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DHA YURT BÜLTENİ - 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:24 | Son Güncelleme

14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38 gözaltı BİNGÖL merkezli 14 ilde, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 38 kişi gözaltına alındı.

14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38 gözaltı

BİNGÖL merkezli 14 ilde, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 38 kişi gözaltına alındı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ üyelerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, DEAŞ ve HTŞ mensuplarının yakalanması için 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bingöl merkezli İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'deki operasyonlarda 37'si Türk, 1'i Suriyeli toplam 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, dijital malzemeler, örgütsel dokümanlar ve terör örgütüne para toplamak amacıyla oluşturulan kutular ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü
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Zırhlı araçların operasyona çıkışları
Polis özel harekat ekiplerinin operasyonu
Şüphelilerin gözaltına alınmaları
Adreslerde yapılan aramalar
Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

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Mehmet bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

BATMAN'da, 28 haftalıkken dünyaya gelen Mehmet Eksik, yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopterle Adıyaman'a getirildi.

Batman'daki özel hastanede 28 haftalıkken dünyaya gelen Mehmet Eksik'in solunum sisteminde rahatsızlık olduğu tespit edildi. Mehmet bebeğin, Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Minik Mehmet İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nce görevlendirilen ambulans helikopter ile akşam saatlerinde Adıyaman'a getirildi. Helikopterden alınan bebek, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Helikopterin gelişi
-Helikopterin inişi
-Minik bebeğin helikopterden indirilişi
-Sağlık ekiplerinin minik bebeği kuvöze koyması
-Minik bebeğin ambulansla taşınması
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 380 MB

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AK Parti'li vekiller, Sadettin Aka'nın cenaze törenine katıldı

AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz ve Ahmet Arslan, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne atanan Suat Hayri Aka'nın dün yaşamını yitiren babası Sadettin Aka'nın Bitlis'teki cenaze törenine katıldı.

Muş'tan kara yoluyla Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne atanan Suat Hayri Aka'nın babasının evine giden AK Parti'li vekiller, burada bir süre kaldıktan sonra İbadullah Camii'ne geçti. Cenazeye AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, eski Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Vali Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sadettin Aka'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığı'na götürüldü. Dualar eşliğinde defnedilen Aka'nın cenazesinde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Allah mekanını cennet eylesin. Taksiratını affetsin. Biz de böyle bir günle karşı karşıya geldiğimizde Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. O artık uhre aleminde, biz dünya alemindeyiz. Hepimiz şunu iyi biliyoruz; hepimiz bu dünyada misafiriz. Asıl gideceğimiz yer uhredir, ahirettir aynen bir yolculuk gibi. Yolculukta nasıl bir ağaç gölgesinde biraz dinlenme mesafesinde kalıyorsak dünya hayatını da Allah'ın resulü böyle tarif ediyor. Değerli Aka ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Kalanlara hayırlı ömür versin. Sadettin amcanın da mekanı cennet olsun. Cemaatten de Allah razı olsun" diye konuştu.

Daha sonra Aka ailesine başsağlığı dileğinde bulunan milletvekilleri, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Milletvekillerinin Cenaze evinden çıkması
-Vatandaşlarla tokalaşmaları
-Camiye girişleri
-Cenazeden detaylar
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin araca konulması
-Milletvekillerinin Ahlat İlçesi Kalender mezarlığına gelmeleri
-Cenazeye katılanlardan detaylar
-İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın mezarlıkta konuşması
-Suat Hayri Aka'nın tazileri mezarlık önünde kabul etmesi
-Tatvan belediyesi ziyaret
-Hediye verilmesi
-Toplu fotoğraf çekilmesi

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)

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Kask takmayan sürücülere ceza yerine kask

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yapılan denetimlerde, kask takmadıkları belirlenen sürücüler durduruldu, ancak ceza kesmek yerine uyarılıp, kask hediye edildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. 'Kendi kaskım kendi hayatım' teması adı altında yapılan denetime Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan da katıldı. Kask takmadığı belirlenen sürücüler durduruldu. 15 ceza puanı ve 108 TL para cezası kesilmesini bekleyen sürücüler, bu seferlik sadece uyarılıp, kask hediye edildi. Sürücüler bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücülere, kasklarını trafik polisleri taktı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, 'Kendi kaskım kendi hayatım' temalı proje kapsamında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün konuya duyarlı kuruluşlardan tedarik ettiği 60 kaskı, sürücülere hediye edip, kask takmanın 'hayat kurtardığını' anlattıklarını söyledi. Kaymakam Erdoğan, bundan sonra kasksız olarak yakalanan sürücülere bu şekilde davranılmayacağını belirtip, "Cezai yaptırımlar uygulanacak. Bunu kendilerine de anlattık. Cezadansa onların can güvenliği bizim için önemli. Kazalarda can kaybı yaşanmaması için dikkatli olmalı, kurallara uyulmalı. Her sürücünün ve arkasında oturan kişinin kask kullanma mecburiyeti var" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), (DHA)

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