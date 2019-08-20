DHA YURT BÜLTENİ-18 

TOPRAĞA VERİLDİ Van'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Yukarı Hereke Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un ailesi ile birlikte Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Nabi Avcı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. DAVUTOĞLU DUYGUSAL ANLAR YAŞADI Cenazenin defin işlemi sırasında Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da mezar başına gelerek kürekle toprak attı. Daha sonra arka tarafa geçen Davutoğlu’nun üzüntüsünün yüzünden okunduğu görüldü.

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Aksaray'da 45 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Aksaray’da 45 dakika etkili olan dolu yağışı ay çekirdeği hasadı yapan çitçileri vurdu. Yaklaşık 10 bin dekar arazide ekili olan ayçekirdiği zarar görürken, tarlada çalışan çiftçiler ceviz büyüklüğünde yağan doludan traktör römorkların altına saklanarak korundu.

Akşam saatlerinde kent merkezi ve çevresinde başlayan dolu yağışı yaklaşık 45 dakika sürdü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına tarlada çalışırken yakalanan çiftçiler, traktörlerin römorkların altına saklanarak korundu. Çiftçilerin mahsulleri toplanamadan dolu yağışıyla zarar gördü. İl Tarım ve Ziraat Odası ekipleri yaptıkları ilk tespitte ekili tarım arazilerinde yüzde 40 ile yüzde yüz arası zarar olduğunu belirledi.

Dolu yağışından traktör römorklarının altına saklanarak korunduklarını söyleyen çiftçi Bahtiyar Şahin, "İşçilerimizle birlikte ay çekirdeği hasadı yapıyorduk. 45 dakika boyunca dolu aralıksız yağdı. En küçüğü ceviz büyüklüğündeydi. Doludan traktör römorklarının altına yatarak kurtulduk. Ay çekirdeği tüm tarlaya döküldü. Hayvanlarımızın yiyeceği mısırlar da zarar gördü" dedi.