DHA YURT BÜLTENİ - 18

Terör örgütü PKK'ya katılmak için Mardin'e gelen kadın ve iş birlikçileri yakalandı MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG'ye katılmak için Antalya'dan gelen kadın ve ona aracılık ettikleri iddia edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bir kadının Suriye'de terör örgütüne katılmak için Antalya'dan Mardin'e geleceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, Kızıltepe otogarında yolcu otobüsüyle geldiği tespit edilen kadın, görüştüğü bir kişiyle polis ekiplerini fark etmeleriyle kaçtıkları sırada yakalandı. Ekipler, sürdürdükleri çalışma kapsamında kadınla iş birliği yaptıkları tespit edilen 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakılırken, 8'inin sorgusu ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Polislerin operasyona çıkması

Zırhlı araçlarla operasyon bölgesine gitmeleri

Drone görüntüleri

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB ============= Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Fransa'dan yaz tatili için Muş'a gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Fuat Güzeldere (45) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, ziyaret amaçlı gittikleri Erzurum'dan döndükleri sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada, sürücü Fuat Güzeldere, eşi Hatice (43) ve oğlu Mazlum Güzeldere (18) yaralanırken, yeğeni Serhat Güzeldere ise hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar Acil Servis'te tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Serhat Güzeldere'nin cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

Kaza yapan araç

Genel ve detay görüntüler Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: BİNGÖL,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB =========== Boşanma aşamasındaki eşini başka kadınla yakaladı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.’yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. A.K., darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Olay, akşam saatlerinde Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., boşanma aşamasındaki eşi L.K.’yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı. Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.’yi darbetti. A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek eşi L.K.’dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Görüntü Dökümü

-Kadınların emniyete gelmeleri

-Emniyetten detaylar aber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

================ Mengen'de telefon teli çaldığı iddia edilen 2 kişi adliyede BOLU'nun Mengen ilçesinde bakır telefon tellerini keserken suçüstü yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ilçesine bağlı Demirciler Köyü'nde bulunan telef tellerinin kesildiği ihbarını aldı. Bölgeyi takibe alan ekipler, S.U. ve M.B.'nin tellerini kestiğini tespit etti. Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. 10 direkten kesilen toplam 40 kilogram bakır tele de el konuldu. Jandarma Komutanlığı'na ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar Haber- Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),(DHA) =========== AK Partili Uslu'dan 'Kesik Minare' restorasyonuyla ilgili açıklama ANTALYA AK Parti Milletvekili Atay Uslu, kent gündemini meşgul eden 'Kesik Minare' olarak bilinen Şehzade Korkut Camii'ne külah takılmasıyla ilgili, "Restorasyon çalışmaları bilimsel adımlarla yapılıyor" dedi. Antalya kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu haline gelen Kesik Minare olarak bilinen Şehzade Korkut Camii'nde devam eden çalışmaları inceleyen AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, gazetecilere bilgi verdi. Atay Uslu, tarihe sahip çıkmanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Yapı fonksiyonu cami olan eseri ayağa kaldırdıklarını dile getiren Uslu, geçen yıl ziyaret ettiği yapıyı çöp içinde bulduklarını ve utanç duyulan halde olduğunu söyledi. Uslu, "Atalarımızın bize miras bıraktığı eser çok kötü durumdaydı. Sağ olsun ilgili yetkililerimiz bu işe el attı. Restorasyon çalışmaları bilimsel adımlarla yapılıyor. Restorasyona bilim adamları karar verdi. 1500 yılından 1896'daki yangına kadar cami olarak kullanan eseri yine cami olarak kullanacağız. Bizdeki her cami aynı zamanda müzedir" dedi.

'KÜLAHI KOYMASAYDIK YANGININ DEDİĞİNİ TERCİH ETMİŞ OLACAKTIK' Yıllara ait tüm kalıntıları eserde koruduklarını dile getiren Atay Uslu, "Orijinal taşlar kullanıldıktan sonra tamamlama yapılıyor. 20 milyona yakın ödenekle bu camiyi 2021 yılında hizmete, ibadete açmayı planlıyoruz. Minareye külah konulması çok tartışılıyor. Bir eserin orijinalinde ne varsa o yapılır. Ustalar 1500 yılında bu minareyi külahı ile tamamlamıştı. 1900 yılına kadar da durmuştu. Yangın nedeniyle külah yok olmuştu. Biz yapının aslına müdahale etmiyoruz. Yapının aslını ortaya koyan iradeyi gerçekleştiriyoruz. Külah ile ilgili bir irademiz olamaz. Külahı koymasaydık yangının dediğini tercih etmiş olacaktık. Biz atalarımızın tercihini yerine getirdik" diye konuştu. AK PARTİ İL BAŞKANI: İŞLERİ ASLINA UYGUN YAPARIZ İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise cami hakkında yanlış bilgilendirmeler olduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların doğru olduğunu gördüklerini belirten Taş, "Çalışmalar teknik altyapıya uygun ve gerekli izinler alınmıştır. Onay almadan burada bir çivi bile çakamazsınız. Yapılan işlemlerin sonuna kadar destekçisiyiz. Tartışma külahtan çıktı. Yanlış eleştiri yapanlar tarih okusalardı külahın 130 yıl önce yandığını ve yenisinin yapılmadığını görürlerdi. Bazı art niyetlilerin yapılana engel olmaya çalıştığını görüyorum. AK Parti Hükümeti olarak işleri aslına uygun yaparız. Bittikten sonra en çok ziyaret edilen yapılardan biri olacak" dedi.

YAPININ GEÇMİŞİ Antalya'nın ilk yerleşim bölgesi Kaleiçi'nde yer alan ve Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye çevrilerek, Şehzade Korkut'un adının verildiği camide, 1896 yılında yangın çıktı. Kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yanan cami, büyük hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatıldı. Yenilenmemesi nedeniyle caminin adı, 'Kesik Minare' olarak kaldı. Yön levhalarında da Kesik Minare olarak tarif edilen camide bu yıl, 123 yıl sonra Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışması kapsamında külah takıldı. Külah, Antalya'da farklı kesimlerce tartışmalara neden oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kesik Minare'nin çalışmalarından görüntü

- Şantiye alanından detay görüntü

- Şantiye alanında gezenlerden görüntü

- Kale duvarlarından görüntü

- Çalışanlardan görüntü

- Kesik minareden detaylar

- Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın konuşması

- Ak Parti Milletvekili Atay Uslu'nun konuşması

- Konuşma alanından ve Kesik Minareden detaylar 390MB /// 3.35"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

========================== YYÜ'de aromatik ve tıbbi bitki hasadı VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından kampüs yerleşkesinde yetiştirilen 300 farklı aromatik ve tıbbi bitkinin hasadına başlandı. YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk'ün, bölge çiftçisinin tamamen yabancı olduğu, son yıllarda Türkiye'de revaçta olan bazı tıbbi bitkileri yetiştirmek amacıyla 4 yıl önce başlattığı çalışma kapsamında 300 farklı aromatik ve tıbbi bitkinin hasadına başlandı. Kampüs alanı içerisine 100 dönüm arazide kurulan tarla bitkileri deneme alanında 5 dönüm arazide 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi' oluşturan Prof. Dr. Murat Tunçtürk, kentte daha önce yetiştirilmeyen 300 farklı bitki türünü yetiştirdi. Tunçtürk, amacının aromatik ve tıbbi bitkilerin yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlayacak yağ bitkilerinin üretiminin artırılması olduğunu söyledi. 'VAN BÜYÜK BİR COĞRAFYA VE TARIM VE HAYVANCILIK BÖLGESİ' Yetiştirilen 300 farklı aromatik ve tıbbi bitkinin hasadına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, amaçlarının tarım ve hayvancılık bölgesi olan Van'da ekili ürünlerin çeşitliliğini artırmak olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Şevli, YYÜ Ziraat Fakültesi'nin ekilen ürünlerin çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Van büyük bir coğrafya ve tarım ve hayvancılık bölgesi. Biz YYÜ olarak hem Tarım İl Müdürlüğümüz hem çiftçilerimizle bir köprü oluşturmak istiyoruz. Onlara her türlü desteği vermek istiyoruz. Buraya ekilen türlerin her aşamasın onlarla paylaşmak ve neler yapılması konusunda bilgiler vermek istiyoruz" dedi.