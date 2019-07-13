DHA YURT BÜLTENİ - 18

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde iki çocuk arasında çıkan kavgaya büyükler de katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada, Arif Yıldırım (65) ile Berfin Çiftçi (12) öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Beşiri ilçesinde meydana geldi. İkiköprü beldesinde Yıldırım ile Cengiz ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini gören büyükler de kavgaya tutuştu. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, silah ve bıçaklar da kullanıldı. Kavgada, Arif Yıldırım, Berfin Çiftçi ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Belde sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın çıktığı mahalleyi güvenlik çemberine alırken, sağlık görevlileri kavgada yaralananlara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye taşıdı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin acil servisine alınan yaralılardan Arif Yıldırım ile Berfin Çiftçi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, jandarma ekiplerince kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

Marmara Denizi’nden saat 15.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu'na bağlı 868 borda numaralı ’BSF Pytlivy’ isimli savaş gemisi, saat 16.45’te, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü, ardından da Çanakkale önlerine ulaştı.

Kaza, 16.30 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Ankara yönünden Aksaray'a giden Mehmet Çekiç (68) yönetimindeki GM IC 91 Almanya plakalı otomobil, yoldan çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, Almanya'dan gelen ve tatil için memleketleri Aksaray'a giden sürücü Mehmet Çekiç ile eşi Meryem (61), çocukları Güler (39), Yasemin (18) ve Dicle Çekiç(15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, bagajın döşemesinin altına gizlenmiş 765 uyuşturucu hap bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada Sıddık D.'nin, Adana'dan temin ettiği uyuşturucu ile Kahramanmaraş'a geleceği bilgisine ulaştı. Polis, takibe aldığı otomobili kent girişinde durdurdu. Otoparka çekilen araçta yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpek 'Alfi', bagaja tepki verdi. Bunun üzerine polis, yaptığı aramada bagajın döşemesinin altına saklanmış 765 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, Sıddık D.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Çağrı, ABD'li sevgilisine Athena Tapınağı'nda evlilik teklif etti

ÇANAKKALE'de, jeoloji mühendisi Çağrı Önder (28), Kosova'da 5 yıl birlikte çalışıp, ilişki yaşadığı Amerikalı Carley Flynn'e (27), Assos Athena Tapınağı'nda evlenme teklif etti. Yüzük takan çiftin düğünleri önümüzdeki günlerde Amerika’nın San Francisco şehrinde olacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühündisliği bölümünden mezun olan Çağrı Önder, ile Colorado Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Carley Flynn, Kosova'da 5 yıl birlikte çalıştı. Bechtel- Enka Kosova Otoyol Projesi Sanat Yapıları Mühendisi olarak görev yapan Önder, bir süre sonra gönlünü Amerikalı güzel Flynn'e kaptırdı. Arkadaşlıkları bir süre sonra ilişkiye dönüşünce Önder, sevgilisi Flynn'i memleketi Çanakkale'ye getirdi. Sevgilisini ailesiyle tanıştıran Önder, bir de sürpriz hazırladı.

Çağrı Önder, arkadaşlarıyla birlikte Kazdağlarında safari yaptıktan sonra Assos Athena Tapınağı'nı gezerken cebinden yüzüğü çıkarıp kız arkadaşı Carley Flynn'e evlenme teklif etti. Carley Flynn, bu teklif karşısında hem şaşkınlık hem de büyük bir mutluluk yaşadı. Arkadaşlarının alkışlarla ve konfeti patlatarak eşlik ettiği bu romantik anlarda, Önder, Flynn'e yüzüğü taktı. Çift ve arkadaşları antik kente bu mutlu anlarını kutladı.

Çağrı Önder ve Google'da data centerlar için stratejik uzlaşmacı olarak görev yapan Carley Flynn'in önümüzdeki günlerde Amerika'nın San Francisco şehrine yerleşip burada evlenecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çağrı Önder ve Carley Flynn'in Assos Athena Tapınağı'ndaki evlilik teklifinden cep telefonu görüntüleri.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

