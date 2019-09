DHA YURT BÜLTENİ - 18

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) tarafından yüzüne asit türü sıvı dökülen Berfin Özek (19), Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle tedavi ediliyor. Göz kapakları ve dudağı yeniden yapılan Özek, "Yaşama tutunmaya devam edeceğim" dedi. Geçtiğimiz 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik tutuklandı. Berfin Özek'in gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Saldırgan Casim Ozan Çeltik, İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmaya başlandı. Çeltik için, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM Muğla'nın Bodrum ilçesinde Doktor Mehmet Mutaf tarafından ameliyat edilen Berfin Özek, daha sonra İskenderun'a ailesinin yanına geldi. Annesi Zeynep Özek ile kendilerine yaşadıkları olayın başından beri sahip çıkan İskenderun Kadın Platformu üyelerini ziyaret eden Berfin Özek, verdikleri moral ve sahiplenmeyle güçlü hissettiğini ifade etti. Tedavisinin henüz tamamlanmadığını iki ameliyat daha olacağını belirten Özek, şunları söyledi: "3 ameliyat geçirdim. Bu süreçte çok zorlandım çok acı çektim. İnsanlar dışarıdan nasıl görüyor bilmiyorum. Ama gerçekten çok zor süreçler geçirdik. Yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük. İnsanlarımızın, kadınlarımızın desteği çok oldu üzerimizde. Hepsi benim ailem oldu. Doktorum sağ olsun çok iyi ilgilendi benimle. Her aşamasında yanımda motive etti beni. 'Acı olmayacak, korkma, sürekli yanındayız' diye. Doktorumun hakkını gerçekten ödeyemem. O kadar iyi yürekli o kadar narin merhametli bir insan ki elimi tuttuğu zaman 'başaracağız olacak bu iş' dedi. Ben de hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Her zaman içimde bir yaşama sevinci vardı içimde. Yaşama tutunmaya devam edeceğim. Herkese yanım da olduğu için çok teşekkür ederim." GÖZLERİ DE AMELİYAT EDİLECEK Aynaya ve insanların tepkilerine baktığında kendisini iyi hissettiğini kaydeden Özek, "Kendimi çok güçlü hissediyorum inşallah daha da iyi olacak. Bir ay sonra tekrar gideceğim doktorum ne derse ona göre hareket edeceğiz. Göz için de ameliyat süreci başlayacak. Görme olanağı olur mu? Bilmiyoruz ama inşallah olur" diye konuştu. Anne Zeynep Özek ise kızındaki gelişmeleri görünce çok mutlu olduğunu eski güzelliğine kavuşması için dua ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Kızımın şu anki halini görünce daha umutlu oldum. Kadın platformu ve bize sahip çıkanlara nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Bize hep arka çıktılar bir anne, bir kardeş oldular. İnanıyorum ki kızım düzelecek eski halini alacak." İskenderun Kadın Platformu sözcüsü Belgin Ayrancı da, Berfin Özek'in yaşama tutunmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Bingöl'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Bingöl'de, 310 kişilik AFAD personelinin katılımıyla helikopter ambulansın ve 70 aracın kullanıldığı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Tunceli, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Adıyaman'da görevli 310 AFAD görevlisinin katılımıyla Gülbahar Barajı yakınlarında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 70 araç ve ambulans helikopterin kullanıldığı, senaryo gereği 7.0 büyüklüğünde deprem meydana gelen tatbikat, gerçeği aratmadı.

Tatbikatta ilk olarak mahsur kalanlar kurtarılırken, sedyeyle binadan indirilen yaralılar, müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansa alınarak UMKE sahra hastanesine götürüldü. Tatbikat sırasında gaz sızıntısı bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, müdahalede bulundu. 3 gün süren tatbikata Bingöl Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Ekipleri, emniyet, jandarma, sağlık görevlileri ve UMKE de destek verdi.

Tatbikatı yerinde takip eden Vali Kadir Ekinci, Bingöl'ün deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye topyekun bir deprem bölgesi olduğu gibi aynı zamanda Bingöl'ümüzde birinci derece deprem bölgesi ve Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği ve ne yazık ki deprem riski taşıyan bir bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla riskin bu derece yüksek olduğu bir yerde kurtarma ekiplerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve diğer 26 hizmet grubumuzun afete her an müdahale edilebilecek çapta hazır ve her an aktif olması gerekmektedir."