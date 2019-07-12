DHA YURT BÜLTENİ - 18

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan akraba 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Mersin, Niğde ve Adana'da, 15 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 13'e yükseldi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitenin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Abdullah Gül, havaalanına indikten sonra üniversite binasına geldi. Burada Üniversite Rektörü Prof. Dr İhsan Sabuncuoğlu ile görüşen Gül, mezuniyet alanına giderken basın mensuplarının kendisine yönelttiği S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Gül, "Kayseri'de bulunma nedenim eğitim maksatlıdır. Başka açıklamalar yapıp bu eğitim faaliyetini gölgelemek istemem" dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için geldiği Kayseri'de, gazetcilerin S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Ceyhan'da birlikte alkol alan ve rahatsızlanınca yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel hastaneye götürülen 5 kişi, 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle tedaviye alındı. Tedaviye alınanlardan D.Ö.K. (31), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.Ö.K'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Kentte 3 gün önce metil alkolden zehirlenip Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirmiş, diğeri ise tek gözünü kaybetmişti. Yine 3 gün önce metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bir kişi de dün yaşamını yitirmişti.

15 GÜNDE, 13 ÖLÜM

Mersin'de son 15 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i, Niğde'de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana'da yaşamını yitiren 4 kişi ile birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 13 oldu.