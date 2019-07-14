DHA YURT BÜLTENİ - 18

NİĞDE 'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ HAKKARİ kırsalında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin'in (31) memleketi Niğde'deki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evine gelen Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ve beraberindeki askeri heyet acı haberi anne Keziban Keskin'e verdi. Oğlunun şehit haberini aldıktan sonra fenalaşan Keskin'e hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Evli ve bir çocuk babası şehit Alim Keskin'in babası Mümin Keskin'i ise iki yıl önce kaybettiği belirtildi. Şehiidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Şehit Alim Keskin'in cenazesinin, yarın yapılacak tören ile Niğde Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi. Görüntü Dökümü

------------------------

- Ambulansın gelişi

- Evin önünde kalabalıktan görüntü

- Askerlerden görüntü

- Bayrak asılırken SÜRE:01'16" BOYUT: 47 MB Haber-Kamera:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/(NİĞDE,(DHA) ==============

İzmir'e şehit ateşi düştü HAKKARİ Merkez kırsalında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur'un acı haberi İzmir'deki baba ocağına verildi. İç güvenlik operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Ceylanlı Köyü ve Sütçüler Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timinde görevli Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit oldu. Şehidin acı haberi, İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde oturan anne Züleyha ve baba Mehmet Tokur'a Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Dülge, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen ve Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu tarafından verildi. Şehit Cengiz Tokur'un baba ocağına ve sokaklara Türk Bayrakları asıldı. Cengiz Tokur'un yeni evli olduğu ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehidin evinden görüntü

-Bayrak asılmasından görüntü

-Belediye ekiplerinin çalışmasından görüntü

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir), (DHA) ======================================= Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 6 ölü, 5 yaralı (4)- Yeniden Haber İşleri Müdürleri'nin dikkatine 'Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 7 ölü, 4 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan açıklamada ölü sayısı 6 olarak düzeltildiği için iptal ediyoruz. Yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur. DHA ------------------ YENİDEN GİRESUN'un Espiye ilçesinde, yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak, yaklaşık 75 metreden uçuruma devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericek köyü Karaovacık yayla yolunda meydana geldi. Espiye ilçesinde içerisinde yayladan dönenlerin bulunduğu Mustafa Ay (43) yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüsü, kontrolden çıkarak ormanlık alandan yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı. Karayolundaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, birçok vatandaş güçlükle uçuruma inerek yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştı. Kısa süre sonra ise ekipler olay yerine gelerek kazazedelere müdahale etti.

KAZA YERİNDE 3 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI Kaza yerine güçlükle inen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin olay yerinde yaşyamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 75 metreden takla atarak uçuruma yurlanarak demir yığını haline dönüşen minibüste sıkışan yaralılar ise, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin çabaları ile araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımları ile güçlükle uçurumdan çıkartıldı. Ardından yol kenarında belkleyen ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanedelerde yapılan müdeahalelere rağmen yaralılardan 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürerken, yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belirlendi. Kazada ölen yolcuların Osman Kurt (55), Arda Aşkar (13), Rina Setiawati (37), Tülay Aşkar (45), Zekiye Yıldız (78) ve Osman Yıldız (79) olduğu açıklandı.

Sürücü Mustafa Ay (43) ile birlikte yolculardan Mehmet Sağır (63), Anıl Aşkar (13), Calesin Aşkar (61), Fatma Ay'ın (86) tedavilerine ise Espiye Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. Ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı. VALİLİK: 6 ÖLÜ, 5 YARALI Giresun Valiliği'nden yayladan ödenenlerin bulunduğu minibüsün uçuruma yuvarlanması ile ilgili yapılan açıklamada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Giresun ili Espiye ilçesi Ericek Köyü Çakıl - Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde bir yolcu minibüsünün 14 Temmuz Pazar günü saat 15.00 sıralarında dereye yuvarlanması sonucunda 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımıza sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak Espiye Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup ardından 4 yaralı vatandaşımız Giresun Üniversitesi Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir yaralı vatandaşımız ise Trabzon KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili tahkikat devam etmekte olup, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haluk ŞENTÜRK/ESPİYE (Giresun), (DHA) - ======================== Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu, Orhan Acar Kavşağı'nda, bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Gökman Dizman yönetimindeki 16 EAM 34 plakalı TIR, kavşakta Kula ilçe merkezinden Gargar mevkiine giden Adem Doğruluk yönetimindeki 45 SC 7567 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücüsü Adem Doğruluk (50) ile yanındaki Ferdi Baykal (35) ve Necati Baykal (67) otomobildre sıkışıp, yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekilerip, araçta sıkışan 3 kişiyi, güçlükle çıkardı.

Yaralılardan Necati Baykal, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Durumu yaralılardan Ferdi Baykal ve Adem Doğruluk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı, buradan da durumları ağır olduğu gerekçesiyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle 1 saat süreyle trafiğe kapanan yolda trafik araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförü Gökman Dizman'ı gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtarma çalışmalarından görüntü

-Yaralıların ambulansa taşınmasından görüntü

-Necati Baykal'ın sıkıştığı yerdern kurtarılıp, kalp masajı yapılması

-Kaza yapan TIR ve otomobilin görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü

-Yolun tekrar trafiğe açılması

-Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) ======================= Hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı SİVAS'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi girişinde meydana geldi. Timur Avşar yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç, yolda park halindeki 21 VF 149 plakalı traktörün römorkuna çarpıktan sonra devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Zekiye Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Avşar, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Zekiye Avşar'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) ====================== Yüksekova'da, baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (3)

2'Sİ KARDEŞ 3 ÇOCUĞUN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan ve bugün öğle saatlerinde cansız bedenlerine ulaşılan Özgürcan (14) ve Olcay Ulalı (15) kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun (13) cenazeleri Hakkari Devlet Hastenesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Özgürcan ve Olcay kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Yüksekova ilçesine bağlı Akalan mezarlığında yan yana, kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cenazesi ise Esendere Beldesine bağlı Sarıyıldız Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Ulalı kardeşlerin cenaze törenine, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Yüksekova Belediye Eşbaşkanı Remziye Yaşar ve çok sayıda kişi katıldı.Cenazelerin toprağa verilmesi sırasında aileler, çocuklarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Ulalı kardeşlerin tabutlarnın mezarlığa getirilişi

-Cenaze törenine katılan HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve vatandaşlar

-Cenazelerin toprağa verilmesi sırasında tabuda sarılıp gözyaşı döken ailesi

-Cenazelerin toprağa verilmesi

-Okunan dualar Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA-DHA ======================= İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Cihan Demir(26), ikinci kattaki evlerinin zilini çalıp, kapıya açan olmayınca balkondan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Demir, helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Olay, bugün Hacı Seyit Ali Mahallesi 153082 Sokakta meydana geldi. Cihan Demir, ikinci kattaki evinin kapı zilini çaldı. Bir süre bekleyen Demir, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından içeri girmek için ikinci balkona kadar tırmandı. Dengesini kaybeden Demir, yere düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Demir, helikopter ambulansla Konya'ya Meram Tıp Fakültesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Evin dışından detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA)) ==================================================== Yaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettiler ANTALYA'da uyuz olduğu gerekçesiyle halıya sarılarak ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek kurtarıldı. Vücudunda yaralar oluşan eşek, tedaviye alındı. Kepez ilçesindeki alana, kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 gün önce halıya sarılı şekilde uyuz olduğu belirlenen eşek bırakıldı. Ormanlık alanda her sabah yürüyüş yapan bölge sakinlerinden İsmail Ayar, duyduğu ses üzerine ormanlık alanı kontrol etti. Halıya sarılı bitkin haldeki eşeği gören Ayar, eve giderek su ve yiyecek getirdi. Eşekle bir süre ilgilenen Ayar, 5 gün boyunca yiyecek ve su getirerek hayatta kalmasını sağladı. Ormanlık alanda vücudu yara haldeki eşeği gören diğer bir mahalle sakini ise Antalya Candost Derneği'ne ulaşarak durumu bildirdi. Dernek yetkililerin devreye girmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün akşam saatlerinde hayvan ambulansıyla ormanlık alana gelerek eşeğe ilk müdahaleyi yaptı. Yaralarına müdahale edildiği sırada canının acıdığı görülen eşeğin gözünden yaş aktı. Ekipler yaralı eşeği alarak tedavi için hayvanat bahçesine götürdü.