DHA YURT BÜLTENİ - 18

11. Cumhurbaşkanı Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için geldiği Kayseri'de, gazetcilerin S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitenin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Abdullah Gül, havaalanına indikten sonra üniversite binasına geldi. Burada Üniversite Rektörü Prof. Dr İhsan Sabuncuoğlu ile görüşen Gül, mezuniyet alanına giderken basın mensuplarının kendisine yönelttiği S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Gül, "Kayseri'de bulunma nedenim eğitim maksatlıdır. Başka açıklamalar yapıp bu eğitim faaliyetini gölgelemek istemem" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İsmet KÖZELO- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
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Adana'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan akraba 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Mersin, Niğde ve Adana'da, 15 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 13'e yükseldi.
Ceyhan'da birlikte alkol alan ve rahatsızlanınca yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel hastaneye götürülen 5 kişi, 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle tedaviye alındı. Tedaviye alınanlardan D.Ö.K. (31), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.Ö.K'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Kentte 3 gün önce metil alkolden zehirlenip Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirmiş, diğeri ise tek gözünü kaybetmişti. Yine 3 gün önce metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bir kişi de dün yaşamını yitirmişti.
15 GÜNDE, 13 ÖLÜM
Mersin'de son 15 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i, Niğde'de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana'da yaşamını yitiren 4 kişi ile birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 13 oldu.
ADANA, (DHA)
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Yolcu minibüsü TIR'ın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
ARDAHAN’da TIR'ın dorsesine çarparak sürüklenen minibübte bulunan 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.30’da, Ardahan Posof karayolunun Hanak ormanı mevkisinde meydana geldi. Ardahan’dan Damal istikametine giden Muharrem Türker idaresindeki 75 M 0476 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Gökan Gümüşkaya'nın kullandığı 08 AAC 288 plakalı TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra yoldan çıkarak ormana sürüklendi. Olay yerine sevkedilen ambulanslar minibüs sürücüsü Muharrem Türker ile birlikte 9 yaralıyı Ardahan Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılardan Emine Çakmak (70) hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan, kazayı haber alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Polis hastane önünde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların acile girmelerine engel oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hastaneye getirilen yaralılardan
-Hastane önünde genel detaylar
-Olay yeri görüntüsü
Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)
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Gaziantep'te otomobil takla atıp şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ahmet Aslan (42) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Gaziantep- Nizip yolunun 27'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Mardin yönüne giden Ahmet Aslan yönetimindeki 34 EE 8200 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki Hamdullah Aslan (44) içeride sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Aslan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hamdullah Aslan'ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ahmet Aslan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Mardin'de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ahmet Aslan'ın Fotoğnafı
- Kaza yapan aracın fotoğrafı
- Cenaze aracının galişi
- Cenazenin araca konulması
- Adli Tıp Kurumu
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB
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Ankara'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden, 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde özel harekât ve narkotik birimlerinin de katılımıyla yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 320 gram eroin, 23 gram bonzai, 26 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 17 av tüfeği mermisi, 2 kurusıkı tabanca, 2 tabanca, 29 çeşitli çapta mermi ve 2 bin 250 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
GÖRÜTÜLER GEÇİLİYOR
Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)-
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Amasra'da hortum
AMASRA(Bartın), (DHA)-BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum endişeye neden oldu. Hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Amasra açıklarında denizde hortum oluştu. Hortumu görenler endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Hortum deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.
GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ
-Hortumdan görüntü
-Vatandaşların konuşması
-Hortumun kenttin içinden görüntüsü
Süre: 1:10sn. Boyut: 90,2MB
Haber-Kamera: DHA/BARTIN
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FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Manisa'da yakalandı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY davasında hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü Ali Coşkun yakalandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana'da görevliyken meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen eski üçüncü sınıf emniyet müdürü Ali Coşkun'un, Alaşehir ilçesinde olduğu tespit edildi. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Coşkun'un kaldığı İstasyon Mahallesi'ndeki eve dün gece operasyon düzenledi. Coşkun, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Coşkun, cezaevine gönderildi.
Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-
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