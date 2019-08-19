DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bodrum ve Milas yangınlarında sabotaj şüphesi ORMAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarını sabah saatlerine kadar kontrol altına alacaklarını söyledi. Çelik, “Her iki ilçede çıkan yangınlarda iyi niyet aramıyoruzö dedi.

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarını yönetmek için bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, basın açıklamasında bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, üçüncü bir yangının ise helikopter piloturnun dikkati sayesinde büyümeden önlendiğini açıkladı. Çelik, "Biz her iki yangına müdahale ederken, saat 17.30 sıralarında Beçin orman deposunun yakınındaki ormanlığı da yaktılar. Helikopterimiz yakıtını alırken, alevi görerek hemen müdahale etti. Bu yangınların hiç birinde iyi niyet göremiyoruz. Yangınlarda tesadüf göremiyoruz. Sabaha kadar Milas ve Bodrum yangınlarını kontrol altına alacağımızı düşünüyorumö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik’in açıklaması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) Bebek giyim mağazası yangında küle döndü BURSA'nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir bebek giyim mağazasında çıkan yangın çevrede endişe yarattı. Mağazanın üst katında oturanların tahliye edildiği yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen işyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Gece yarısı Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi üzerindeki bir bebek giyim mağazasında gece yarısı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen edilen yangını fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı mağazaya müdahale etti. Yanan mağazanın bulunduğu binada oturan büyük panik yaşayan vatandaşlar ise hızla tahliye edildi. Polis ise Yalova Caddesini trafiğe kapatırken, sokağa çıkarak yanan mağazanın çevresinde toplanan vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen mağaza sahibi ise yanan işyerindeki yangını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklişık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Ancak mağazada büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangın sırasında bölgeye çok yaklaşan ve dumandan etkilenen bazı vatandaşlara da olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Çevrede büyük korku ve panik yaratan yangın ile ilgili itfaye ve polis görevlileri soruşturma başlattı.