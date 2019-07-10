DHA YURT BÜLTENİ - 18

Salihli'de zincirleme kaza: 6 ölü, 20 yaralı (3)- Yeniden MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, panelvan minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında, Salihli- Demirci yolu Adala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Demirci yönüne giden 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen 45 LE 989 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan panelvan minibüse arkadan gelen 48 ABL 718 plakalı otomobil çarpıp, yoldan çıktı. Diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, panelvan minibüste bulunan inşaat işçilerinden 5'i olay yerinde, 1'i de hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 20 kişi de yaralandı. minibüste sıkışarak yaşamlarını yitirenler itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelerin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneler ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların yoldan çekılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, panelvan minibüs ve otomobilin karıştığı kazada ölen 6 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin panelvan sürücüsü Ahmet Yuca ile aynı araçtaki Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem olduğu belirlendi. ARAÇ KONVOYU OLUŞTU Kaza nedeniyle kapanan Salihli-Demirci karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı belirtildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) =================== Dalaman'da orman yangını (3)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Muğla'nın Dalaman ilçesinde, saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada yangının bölgedeki sıcaklık ve rüzgar gibi etkiler nedeniyle büyüdüğü kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla ili Dalaman ilçesi yakınlarında bugün saat 15.10’da orman yangını meydana gelmiştir. İlk andan itibaren ivedilikle harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki Orman Yangınları ile Mücadele ekipleri; Dalaman ilçesi Karaağaç mevkii Kızılçam Koru Ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Saat 15:23'te başlayan söndürme çalışmaları devam etmekte olup; yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 C, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın Batıdan 40 km’nin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına 2 Yönetim Helikopteri, 13 Su Atar Helikopter, 74 Arazöz, 6 Dozer sevk edilmiş olup; 350 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Kayadibi Mahallesi ve Bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılmıştır." DALAMAN(Muğla), (DHA)- =============== Otluk alanda başlayan yangın palet fabrikasına zarar verdi MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ahşap palet üretimi yapan bir fabrikaya sıçradı. Bahçedeki binlerce palet kül olurken, fabrikada da büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Alevler fabrikanın bitişiğindeki küçükbaş hayvan çiftliğine sıçramadan, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Yunusemre ilçesinde, eski Muradiye yolundaki zeytinliğin yanındaki otluk alanda bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yakındaki bir ahşap palet fabrikasının 20 dönümlük arazisine sıçradı. Bahçedeki paletlerin tutuşmasıyla yangın daha da büyürken, alevlerin yüksekliği zaman zaman 20 metreyi buldu. Alevlerin fabrika binasına da ulaştığı yangına 20 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangının palet fabrikasının bitişiğindeki küçükbaş hayvan çiftliğine ulaşmaması için itfaiye ekipleri büyük çaba sarfetti. Büyük panik yaşanırken çiftlik sahipleri ve çalışanları da hayvanların zarar görmemesi için seferber oldu. Yanan paletlerden sıçrayan kıvılcımların rüzgarla birlikte etrafa yayılması nedeniyle farklı noktalarda küçük çahlı yangınlar çıkması, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürülürken, palet fabrikasında büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alevlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-Yanan paletlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ====================== Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı MERSİN'de, ele geçirdikleri gümrük kaçağı sigaraları irtibatlı oldukları kişilere satarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 5’i polis 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görevli 2 polis memurunun merkez Akdeniz ilçesinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan birçok kişi ile irtibat halinde olup, birlikte hareket ederek, kaçak sigara ve akaryakıt suçları işledikleri, görev yaptıkları esnada yakalama yaptıkları kaçakçılık yapan suçlulara adli işlem uygulamayarak, ele geçirdikleri kaçak sigaraları para karşılığında irtibatlı oldukları kişilere satıp haksız menfaat sağladıklarının belirlendiği bildirildi. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan kararla takibe başlandığı, yapılan araştırmalarda, şüphelilerin suçları işlediklerine dair deliller ele geçirilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, olayla irtibatlı 5’i polis memuru 6 kişi yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Görüntü Dökümü: -------------------------

- Mersin Emniyet Müdürlüğü binası girişi

- Tabela

- Binadan çıkan araçlar

- Adliye binası görüntüsü SÜRE: 1' 00" BOYUT: 117 MB Haber-Kamera: MERSİN, (DHA ====================== Tıraşçı: Din ve dine ait kavramları öğretmeye çalışıyoruz DİYANET İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, din ve dine ait kavramların öğretilmesinin Anayasal olarak Diyanet İşleri Bakanlığı'na verildiğini belirterek, "Bu görevimizi gücümüzün yettiği kadarıyla değil gücümüzün üstünde çalışarak, gayret göstererek yapmaya çalışıyoruz" dedi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'nde, Hacı Hilmi Efendi Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve camii açılışına katıldı. Tıraşçı'nın yanı sıra açılışta Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek yer aldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı, din ve dine ait kavramları güçlerinin üstünde çalışarak öğretmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Din ve dine ait kavramların, bilgilerin öğretilmesi yasal ve anayasal olarak başkanlığımıza tevdi edilmiştir. Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri olarak bu görevimizi gücümüzün yettiği kadarıyla değil gücümüzün üstünde çalışarak, gayret göstererek yapmaya çalışıyoruz. Ancak yetişebiliyor muyuz? Zaman, zaman yetişemediğimiz aksattığımız durumlar da yok değildir. Anayasal olarak bize tevdi edilen toplumu din konusunda aydınlatmak görevini yapmak üzere yola çıkan Diyanet İşleri Başkanlığımız geçmişten bu yana gerek camiler gerekse kuran kursları aracılığıyla insanlara dinini, diyanetini öğretebilmek, dini bilgilerini verebilmek maksadıyla bu müesseselerde hizmet yürütmektedir. Kuran kurslarında 7'den 77'ye tüm vatandaşlara talep edilmesi halinde din hizmetini sunmaya çalışıyoruz. Eğitim insan hayatının başlangıç noktasıdır. Nasıl eğitim alırsa hayatı ona göre şekillenecektir. Ben tekrar ümit ediyorum ki, hem caminin hem kuran kursunun iç içe olması mescidi nebevinin o manevi havasını Muttalip'a ve buraya gelen tüm kardeşlerimize hissettirecektir" dedi.

Kuran-ı Kerim'in insanlığa gönderilmiş son ilahi mesaj olduğuna ifade eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise yeni nesillere bu mesajın açıkça anlatılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Hacı Hilmi Efendi Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve camii açılışı yapıldı. Görüntü Dökümü:

-Açılış duası

-Kuran Kursu ve Camii

-Osman Tıraşçı ve protokol

-Osman Tıraşçı’nın konuşması

-Vali Çakacak’ın konuşması

-Dua edenler

-Açılış ve içerinin gezilmesi

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,(DHA)- ============================ Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı ESKİŞEHİR'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19), ölümünün 6'ncı yıl dönümünde Hatay'daki mezarı başında anıldı. Merkez Antakya ilçesi Ekinci Asri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma programına Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz ile Hatay'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Anma etkinliğine katılanlar da Ali İsmail Korkmaz'ın mezarına çiçek ve reyhan bıraktı.