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DHA YURT BÜLTENİ - 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 02:11 | Son Güncelleme

Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.
Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin ABD ve Türk askeri yetkililerinin Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüğü Akçakale'ye, gece saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa yönünden ilçeye gelen zırhlı araçların, Akçakale'nin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Askeri araçlar
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Mustafa KANLI / ŞANLIURFA,(DHA)

Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

MALATYA'daki ormanlık alanın büyük çoğunluğunun bulunduğu Beydağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alanı kül oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Konak Mahallesi üstünde bulunan Beydağları'nın zirvesinde meydana geldi. Köm mevkiinde dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana yürüyerek giden ekiplere vatandaşlar yardım etti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulanslarda oksijen verildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Alevlerden detay
- İtfaiye ekipleri
- Kürekle söndürme çalışması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

Ahırda, elektrik akımına kapılarak öldü

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde elektrik akımına kapılan Cesur Pınar (29) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Horuh Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yapan Cesur Pınar ineklerini sağmak için evinin yanındaki ahıra girdi. Pınar'dan bir süre haber alamayan babası Selahattin Pınar, ahıra girdiğinde oğlu Cesur Pınar'ı süt sağma makinesinin yanında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Pınar'ın cenazesi Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk incelemede elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Pınar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet BOZDUMAN / GEMEREK(Sivas),(DHA)
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