DHA YURT BÜLTENİ - 18

Olay, öğleden sonra Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 H 0083 plakalı halk otobüsü ile Üngüt-Namık Kemal arasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Cahit Taşkıran, trafikte otomobil sürücüsü Rüstem E. ile tartıştı. Tartışma sırasında Rüstem E., eline aldığı baltayla otobüsün yanına gelip Taşkıran'la tartışıp tehdit etti. Cahit Taşkıran ise aracın camını kapatıp, kapılarını kilitleyerek polisten yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta, tartıştığı kişi tarafından baltayla tehdit edilen otobüs şoförü Cahit Taşkıran (42) yaşadıklarını anlattı. Taşkıran, dar yolda geçerken Rüstem E.'nin aracıyla kendi otobüsünün birbirine sürttüğünü, tartışmanın da bundan dolayı çıktığını ileri sürerek, "Hattımızdan yola devam ederken pazar yerinin kurulduğu yerde yol biraz darlaşıyordu. Oradan geçmeye çalıştı ve yan taraftan bana sürttü. Ondan sonra arabadan indi ve küfür hakaretler ederek kimliğimi, ehliyetimi, ruhsatımı istedi, ne kadar maaş aldığımı sordu. Ben de 'Polis gelirse onlara veririm gerekli evraklarını sana vermem' dedim. Ondan sonra kolumdan tutup çekmeye çalıştı küfürler ederek. Pencereyi kapattım, kapıya gelip vurdu" diye konuştu. 'YOLCULAR CAMLARI KAPATTI, ÇOCUKLAR AĞLADI' Daha sonra Rüstem E.'nin otomobilini ileriye çektiğini ifade eden Cahit Taşkıran, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Arabanın bagajını açınca ben şüphelendim hiç hayra alamet değil polis çağıracağız diye bekliyorum ben. Arabasından aldığı küçük balta türü nacakla bize saldırdı ben de kaçtım. Jandarma karakoluna kadar bizi takip etti. Jandarmaya sığındık yolcularla beraber. Büyük bir panik oldu yolcularımızda. Yolcularla küçük çocuklar vardı onlar ağladı, aileler pencereleri kapattı. İneceği yere gelenler bile 'Durma şoför bey' diyerek jandarma karakoluna kadar gitmemi istedi ben de durmadım. Binecek yolcu vardı onlara bile durmadım can güvenliğimiz için."

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ayvacık Orman Deposu mevkiinde meydana geldi. Orman Deposu mevkiindeki trafik ışıklarında tali yoldan çıkan Mustafa Yıldız yönetimindeki 17 PN 507 plakalı otomobil, iddiaya göre önce Halil İnce yönetimindeki 45 AAJ 157 plakalı otomobille, ardından da Mustafa Müjde yönetimindeki 17 EC 026 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tokat-Sivas karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halindeki Celal Çakmak’ın (35) kullandığı 58 AK 038 plakalı kuru gıda yüklü kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi . Yol kenarındaki kiraz ağacına çarparak duran kamyonet, bu sayede 70 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü Çakmak olay yerine sevk edilen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri inceleme başlatıldı.

Ürgüp Belediyesi tarafından bağcılığın ve üzümcülüğün geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu festivali, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İlçe Kaymakam Vekili Hasan Erkal, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ve yabancı turistler katıldı. İlçe Kaymakam Vekili Hasan Erkal, doğal, tarihi ve kültürel diğerleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Erkal, düzenlenen festivalin bölge bağcılığının gelişimine de katkı sağladığı gibi turizmden elde edilen gelirlerin daha üst noktalara ulaşmasına katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda(TTK) meydana gelen iş kazasında Erdinç Aysan (40) yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana geldi. İşçilerden Erdinç Aysan, yerin 460 metre altında kömür üretimi sırasında düşen kaya parçasıyla başından yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Erdinç Aysan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Zonguldak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdinç Aysan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise, yöresel, coğrafya, kültürel ve sanatsal zenginlikleri ile halkla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Aktürk, festival süresince 5 bin yıllık bir geçmişe sahip Ürgüp bağcılığının böylesine zengin birikimini festivale katılan yerli ve yabancı turistlere aktarma amacında olduklarını vurguladı.

Festival etkinlikleri kapsamında üzüm çiğneme ve üzüm yeme yarışması da yapıldı. Şölen alanında gerçekleştirilen üzüm çiğneme yarışmasında Furkan Yüce birinciliği elde ederken, ikinciliği Çinli Bayon Dingyu Qine ve üçüncülüğü de Çinli turist Wang Kun elde etti.

Tabakta 1 kilogram üzümü en kısa süre içerisinde yeme yarışmasında da birinciliği Mehmet Sofularlı kazanırken, ikinciliği İlhan Çelik ve üçüncülüğü de Ali Kaan Avşar elde etti. Her iki yarışmanın birincilerine çeyrek altın hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Traktör üzerinde üzüm ile gazetecilere poz veren köylü kızlarından genel görüntü

-Kortej yürüyüşü mehteran takımı eşliğinde

- Festival alanından genel ve detay görüntü

-Üzüm güzelinden genel görüntü

-Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün konuşması

-Pekmez kaynamasından genel görüntü

-Üzüm çiğneme yarışmasına katılan Çinlilerden genel görüntü

-Üzüm ezme yarışmasında dereceye girenlere Vali ilhami Aktaşın ödüllerini vermesi

-Üzüm yeme yarışından genel görüntü

NEVŞEHİR (DHA)

