DHA YURT BÜLTENİ - 18

EŞİNİN YERİNİ SÖYLEMEYEN DOKTOR KIZINA KAZA YAPTIRIP, 11 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ BALIKESİR’in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz (28), babası Mustafa Ali Yılmaz (67) tarafından 11 kurşunla öldürüldü. Genç doktorun, babası tarafından takip edilip, otomobille kaza yaptırıldıktan sonra annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü.

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya’dan, Balıkesir’e geldi. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmaz’ın kullandığı otomobilin peşine düştü. Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancasıyla 11 el ateş etti. Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gülnur Yılmaz’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye sarayı detay görüntü

-Jandarma ekip aracı detay görüntü

-Mustafa Ali Yımaz'ın adliyeye getirilişi

-Mustafa Ali Yımaz ve Gülnur Yılmaz'ın kullandığı araçlardan detay görüntü Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / HAVRAN(Balıkesir),(DHA) TANKERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, OĞLU YARALI DÜZCE'de, TEM yolunda, bekleme şeridindeki LPG yüklü tankere çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Eren yaşamını yitirdi, oğlu Ömer Eren ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Eren'in kullandığı 14 BD 372 plakalı otomobil, aynı yöndeki arıza şeridinde bekleyen Özcan Kahraman yönetimindeki 16 EF 596 plakalı LPG yüklü tankere arkadan çarptı. Kazada sürücü Ahmet Eren, otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, Ahmet Eren'i sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekibi ise yaptığı kontrolden yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Eren'in oğlu Ömer Eren'in ise yaralı olduğu anlaşıldı. Ömer Eren, sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Eren'in cansız bedeni ise Düzce Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen tanker sürücüsü Özcan Kahraman, "Ben arıza şeridinde bekliyordum. Arkamdan bir ses duydum. Otomobil arkadan çarpmış" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralı çocuğun görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin şoförü araçtan çıkarırken görüntüsü

Sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü

Tanker sürücüsü ile röp.

Otomobili içine kadar giren tankerin tamponunun görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) 10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım (3)

TUTUKLANDI Edirne'nin Meriç ilçesinde, 10 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı, 80 HH 267 plakalı minibüsü kullanan Tayfun Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası elleri kelepçeli olarak Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edildi. Özdemir, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlı'nın adliyeye sevki Haber-Kamera: EDİRNE,(DHA) MUNZUR NEHRİ'NE DÜŞÜP, KAYBOLAN ÇOBAN 13 GÜNDÜR ARANIYOR TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 13 gün önce, seyir halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşen çoban Engin Eroğlu'nu (28) arama çalışmaları, 5 ilden 150 kişilik ekiple karadan ve havadan sürdürülüyor.

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

5 ilden gelen 150 kişilik ekibin yanı sıra Tunceli halkı da arama çalışmalarına katıldı. Engin Eroğlu'nu arama çalışmalarında bugün farklı yöntem uygulandı. Munzur Nehri'ndeki hidroelektrik santrali (HES) kapakları 1 gün boyunca tutulup, Munzur Nehri'ne Mercan Çayı'nda su akışı kesildi. HES'in kapakları, bugün öğle saatlerinde yeniden açılarak, Munzur Nehri'ne su bırakılıp, debisinin yükselmesi sağlandı. Eroğlu'nun Munzur Nehri'nde herhangi bir yere takılmış ya da kaya arasına sıkışmış olma ihtimali göz önüne alındı. Suyun yükselmesi sağlanarak, Eroğlu'nun bu alanlarda yüzeye çıkarılması amaçlandı. Munzur Nehri'nin debisinin yükselmesine rağmen gün boyunca Engin Eroğlu'nun izine rastlanamadı. Ekiplerin çalışmasının yarın da sürdürüleceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eroğlu'nun arama çalışmalarına katılan gönüllüler

- Munzur'da yapılan arama çalışmaları

- Su altı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları

- Röportajlar

- Baraj kapığının açılma anı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA) KAMYONLA ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ VE EŞİ YARALANDI KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi D-100 yolunda, kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi D-100 yolu Eşme Işıklar mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Fateh Akbaş yönetimindeki 41 RD 025 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşakta 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, karşı yönden gelen Ayhan Keskin yönetimindeki 81 FC 439 plakalı kamyon ile çarpıştı. Araçlar kazanın şiddetiyle yol kenarına savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüsü Fateh ile yanındaki eşi Hanife Akbaş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalan araç polis ve çevredekilerin yardımıyla emniyet şeridine çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Kamyon şoförü Ayhan Keskin ile röp.

- Trafik polisinin vatandaşlarla birlikte arabayı itmesi

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA) Doktor ve öğretmenin dövüldüğü davada, son tutuklu sanık da tahliye oldu İZMİR'in Bornova ilçesinde, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, öğretmen Ali Türk’ün darbedilmesi ilgili bugün görülen ikinci duruşmada tutuklu Mürşit Yılmaz tahliye oldu. 2 kişinin de ilk duruşmada tahliye olduğu davada tutuklu sanık kalmadı.

Olay, 29 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran B.K. isimli kadın iddiaya göre, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak odadan çıktı.

Bir süre sonra sağlık merkezine gelen Güler Yılmaz’ın eşi Mürşit Yılmaz, doktora saldırarak vurmaya başladı. Mürşit Yılmaz ve yanında bulunan amcasının oğlu Muharrem Yılmaz, sağlık merkezindekilerin ve çevredeki lokanta ile eczanede çalışanların müdahalesiyle önlendi. Bu sırada hastanenin önüne gelen kamyonetten inen ve aralarında Mehmet ile Müslüm Yılmaz’ın da olduğu 4 kişilik grubun gelmesiyle Mürşit ve Muharrem Yılmaz, tekrar Yoğurtçuoğlu'na ve esnafa saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada Dr. Elif Çağlayan'ın yanında bulunan eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.

Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, Mürşit, Muharrem, Mehmet ve Müslüm Yılmaz’ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün de Mürşit Yılmaz ve diğer 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar gözaltına alınan şüphelilerden Müslüm Yılmaz hariç 3’ü, 2 Nisan'da tutuklandı.

‘PİŞMANIM’

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen 30 Mayıs'ta görülen ilk davada, Mürşit Yılmaz, “Ben konuşmak için doktorun yanına gittim. Ancak bana ters davrandı ve ‘ulan’lı cümleler kurdu. Boğazıma yapıştı ve yumruk attı. Yaşanılanlardan ötürü çok üzgünüm ve pişmanımö dedi. ‘KAMYONETİMİZDEKİLERİ TANIMIYORUZ’

Ayrıca, ilk duruşmada ilginç bir savunma daha yaşandı. Olay yerine kamyonetle gelen kişilerden olan Mürşit Yılmaz’ın kardeşi Mehmet Yılmaz ve amcasının oğlu Müslüm Yılmaz, kamyonetin kasasındaki iki kişiyi tanımadıklarını belirterek, “Olayı haber alıp yola koyulduk ancak yanlış sağlık ocağına gitmişiz. Oradan birileri biz sizi götürelim, dedi. Biz de kabul ettik. İki kişi kamyonete bindi ve bizimle birlikte geldiö dedi. Duruşma sonunda Muharrem ve Mehmet Yılmaz tahliye oldu. ‘METAL EŞYAYLA SALDIRDI’

Bugün görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla, tarafların avukatlarının katıldı. Duruşmada dinlenen tanıklardan Yunus Emre Sağlık Merkezi’nde hemşire olarak çalışan Elif M. ve Gizem Ö., Mürşit Yılmaz’ın elinde metal bir eşya gördüklerini, ilk başta bununla saldırmaya çalıştığını, ancak vurmayı başarıp başaramadığını görmediklerini söyledi. Daha sonra söz alan Mürşit Yılmaz da, elinde anahtar olduğunu, ancak anahtarla vurmadığını belirtti.

‘DOKTOR ELİNİ MASAYA VURUP, AMCAMA YUMRUK ATTI’

Mürşit Yılmaz’ın yeğeni E.N.Y.'de (13), olay günü yengesi Güler Yılmaz ile beraber sağlık ocağına gittiğini belirterek, “Biz sağlık ocağından çıkıp eve giderken yengem durumu Mürşit amcama haber verdi. Bunun üzerine amcam da hastaneye gidip doktorla konuşmak istedi. Ancak odasına girdiklerinde doktor bey elini masaya vurup, amcamın boğazına sarıldı. Sonra da yumruk attı. Olaylar böyle geliştiö dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mürşit Yılmaz’ın tahliyesine karar verdi. Dava, 25 Eylül'e ertelendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Doktor Nuri Ersoy Yoğrtçuoğlu ile, darp sonrası hastanede röp. (Arşivden alınacak: 30 Mart 2019)

- Olayın güvenlik kamerası görüntüleri (Arşivden alınacak: 12 Nisan 2019) Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK RAYLARDA TAKILI KALAN OTOMOBİL PANİK YARATTI SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil raylarda takılı kaldı. Bu sırada Sivas-Divriği seferini yapan raybüs polis ve çevredekilerin uyarısıyla durdurulurken, otomobil ise vatandaşların yardımıyla raylardan kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Kulaksız yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, Kızılırmak Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tel örgüleri aşarak tren yoluna girdi. Raylarda takılı kalan otomobili hareket ettiremeyen Kulaksız, polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bu sırada Divriği-Sivas raybüsün olay bölgesine yaklaşması ise paniğe neden oldu. Polis ekipleri ve çevredekiler yaklaşan treni durdurmak için büyük çaba sarf ederken, olay yerindekilerden biri ise raybüsü durdurmak için gömleğini çıkararak salladı. Hareket halindeki raybüs kaza yapan otomobile 100 metre kala durabildi. Raybüsten inen vatandaşlar ve polisin yardımıyla rayda takılı kalan otomobil bulunduğu yerden çıkarılarak tren yolu ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Trenyolundaki otomobilin görüntüsü

-Yaklaşan raybüsü durdurma çabaları

-Vatandaşın gömleğini çıkarıp sallaması

-Aracın el birliği ile yoldan kaldırılması Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT / SİVAS,(DHA) ANKARA'DA 5 MİLYON 200 BİN ADET 'MAKARON' ELE GEÇİRİLDİ ANKARA'da, polis tarafından bir depoya yapılan baskında, 5 milyon 200 bin adet sahte bandrollü boş 'makaron' ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda, Yenimahalle ilçesindeki bir depoda boş 'makaron' saklandığı tespit etti. Ostim Mahallesi 1138'inci Sokak’ta bulunan tabelasız depoya yapılan baskında, Emin Baran A. ile Ali Ö. gözaltına alındı. 5 MİLYON 200 BİN ADET BOŞ 'MAKARON' ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, polis tarafından depo ve içerisindeki bir otomobilde yapılan aramada, 5 milyon 200 bin adet sahte bandrollü boş 'makaron' ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.