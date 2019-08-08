DHA YURT BÜLTENİ-18

Olay, akşam saatlerinde Arslanpınarı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki hasat edilmiş mısır tarlası içerisinde hayvanlarını otlatan Mehmet Dönmez ve kardeşi Nazım Dönmez, kendileri gibi hayvancılıkla uğraşan M.K. (21) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü sataşmanın büyümesi üzerine M.K. yanındaki av tüfeğiyle Mehmet ve Nazım Dönmez kardeşlere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarda ağır yaralanan Dönmez kardeşler, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Dönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisine devam edilen Nazım Dönmez'in ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından kaçan katil zanlısı M.K.'yı fazla uzaklaşamadan yakalayan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde hayvancılıkla uğraşan M.K. (21), henüz bilinmeyen bir nedenle kavgada ettiği Mehmet Dönmez'i (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kardeşi Nazım Dönmez'i (36) ise aynı silahla ağır yaraladı.

Bursa'nın Gürsu ilçesi İnegöl karayolunda süt tankerinin bariyerlere çarpması nedeniyle çıkan ve yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, tanker kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 2 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Küle dönen tanker, çekiciyle yoldan çekilmesiyle yolun tamamı trafiğe açıldı. Öte yandan sürücü Yılmaz Aka (62), ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki jandarma ve kalabalık

- Olayın gerçekleştirdi mısır tarlası

- Olay yeri şeridi ve dubalar

- Ölen Mehmet Dönmez'in ve yaralanan Nazım Dönmez'in sağlık fotoları

Süre: 01'03" Boyut: 30,3 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

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Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı veren 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olan kişiler, kameriyeye el yapımı bomba koyarak patlattıç Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olay dün öğle saatlerinde Sapanca Gölü'nün Kartepe mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelenler işyeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Bu sırada kameriyeye el yapımı bombayı koyanlar patlattı. Bomba büyük bir gürültü ile patlarken, kameriye yerle bir oldu. Restoranda çalışan Suriye uyruklu A.A.A. yaralanırken, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 4 kişinin işyeri sahibi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu, el yapımı bombayı patlatarak gözdağı vermek istedikleri öğrenildi.