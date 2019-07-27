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DHA YURT BÜLTENİ-18

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 20:54 | Son Güncelleme

Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı   GENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

GENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Büyükanıt'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, ambulansla İzmir'e sevk edildi. Büyükanıt'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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13 yaşındaki çocuk gölde kayboldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sandal kiralayarak Sapanca Gölü'ne açılan 13 yaşındaki Eren Gültekin göle düşerek kayboldu. Eren'i arama çalışmaları sürüyor.

Olay Sapanca Gölü'nün Kartepe ilçesi sınırlarında kalan Eşme açıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sandal kiralayarak göle açılan Eren Gültekin, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle göle düştü. Gözden kaybolan çocuğun arkadaşlarının sandalla karaya dönerek haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD'a bağlı dalgıçlar zaman kaybetmeden bölgede arama çalışması yapmaya başladı. Yaklaşık 2 saattir süren arama çalışmalarında henüz sonuca ulaşılamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Arama çalışmalarından görüntü

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

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Çorum'da orman yangını

ÇORUM’un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, köylüler ve orman işletme müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Sinanözü köyünde saat 14.30 sıralarında, ormanlık alanda henüz bilinmeyeden nedenle yangın çıktı. Köy sakinleri, kazma kürek ve hortumlarla alevlere müdahale ederek, durumu jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine Çorum, Amasya ve ilçelerden gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler, köylülerin de yardımıyla müdahale ettiği yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruştma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Köylülerin cep telefonu ile yangını görüntüleyip anlatım yapmaları
-Köylülerin kazma kürek ve hortumlarla yangına müdahale etmesi
-Orman işletme ekipleri
-Alevler
-Detaylar

(SÜRE:2. Dk 30 sn.) (BOYUT 27.4 MB)

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