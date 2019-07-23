HABER

DHA YURT BÜLTENİ-18

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:08 | Son Güncelleme

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (4)  ANNE VE KIZLARI TOPRAĞA VERİLDİ Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü’nde sel sularına kapılarak yaşamlarını kaybeden Nilgün Kaplan ile kızları Funda ve Sanem Kaplan’ın cenazeleri Akçakoca Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak Düzce Aziziye Mahallesi’ndeki evlerine getirildi.

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (4)

ANNE VE KIZLARI TOPRAĞA VERİLDİ
Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü’nde sel sularına kapılarak yaşamlarını kaybeden Nilgün Kaplan ile kızları Funda ve Sanem Kaplan’ın cenazeleri Akçakoca Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak Düzce Aziziye Mahallesi’ndeki evlerine getirildi. Burada dualar okunmasının ardından cenazeler Aziziye Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, baba Erkan Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve kızlarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Bakan Murat Kurum, baba Erkan Kaplan’ı teselli etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------
-Cenazelerin cenaze aracından indirilirken görüntüsü
-Cenaze namazı
-Bakan Murat Kurum’un baba Erkan Kaplan’ı teselli etmesi detaylar
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

==============================

Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı (1)

Antalya'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksoğutan mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından şarampole devrildi. Kazada çok sayıda turist yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

===============================

Hırsızlık şüphelisi giyimiyle dikkat çekti

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki dönercide gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık, kameralara yansıdı. Rahat tavırları ve giyimiyle dikkat çeken hırsız, bozuk paralar ile tableti çaldı.

İnegöl'de gece saatlerinde iş yerinin camını zorlayan hırsız, iş yerine girdi. Güvenlik kameralarını fark eden şüpheli, masa örtüsünü başına geçirdi. İş yerinin içerisinde dolaşan şüpheli, kısa süreli keşif yaptıktan sonra kasadaki bozuk paralar ile tableti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli rahat tavırlarıyla ve giyimiyle dikkat çekti. İş yerini açtığında hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi durumu emniyete bildirdi. İşyerinde parmak izi çalışması yapan emniyet ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü;
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Olay yeri incelemeden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

===============================

Besi çiftliğinde kaynak yaparken depodaki samanları yaktılar

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir besi çiftliğinde, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın samanları tutuşturmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangını 2 satte güçlükle söndürürken, onlarca balya saman küle döndü.

Cumhuriyet Mahallesi Şeftali İrimi mevkiindeki Mehmet Yalçıner'e ait besi çiftliğinin saman deposunda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yalçıner, komşularının da yardımı ile alevlere müdahale edip, bir yandan da çiftlikteki bazı malzemeleri yanmaktan kurtarmak için uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çiftlik çalışanları da durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerin de gelmesiyle alevlerle daha etkin mücadele edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangını 2 saatte söndürürken, onlarca balya saman zarar gördü. Yangına, kaynak yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------
-Yangından görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Yanan saman baylayarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Kula leblebisine coğrafi işaret belgesiKula leblebisine coğrafi işaret belgesi
Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (4)Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.