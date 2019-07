DHA YURT BÜLTENİ - 18

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ejder Ç. (56) yönetimindeki 31 SN 756 plakalı otomobil ile Burak E. (23) yönetimindeki 19 HP 921 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile her iki araçtaki N.H.D (6), M.D. (45), G.D. (45), R.G. (27) ve N.E. (21) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)

Eski eşini tabancayla bacağından vurdu

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, M.Y., eski eşi B.C.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisinden boşanan eşi B.C.’nin oturduğu eve gelen M.Y., iddiaya göre yanında taşıdığı tabanca ile kadına ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların bacağına isabet ettiği B.C. yaralanırken, M.Y. ise kaçtı. Bacağından 2 kurşunla yaralanan B.C., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. B.C.’nin tedavisi devam ederken, polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN / TARSUS(Mersin),(DHA)

============================