DHA YURT BÜLTENİ - 18

Datça'da üvey oğluna şiddetle suçlanan baba: Merdivenden düştü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, birlikte yaşadığı kadınla birlikte üvey oğlu B.T.'ye (3) fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülen Erdal D. (28), çocuğu dövmediklerini öne sürdü. Erdal D., evinin dubleks olduğunu çocuğun alt kattaki tuvalete giderken merdivenden düşerek bu hale geldiğini söyledi.

Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na geçen Perşembe günü saat 13.00 sıralarında, 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulunan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı. B.T., muhtarlığa götürülüp, sakinleştirildi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine B.T., güvenlik güçlerince teslim alınıp önce tedavi için hastaneye götürüldü. Durum, savcılığa bildirildi. Savcılığın talimatıyla çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen bir otelde bulaşıkçılık yapan anne Ayşe K. (28) ile 2 yıldır birlikte yaşadığı Datça Belediyesi'nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak çalışan erkek arkadaşı Erdal D. aynı gün gözaltına aldı. Ayşe K.'nin tek çocuğunun babasından bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.T. adlı çocuk ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alındı. Erdal D.'nin olaydan sonra belediyedeki işi değiştirilerek, belediye şantiyesi demir atölyesinde görevlendirildiği öğrenildi

Şiddet olayı sonrası halkın tepkisini çeken Erdal D., DHA'ya konuştu. Mahkeme tarafından Ayşe K.'nin her cumartesi günü, kendisinin ise her hafta pazar günü karakola gidip imza vereceğini ifade eden Erdal D., şunları söyledi:

"Ben çalışıyorum, eşim Ayşe K. de çalışıyor. Onun için çocuğumu anneme bırakıyordum. Annemin rahatsızlığından dolayı, iki gün evde kaldı. Olay günü ise muhtar beni aradı. Çocuğun durumunu iyi olmadığını söyledi. Hemen gittim. Çocuğu gördüm, kötü haldeydi. Bana, 'çocuğu dövdünüz' diye sitem ettiler. Dövme olayı yok. Ben çocuğumu seviyorum. Eşimle de mutluyum. Eşimin boşanma işlemleri ile ilgili sonuçlarını bekliyorum. Sonuçlar geldiğinde, eşimle resmi nikahımı kıyacağım. Dövme meselesi yok. Millet yüzündeki morluklar nedeniyle 'babası, annesi dövdü' diyor. Böyle bir durum yok. Ev dubleks. Evdeki merdivenler yüksek. Tuvalet aşağı katta. Ayağı kaymış düşmüş. Ben de bu halini görünce, evde yalnız bıraktığım için çok pişman oldum. Herkes benim ve eşimin yaptığını konuşuyor. Çok üzülüyoruz."