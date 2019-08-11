DHA YURT BÜLTENİ-18

Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık (2)

BİLECİK’TE UYGULAMAYA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki trafik denetimlerine katıldı. Aksaray’daki ziyaretlerinin ardından helikopterle Bozüyük ilçesine gelen Bakan Soylu’yu Bilecik Valisi Bilal Şentürk karşıladı. İlçe girişindeki trafik uygulama noktasına gelen Bakan Soylu, sürücülerle sohbet ederek hediyeler verdi. Yolcu otobüsüne de binen Soylu, yolcuların Kurban Bayramı’nı kutladı. Trafik tedbirleriyle ilgili emniyet yetkililerinden bilgi alan Soylu, denetimlerinin ardından ilçeden ayrıldı. Görüntü Dökümü:

-Bakan Soylu’nun gelişi ve karşılanması

-Polislerle bayramlaşması

-Tedbirlerle ilgili bilgi alması

-Durdurulan araç sürücüleriyle sohbeti

-Otobüste yolcuların bayramını kutlaması

-İlçeden ayrılması Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Abdullah GÜÇLÜ/BOZÜYÜK(Bilecik),(DHA)- ============================= Tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı BURDUR'da süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada Hasibe Şenkaya (71) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki Tugay kavşağında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, Fehmi T.'nin kullandığı 15 SD 013 plakalı süt tankeriyle Nurettin Yalçın’ın (59) kullandığı 15 NY 244 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Nurettin Yalçın ve eşi Emel Yalçın (54) ile Gülsüm Yarar (47) ve Hasibe Şenkaya yaralandı. HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hasibe Şenkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Emel Yalçın ve Gülsüm Yarar ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Fehmi T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. AĞABEYİNİN DUASINDAN DÖNÜYORDU Kazada yaşamını yitiren Hasibe Şenkaya'nın geçen hafta vefat eden ağabeyinin yedinci gün duasının yapıldığı Kozluca köyünden Burdur'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan otomobil

- Yoldaki trafik

- Kazanın olduğu kavşak

- Otomobilin çekiciye yüklenmesi

- Hastane dış görünüş

- Sevk edilen yaralılar

- Ambulansın gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ========================== 15 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu ADANA'da, evinden 'dolaşacağım' diyerek ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Vahap Aslan (15), evine yakın bir arazide ölü bulundu. Olay, saat 23 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi civarında meydana geldi. İddiaya göre öğleden sonra ailesiyle birlikte yaşadığı evinden dolaşacağını söyleyerek çıkan lise öğrencisi Vahap Aslan, eve geri dönmedi. Polis, Aslan’ın evine yakın bir bölgede hareketsiz yatan bir çocuğun olduğu ihbarını aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölüm nedeni henüz belirlenemeyen çocuğun Vahap Aslan olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen çocuğun yakınları Vahap Aslan’ın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Aslan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.