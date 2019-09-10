DHA YURT BÜLTENİ - 18

HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (6) AK PARTİ'Lİ DEMİRBAĞ'DAN ZİYARET AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır'da çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Iğdır'da kayınpederi Abdullah Apakar'ın, PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, katledildiğini hatırlatan Demirbağ, ailelerin eylemlerine destek verdiğini söyledi. Demirbağ, şunları ifade etti:

"Bu ailelerin onurlu duruşlarına destek vermek için buraya geldim. Ciğerleri dağlı annelerimizin evlatlarına kavuşabilmek umuduyla başlatmış oldukları bu onurlu direniş dolasıyla buraya geldim. Ben de yıllar önce PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen, Iğdır’da Botan aşiretine mensup kanaat önderi, kayınpederim Abdullah Apakar’ın damadıyım. Bu acıyı yüreğinde hisseden bölge milletvekili olarak bacılarımıza, annelerimize destek vermek, yanlarında olabilmek için buraya geldim. Kendilerine Allah sabırlar versin. İnşallah bu duruşları, bu direnişleri mutlu bir sonla neticelenir diliyorum. Gerek PKK, gerekse siyasi uzantısı HDP üst yöneticilerinin, hatta milletvekillerinin hiç birinin çocuğu dağa çıkmazken, dağa çıkarılmazken, hatta ve hatta kolejlerde okurken, Avrupa’da, İngiltere’de, Amerika’da tahsil görürken, lüks hayatlar yaşarken, ekmeğinin derdinde olan bu ailelerin çocuklarının dağa çıkarılmasına 'dur' demek için, içinde zerre kadar insan sevgisi taşıyan herkesi Kürt çocukları üzerinde bölge gençleri üzerinde oynanan bu haince oyuna 'dur' demek için, dağa çıkarılan çocukların da dönmesine vesile olmak için, bu direnişe destek olmaya çağırıyorum, duyarlı olmaya davet ediyorum."

Görüntü Dökümü

---------

-Zülfü Demirbağ'ın ailelerle buluşması

-Zülfü Demirbağ'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN /DİYARBAKIR,(DHA) ================== İncir işçilerinin bulunduğu cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı Aydın'ın Nazilli ilçesinde, incir işçilerini taşıyan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nin Aşağı Bağcıllı Mevkii'nde meydana geldi. Bozdoğan ilçesinden Nazilli'nin Bağcıllı Mahallesi'ne incir toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Özkan Şahan (30), kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarından uçuruma yuvarlanan cipteki sürücü Özkan Şahan (30) ile tarım işçileri Gözde Çeltiklioğlu (23), Firdevs Erdem (55), Işılay Çiftçioğlu (17), Günnur Çeltiklioğlu (48) ve Aynur Üstün (47) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Aynur Üstün, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

- Nazilli Devlet Hastanesi Acil girişi önünden görüntü

- 112 Acil Servis ambulanslarından görüntü.

- Yaralılardan görüntü

- Yaralıların ambulanstan indirilişleri

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ================== Keşiş Dağı'nın zirvesi beyaza büründü Erzincan'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Kentin bazı kesimlerinde yağmur nedeni ile hava sıcaklığı düştü, öğleden sonra da yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Kentin kuzey kısmında bulunan, deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesi kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Vatandaşlar, mevsim itibariyle kış hazırlıklarını yapmaya başladıklarını belirterek, havaların bundan sonra daha da soğumasını beklediklerini söyledi. Görüntü Dökümü

-----------

-Karlı dağın zirvesinden genel detay görüntü Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)-

================== Şırnak'ta DEDAŞ binasının temeli dualarla atıldı Şırnak'ta 2016 yılında PKK'lı teröristlerin hendek eylemleri sırasında Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin tahrip olan binanın yerine inşa edilecek merkezin temeli dualarla atıldı.

Şırnak kent merkezinde terör örgütü mensuplarının hendek ve barikat eylemlerinde tahrip edilen yer arasındaki Dicle Elektrik İl Müdürlüğü binası, yeniden inşa ediliyor. 3 bin metre karelik kapalı alan üzerine kurulan yeni binanın temel atma töreni, Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Temel atma töreninde konuşan Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak'ın gelişmesine önemli hizmetler sunacaklarını ifade ederek, "2016 yılındaki hoş olmayan olaylarda binamız çok ciddi bir şekilde zarar gördü. Sonrasında biz değişik yerlerde hizmet sunduk. Şırnak için, Şırnak'ın gelişmesi için biz süreklilik arz etmesi için hizmet binamızın yeniden yapılmasına karar verdik. Gerekli ödenekler ayarlandı. Yapacağımız bina yaklaşık 3 bin metre kare kapalı alana sahip bir bina olacak. Ve gelecek yılın Haziran ayında hazır olacak. Biz buraya şirket olarak 10 milyon TL'lik bir yatırım yapmış olacağız. Şırnak için güzel bir yatırım olacak. Biz Şırnak'ın gelişmesine, ilerlemesine değerli hizmetler sunmaya çalışacağız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan dualarla binanın temeli atıldı.