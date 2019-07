DHA YURT BÜLTENİ - 18

Haber-Kamera: SİVAS,(DHA)

ATATÜRK VE İMAMOĞLU'NUN YÜZLERİNİ BİRLEŞTİRİP PORTRE YAPTI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaşayan ressam Ersoy Ayyıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüzlerini birleştirerek yaptığı portre tepkiler yarattı. Ersoy Ayyıldız, resmi siyasi bir düşünce ile yapmadığını belirterek, “Sanki ben burada sayın Ekrem İmamoğlu ile Atamızı bir tutuyormuşum gibi bir algı uyandırdım bazı vatandaşlara. Böyle bir şey yok ve böyle bir şey mümkün değildirö dedi.

Sapanca'da yaşayan ressam Ersoy Ayyıldız'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerine birleştirerek yaptığı portreyi sosyal medyada paylaşmasının ardından tepkiler oluştu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 33 resim sergisi açtığını söyleyen Ersoy Ayyıldız, "En son yaptığım resimlerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Yakın bir zamanda kendisi kabul ederse hediye etmek istiyorum. Her tablomda olduğu gibi bu tablomu da sosyal medyada paylaştım." dedi. Ayyıldız anlatmak istediğini şöyle ifade etti:

"Resmin bir tarafında, yüce Mustafa Kemal Atatürk. Benim için ülkeyi, zaferi ve her şeyi temsil eden bir kişi. Diğeri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Atatürk’ün bir yarısı İmamoğlu. İmamoğlu neyi temsil ediyor. Halkı temsil ediyor. Yüce Atatürk ise ülkeyi her şeyi. Atatürk’ün diğer yarısı diğer anlamda gölgesi halk olduğunu düşünerek 28 günde tuale aktardım."

Resmin siyaset içermediğini belirten Ayyıldız, "Ben sadece bir sanatçıyım. Ben siyasetçi değilim. Ben bu resmi siyasi bir düşünce ile yapmadım ve hiçbir şekilde resmim siyaset içermiyor. Bu resmi sosyal medyada paylaştıktan kısa bir süre sonra yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. Bu resim ile doğruları paylaşmak istiyorum. Yaptığım resimde şöyle bir yanlış anlaşılma oldu. Sanki ben burada sayın Ekrem İmamoğlu ile Atamızı bir tutuyormuşum gibi bir algı uyandırdım bazı vatandaşlara. Buradan kendilerine seslenmek istiyorum; böyle bir şey yok ve böyle bir şey mümkün değildir. Bu resim tamamen sanatımı halk ile paylaşmak adına yaptım. Bu resmi kısa bir süre içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye etmek istiyorum, tabi kendisi uygun görürse." diye konuştu.

