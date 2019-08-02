DHA YURT BÜLTENİ-18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Güzel yaz akşamında memleketinde herkesi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin maşallah kayısı bol, bereketi de bol, Allah yolunuzu açık etsin. Bizde şu anda yasama dönemine az kaldığı şimdi artık hedef 2023. 2023'e çok farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bu akşam Binali Bey, milletvekili arkadaşlarımız sizlerle bir aradalar. Nasip olursa bayramdan sonra en yakın zamanda ben de yapmakta olduğum ziyaretlerimi Malatya'ya sizleri ziyaret edip, Malatya'da şöyle hem açılışlar, hem güzel ilkleri yapmak suretiyle bende sizlerle heyecan katmak istiyorum. Sizlerle gençlerle dik durmak istiyorum. Fakat hiç durmadan çalışacağız. Özellikle genç kardeşlerimizle beraber geleceğe yürüyeceğiz. Malatya hiçbir zaman bizleri mahcup etmedi, inanıyorum ki bundan sonra da mahcup etmeyecek ve sizler dik durdukça inşallah sizlerle bu yolda emin adımlar ilerleyeceğiz. Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu hafta sonu inşallah İstanbul-İzmir otoyolunun bir tarafında Binali Bey, bir tarafında şahsım olmak üzere bu otoyolun açılışını yapacağız ve böylece bayram öncesi İstanbul-İzmir otoyolunun büyük bir kısmını açmış olacağız ve Bursa'daki şehir Hastanesi'nin aynı gün açılışını yaparak tüm Bursalı kardeşlerimizi bu şehir hastanesiyle de inşallah resmen kavuşturmuş olacağız. En yakın zamanda Malatya'da da bu heyecanı yaşamak dileğiyle sizleri bu güzel yaş akşamında en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geceniz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah."