktı. Arkadaşı da motosikletle kaçtı." dediği öğrenildi.

(Haber: KONYA DHA)

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3)DÜZCE’DE KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

DÜZCE’de, dayak yiyen amcalarının oğlunu da yanlarına alıp balta ile Mustafa G.’nin kapısına dayananlar, saçmaların hedefi oldu. Mustafa G.’nin tüfeğini ateşlemesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay öğleden sonra Düzce Esentepe Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet olduğu öğrenilen Kadir Çuhadar ile Mustafa G. tarlada karşılaştı. Mustafa G., Kadir Çuhadar’ı dövdü. Kadir Çuhadar durumu amcasının oğlu Samet Çuhadar’a bildirdi. Eline baltayı alan Samet Çuhadar, amcasının çocukları Kadir Çuhadar ve Bahadır Çuhadar ile birlikte Mustafa Gb’nin evine gitti. Köy meydanında bulunan evin önünde devam eden tartışma sırasında Mustafa G. pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Vücutlarına saçmalar isabet eden Samet Çuhadar ile Bahadır Çuhadar yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri, Samet ve Bahadır Çuhadar’ı hastanelere kaldırdı. Samet Çuhadar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bahadır Çuhadar ise Bolu’da bir hastaneye sevk edildi.