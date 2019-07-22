DHA YURT BÜLTENİ-18

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde patlama meydana geldi. Ölenin olmadığı patlama nedeni ile yaralılar olduğu öğrenildi. Suriye'ye sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölenin olmadığı patlamada yaralılar olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri patlamanın nedenini araştırıyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa) , (DHA) ============= Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var (2)

VALİLİK: SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI Ceylanpınar'da meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (Bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi. TERASTA OTURUKEN ROKET İSABET ETTİ Bu arada yaralıların evlerinin terasında otururken roketi isabet ettiği aile olduğu öğrenildi. Tedaviye alınan yaralılar Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9), İbrahim Işık (17) ve Ali Işık'ın (21) tedavilerine hastanede devam ediliyor. POLİS VATANDAŞLARI UYARDI İlçe Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa) , (DHA) ================= Fırat'ta akıntıya kapılarak kayboldu ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç (40), akıntıya kapılarak kayboldu. Olay, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Edip Kılıç, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan Kılıç bir süre sonra gözden kayboldu. Kılıç’ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine geçen polis ekipleri, tekne yardımıyla Kılıç'ı bulmaya çalıştı. Bir süre nehirde arama yapan ekipler, Kılıç’ı bulamayınca Şanlıurfa merkezden sualtı polisleri çağrıldı. Ekiplerin Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

- Fırat Nehrinde arama yapan ekipler

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 259MB ====================== Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltı KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya düzenlediği operasyonda, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde, pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya operasyon düzenlendi. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin çalıştırdığı iş yerlerinde yapılan aramada 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, işyeri sahibi gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Para ve pos cihazları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7MB ============================ Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğiz