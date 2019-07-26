DHA YURT BÜLTENİ-18

Fındık alım fiyatı, üreticiyi memnun etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Giresun kalite fındık 17 TL, levant kalite fındığın 16,50 TL’den alınacağını açıklaması, üreticileri memnun etti. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fiyatın erkenden açıklanmasının önemine dikkat çekerek memnun edici bulduğu fiyat için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Giresun kalite fındığın 17 TL, levant kalite fındığın 16,50 TL’den alınacağını açıklaması fındık üreticilerini sevindirdi. Üreticiler, TMO’nun devrede olarak müdahale alımı yapmasının önemli olduğunu belirterek, fiyatın erken açıklanmasının da sevindirici olduğunu söyledi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üretici bahçeye girmeden önce fiyatın açıklanmasının önemli olduğunu belirterek, “Uzun süreden beri vermiş olduğumuz mücadele haklı sesimiz karşılık buldu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün levant kalite fındık 16.50 TL, Giresun kalite fındık 17 TL olarak açıklandı. En önemlisi TMO’nun bayramdan sonraki ilk mesai gününde alım müdahalesi yapacağı yönünde de bir açıklama oldu. Bu da bizi ayrıca çok sevindirdi. Bu fiyatların sonucunda TMO’nun da alımıyla beraber serbest piyasada fındık fiyatları 17-18 TL bazında işlem görmeye başlayacaktır. Üreticilerimiz bol ve hayırlı kazançlar elde edecek. Üreticimize bayram müjdesi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö dedi.

ÜRETİCİDEN TEŞEKKÜR

Fındık üreticisi Sıtkı Çamaşlıoğlu da maliyetin yüksek olması nedeniyle üreticiler olarak 20 lira fiyat beklediklerini ancak açıklanan fiyatında gayet makul seviyede olduğunu kaydederek, “Fındıkta maliyet yüksek, 20 lira fiyat beklentisi vardı ama bu fiyat da güzel. En azından TMO yine devrede ve bu sene fiyatı da erkenden açıkladılar. Bu fiyatla artık hesabımızı daha rahat yapabileceğiz, teşekkür ediyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Röportajlar HABER KAMERA: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ============= Uyuduğu otomobilde yangın çıkan küçük Melih, yaşamını yitirdi İZMİR'in Bergama ilçesinde, içinde uyuduğu park halindeki otomobilde çıkan yangından, babası tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan Melih Fidan (3), doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Oğlunu kurtarmak isterken kollarından yaralanan baba Mehmet Fidan (39) ise tedaviye alındı. Bergama'nın kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Fidan (39), bugün saat 10.00 sıralarında, eşi Fazilet Fidan (37), çocukları Mete Fidan (11) ve Melih Fidan'ı (3) da alarak Kavaklı mevkiindeki tarlalarına bamya toplamaya gitti. Tarlaya varmalarından bir süre sonra, uykusu geldiği için küçük Melih'i otomobillerinin arka koltuğuna yatıran Fidan çifti, tarladaki işlerinin başına döndü. Ancak, yaklaşık 30 dakika sonra otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri fark eden baba Mehmet Fidan, otomobilin kapısını açarak oğlunu ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Baba Fidan'ın da kollarında yanıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile baba-oğul Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan küçük Melih, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Melih, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Fidan'ın ise hastanede tedavisine devam edildiği bildirildi.

Otomobilin motor kısmından başladığı belirlenen yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan Otomobilden görüntü

- Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nden görüntü Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA) ========================= Yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştı kazada, ölü sayısı 4'e çıktı (2)

ANNE İLE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMA Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Sevda Ara ile kızı Elif Uyur için Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çatalpınar Merkez Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından anne-kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan 4 kişinin öldüğü kazada annesiyle birlikte yaşamını yitiren Elif Uyur'un kardeşi Yusuf Uyur'un ise Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze namazından görüntüler

-Cenazeye katılanlardan görüntüler

-Cenaze namazı kılınışı HABER KAMERA: FeridunALTUNTAŞ/ORDU-DHA

====================== Öldürülüp, parçalara ayrılan Afgan cinayetinin 3 şüphelisi adliyede ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'in (27), öldürülüp, parçalara ayrılarak bavul içerisine koyulmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir evde yaşayan Afganistanlı geçici tarım işçileri, iddiaya göre eve geldiklerinde yerde kan izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin avlu kısmında bavulun içerisine konulmuş Afganistanlı Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi Beitollah T.'i ve olayla ilgilerinin bulunduğu iddia edilen Abdullah T. (29) ve Abdol Cabbar J'yi (41) saklandıkları evlerde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri

-Adliyeden detay görüntüler