DHA YURT BÜLTENİ - 18

Fethiye'de ormanlık alanda yangın çıktı (2)

KONTROL ALTINA ALINIP SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmaları süren yangında yaklaşık 5 hektarlık orman alanı zarar gördü. Söndürme çalışmalarına 3 helikopterle havadan, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)

Burdur Valisi: Salda Gölü'nü etkileyecek her türlü süreç durdurulmaya mahkumdur

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzerine yapılan Kayadibi Göleti'nin su tutmadığını, dolayısıyla gölü etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Salda Gölü'nü menfi yönde etkileyecek her türlü süreç zaten durdurulmaya mahkum olur. Kamuoyunun bu konuda herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yok" dedi.

Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalları ile 'Türkiye'nin Maldivleri', 'Saldivler' gibi isimlerle anılan, son yılların önemli turizm merkezi Salda Gölü'nde, DSİ'nin Kayadibi Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları Projesi'ne ilişkin 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararının iptali için 2017 yılında dava açıldı. Yeşilovalı 3 kişi adına 2 yıl önce avukat Tuncay Koç tarafından açılan davada, Isparta İdare Mahkemesi'nce 'ret' kararı verildi. Mahkemenin kararı, Danıştay'a temyiz edildi. Danıştay 14'üncü Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu.

Danıştay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, bölgede keşif yapan bilirkişi heyeti rapor hazırladı. Raporda, birinci derece doğal sit alanı içinde kalmasına rağmen gölet yapımı için Salda Gölü çevresinden kum alındığı kaydedildi. Göletin Salda Gölü'nün beslenme havzasında olduğuna da dikkat çekilen raporda, "Salda Gölü'nü besleyen sınırlı sayıdaki su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Kayadibi Göleti'nin Salda Gölü'ndeki su seviyesinin azalmasına neden olacağı öngörülmektedir" denildi.

'ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR' RAPORU İPTAL EDİLDİ

Bilirkişi heyetinin raporu sonrasında Isparta İdare Mahkemesi, Kayadibi Göleti'nin Salda Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden olacağı, bölgenin uluslararası önemde 'Önemli Kuş Alanı' sınırlarında, göçmen kuşlar için önemli bir barınma ve dinlenme yeri olduğu, bu alanların yaban hayvanları için de doğal yaşama bölgesi olduğu hususları dikkate alındığında 'ÇED gerekli değildir' kararında hukuka uygunluk görülemediğine hükmederek 'ÇED gerekli değildir' raporunu iptal etti.

'SALDA GÖLÜ'NÜ ETKİLEYECEK HER TÜRLÜ SÜREÇ DURDURULMAYA MAHKUM'

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Kayadibi Göleti'ne ilişkin kararı değerlendirdi. Göletin inşasına 2016 yılında başlandığını, geçici kabulünün de 2019 yılında yapıldığını kaydeden Vali Şıldak, "Salda Gölü çevresi Çevre Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanlığının kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Gölet alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalmaktadır. Şimdi Bakanlıklar düzeyinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyu inceliyor. Salda Gölü'nü menfi yönde etkileyecek her türlü süreç zaten durdurulmaya mahkum olur. Kamuoyunun bu konuda herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yok" dedi.

Yargı kararının göletin yapımına ilişkin olmadığını, ÇED süreci ve malzeme ocaklarıyla alakalı bir iddiayı içerdiğini de vurgulayan Vali Şıldak, "Henüz sonuçlanmış bir şey yok. Danıştay'da dosya derdest haldedir. Konuyu iki bakanlığımız incelemektedir" dedi.

Devlet Su İşleri Isparta 18'inci Bölge Müdürü Mahmut Berber de inşaat sürecinde kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığı için inşaatı durdurmadıklarını söyledi. İnşaat bittikten sonra yürütmeyi durdurma kararı çıktığına değinen Berber, "Şu anda bu konu Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir. Başlangıçta iş plânlaması yapılırken ÇED kararı gerekli değildir kararı verilmişti. Buna itirazlar vardı. Bu süreç devam etti" diye konuştu.

'GÖLETTE SU YOK'

Yapılan göletin çevreye zarar verecek, görüntü kirliliği yaratacak yapıda olmadığını, çevreye zarar verecek malzeme de içermediğine değinen Mahmut Berber, "Müteahhit firmamız göleti yapıp, çevre düzenlemesini yaparak sahayı terk etmiştir ve geçici kabulü yapılmıştır. Şu anda kapakları kapatıldı ve su tutulması beklenmektedir. Şu anda, 'Gölet yapıldıktan sonra Salda Gölü'nün su seviyesi düştü, Salda Gölü kurumaya başladı, yeterli beslenmiyor' diye bir iddia var. Kayadibi Göleti'nde şu anda su yok. Su olmadığı için de Salda Gölü'nün su seviyesinde göletten dolayı bir düşme söz konusu değil" diye konuştu.

VATANDAŞLARIN TALEBİYLE YAPILDI

Kayadibi Göleti'ni besleyecek kaynağındaki su miktarı, Salda Gölü'ndeki su miktarıyla oranlandığında göldeki su miktarının onbinde 3'ü kadar olduğunu vurgulayan Mahmut Berber, "Bu kaynaktaki su miktarı büyük bir rakamı teşkil etmiyor. Sonuçta Kayadibi Göleti oradaki vatandaşların talebi üzerine yapıldı. DSİ'nin kendi başına aldığı bir kararla yapılmış bir gölet değildir. Gerekli izinleri ilgili kuruluşlardan alınmış, halkın hizmetine sunmak üzere planlanmış, yapılmış, bitirilmiş bir gölettir. Süreç devam ediyor" dedi.