DHA YURT BÜLTENİ - 18

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-Programdan görüntüler

-Gazilere berat ve madalya verilmesi

-Valinin konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Diyarbakır'da LGS birincileri ödüllendirildi

Diyarbakır'da Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincileri arasına giren 12 öğrenciye İl Milli Eğitim Müdürü Doç Dr. Feysel Taşçıer tarafından plaket verildi.

LGS'de sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına giren Diyarbakır'daki 12 öğrenci ödüllendirildi. 6'sı özel, 6'sı devlet okulunda okuyan dezavantajlı öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer tarafından plaket verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlen törende konuşan Dr. Feysel Taşçıer, öğrencilerin Diyarbakır’a ve bu coğrafyaya hak ettiği özlemi yaşattıklarını, onlarla gurur duyduklarını söyledi. Taşçıer, öğrencilere seslenerek, şunları söyledi:

"Önünüzde uzun bir yol var başarılı bir kariyer diliyorum, ülkemize ve Diyarbakır’ımıza mesleki kariyerinizle, öncü olacağınız diğer başarılarınızla katkı sunacağınızı umuyorum. Diyarbakır’da 4 aydır en az sizin kadar çalışmaya gayret ediyoruz. Sizlerin sayısının çok olduğunu biliyoruz. Onlara erişmeye çalışıyoruz. Bu arada sadece bir yanlış yapan 20 küsur öğrencimiz daha var. İl genelimizde burada olmayan o öğrencilerimizin de gözlerinden öpüyorum. Yolun başındasınız bizler sizin hizmetinizde olacağız. Sizin yolunuzu açmaya çalışacağız. Sizler de gelecekte bu makamları bu şehri ve ülkeyi emanet edeceğimiz geleceğimizsiniz. İl genelinde hak ettiğimiz bir yerde değiliz. Yani sıralamamız bize bunu gösteriyor. Ama sizin varlığınız bize şunu gösteriyor, bize o umudu yeşertiyor. 6 kolej, 6 devlet okulunun birinci olması bize aslında emek gösterirsek her yerde bu birincinin dolaştığını ve var olduğunu gösteriyor. Biz bunu devam ettireceğiz. Biz bir arkeolojik kazı gibi öğrencilerimizin yetenekli olsun çaba sarf eden diğer görünmeyen öğrencilerimize ulaşacağız hep beraber bunu başarmaya çalışacağız."

'HAFTAYA KAYISI TOPLAMAYA GİDECEĞİM'

LGS birincilerinden Ergani Atatürk Orta Okulu öğrencisi Mesut Akın ise imkansızlıkların kendisini motive ettiğini ifade ederek, önümüzdeki hafta kayısı toplama işinde çalışmak için Malatya'ya gideceğini söyledi. Akın, "Bir sürü imkansızlık içinde bütün soruları doğru yapmam beni çok mutlu etti. Evim uzaktı, maddi durumlar da sıkıntılıydı. Bu sene de her sene olduğu gibi yine çalışmaya gideceğiz bir hafta sonra kayısı toplamaya gideceğiz. Gitmeden önce bunu almam beni çok mutlu etti. Burada bizi ağırladılar çok sevindim. Zaten ilk 5 sene köyde okudum. Köyde de imkansızlıklar vardı. Sonra Ergani’ye taşındık. Ergani’deki hocalarım benimle çok ilgilendi gerçekten onların sayesinde yaptım. Onlara çok teşekkür ederim. Çok emekleri var. Kendime zaman ayırıyordum. Hiçbir zaman sosyal etkinliklerden vazgeçmedim. Galatasaray Lisesini çok istiyordum hedefimdi, idolümdü onun için çalıştım diyebilirim" diye konuştu.

Faik Ali Orta Okulu öğrencisi Zeynep Aslan de çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerim bana çok destek oldu. Maddi durumlarda sıkıntılıydı. Babam da cezaevinde ama buna rağmen kazandığım için çok mutluyum. Herkese pes etmeden çalışmasını söylüyorum. İyi bir lise ondan sonra iyi bir meslek istiyorum" diye konuştu.

'GALATASARAY LİSESİ'NE GİTMEK İSTİYORUM'

Çermik ilçesindeki Fatih Orta Okulu öğrencisi Muhammed Emin Özkahraman da ailesinin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Çok çalıştım öğretmenlerimin tavsiyelerini dinledim özellikle. Ailem bana çok yardımcı oldu. Teneffüslerde genellikle çok çalıştım. Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum. Oradan da üniversiteyi yurt dışında okuyabilirsem oraya gideceğim. Bilim adamı olmak istiyorum. Arkadaşlarımız kesinlikle ama kesinlikle karamsar olmasınlar. Yani denemelerde kötü yapabilirler işte takdir ve teşekkür almayabilirler ama kesinlikle karamsarlığa düşmesinler. Ben de düştüm, denemelerde bir süreç kötü yaptım. Ondan sonra daha fazla ve sıkı çalıştım derslerime öyle kesinlikle pes etmesinler çok çalışsınlar" dedi.