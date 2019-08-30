DHA YURT BÜLTENİ - 18

Adana'da orman yangını ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 2 bin metrekarelik orman kül oldu. Yangın, ilçeye bağlı Yanalerik Mahallesi, Kurtdere mevkiinde meydana geldi. Öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekipler, kısa sürede müdahale etti. Havadan ve karadan başlatılan çalışmalarda yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede, yangında 2 bin metrekarelik ormanın zarar gördüğü belirlendi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmayları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın söndürmü helikopterinin görüntüsü

- İtfaiye araçların görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 00'40" BOYUT: 74,7MB Haber-Kamera:Ali GÖKDAL/KOZAN,Adana,(DHA) ============== Jandarmada ifade verirken kalp krizi geçiren kişi öldü MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, kavga ettiği yan komşusundan şikayetçi olmak için geldiği jandarma karakolunda ifade verirken kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Aydoğan Konuşkan, yaşamını yitirdi. Evli, 2 çocuk babası, emekli işçi Aydoğan Konuşkan, bugün saat 08.00 sıralarında, iddiaya göre, Hacırahmanlı Mahallesi'ndeki evinin önünde yan komşusu Ekrem A.(21) ile araç parkı nedeniyle kavga etti. Kavganın ardından Konuşkan, şikayetçi olmak için, kendi imkanları ile Saruhanlı İlçe Jandarma Karakolu'na gitti. Karakolda ifade verdiği sırada şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Konuşkan, bir anda fenalaştı. Jandarma, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Konuşkan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuşkan, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Konuşkan'ın cesedi savcının buradaki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Konuşkan'ın kavga ettiği komşusu Ekrem Arslan'ın ifadesine başvurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaşamını yitiren Aydoğan Konuşkan'ın fotoğrafı

-Saruhanlı Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Olayın meydana geldiği Hacırahmanlı Mahallesi'nden görüntü

- Saruhanlı Devlet Hastanesi morgu önünden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) =============== Market soyan Gürcü hırsızlık şüphelileri yakalandı KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde marketi soyan Gürcistan uyruklu 4 kişiden 3'ü, polisin operasyonu ile yakalandı. Olay, 27 Ağustos sabahı saat 04.00 sıralarında Kartepe Maşukiye Mahallesi’ndeki M.Y.’ye ait markette meydana geldi. Kiralık otomobil ile markete gelen 4 kişi, iş yerinin kapısını yaklaşık 10 dakika zorlayarak açtıktan sonra yaklaşık 40 bin TL değerinde sigara, kuruyemiş ve cep telefonu aksesuarı çaldı. Marketin kasasındaki nakit paraları da alan hırsızlar daha sonra geldikleri araç ile kaçtı. Market sahibinin şikayeti sonrasında hırsızları bulmak için çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Kiralama firması ile görüşen ekipler, aracın Sakarya’nın Sapanca ilçesinden kiralandığını belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler Gürcistan uyruklu G.O. (31), B.T. (31), D.M.'nin (27) kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, 29 Ağustos akşam Sapanca’daki 2 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda G.O., B.T. ve D.M. isimli şüpheliler yakalanırken, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli ise kaçtı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden B.T. ve D.M. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, G.O. ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marketin soyulma anı(güvenlik kamerası)

- Zanlıların asayişten çıkışı

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ========================== 'Tırnakçılık' yöntemi ile para çalan kişi güvenlik kamerasında ADIYAMAN'da, bir markete giren kadının 'tırnakçılık' olarak bilinen el çabukluğu yöntemiyle 100 lira çalması, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın bir koli yumurta alarak kasada duran işyeri sahibi M.A’ya, 200 lira verdi. Yumurtayı ve para üstünü alan kadın paranın eksik olduğunu söyledi. İşyeri sahibi, daha sonra para üstünü tekrar saymak için istedi. Bunun üzerine elindeki parayı iş yeri sahibine gösteren kadın, el çabukluğuyla cüzdanının altına 100 lira koyarak, kalan parayı verdi. İşyeri sahibi ile tartışmaya başlayan kadın, verdiği 200 lirayı geri alarak, marketten ayrıldı. Şüpheli kadın işyerinden ayrıldıktan sonra M.A., 100 liranın eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis markette bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Polis parayı 'tırnakçılık' yöntemiyle çaldığı belirlenen şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.