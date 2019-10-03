DHA YURT BÜLTENİ - 18

'Öğretmenim' diyerek kasabı dolandıran kadın kamerada ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kasaptan 'rehber öğretmenim' diyerek 300 liralık ürün alarak parayı ödemeden giden kadının birçok esnaftan benzer şekilde ürün aldığı öne sürüldü. Kasap Ramazan Kara (27) iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili, "Kartını okulda öğretmen dolabında unuttuğunu ve ücreti ertesi gün geçerken bırakmasının uygun olup olmadığını sordu. Ben de öğretmen diye 'tabii olur' dedim" diye konuştu. Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde Ramazan Kara'nın işlettiği kasap dükkanına geçen pazartesi saat 20.30 sıralarında gelen ve Sarılar'da bir ilkokulda rehber öğretmenlik yaptığını ve adının E.E.Y. olduğunu belirten kadın, birçok ürün sipariş verdi. Kasaplık ürünler hazırlanırken zeytinyağı siparişi de veren kadın, bir süre kasap Ramazan Kara ile sohbet etti. Kadın, kendisinin Sarılar Mahallesi'nde bulunan ilkokulda rehber öğretmen olduğunu söyledi. Okuldaki durum ve okul müdürüyle ilgili sohbet eden Ramazan Kara, siparişleri hazırlayarak kadına verdi. Çantasında kredi kartı arayan ve bulamayan kadın, ücreti ertesi gün vermek istediğini söyleyince, kasap kabul etti. Kadının, salı günü gelmemesi üzerine okul müdürünü arayan kasap Ramazan Kara, okulda öyle birinin çalışmadığını öğrendi. Ramazan Kara, jandarmaya olayı haber vermesine rağmen şikayetçi olmayınca, kadın hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

'AZ BİRAZ ŞÜPHELENDİM' DHA muhabirine açıklama yapan Ramazan Kara, akşam saatlerinde dükkanı kapatmaya hazırlandığı esnada bir kadının geldiğini belirterek, "A'dan Z'ye diyeyim, tavuk ürünleri, et ürünleri, bal, tahin ve zeytinyağı istedi. Zeytinyağı bizim dükkanımızda yoktu, eniştem satıyordu, özellikle onu istedi, getirttim. Alışverişini yaptı ve hiçbir malzemeyi doğratmamı istemedi, tüm tüm aldı ürünleri. Ben bunun üzerine az biraz şüphelendim. Zeytinyağının gelmesini beklerken sohbet ettik. Bana, 'Ben, Sarılar Mahallesi'ndeki ilkokulda rehberlik öğretmeniyim' dedi. Bunun üzerine ben de ismini vermeden, okul müdürünü sordum, bana okul müdürünün adını söyleyerek çok iyi tanıdığını belirtti. Okulla ilgili biraz daha sohbet ettik" dedi. 'BİZİM BURADA BÖYLE BİR ÖĞRETMEN YOK' Zeytinyağı da gelince ürünleri kendisine hazırlayıp, verdiğini söyleyen kasap Ramazan Kara, "Bana 'fiyatı ne kadar' diye sorunca, ben de '320 lira ama siz 300 lira verin yeter' dedim. Çantasını karıştırdı. Kartını okulda öğretmen dolabında unuttuğunu ve ücreti ertesi gün geçerken bırakmasının uygun olup olmadığını sorunca, ben de öğretmen diye 'tabii olur' dedim. Adını soyadını ve telefon numarasını aldım. Ertesi gün öğlene kadar gelmeyince okul müdürünü aradım. Okul müdürü bana, 'Ramazan, geçmiş olsun. Sen ilk arayan değilsin, bizim burada böyle bir öğretmen yok' dedi. Ben daha sonra soruşturunca Manavgat'ta bir sürü kasaptan böyle alışveriş yaptığını, hatta aralarında çiçekçilerin de olduğu bir sürü esnaftan bu şekilde alışveriş yaparak ortadan kaybolduğunu öğrendim" diye konuştu.

Kasap Ramazan Kara, olayın ardından jandarmayı arayarak haber verdiğini ancak şikayetçi olmadığını sözlerine ekledi. Adının E.E.Y. olduğunu söyleyen kadının kasap dükkanında yaptığı alışveriş, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde kadının kasaba sipariş vermesi, kasapla konuşması ve iş yerinden ayrılması görülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadının kasap dükkanında alışveriş yapması

- Kasapla sohbet etmesi

- Ürünleri alarak çıkması

- Kasap dükkanından görüntü

- RÖP: Ramazan Kara

- Kasap dükkanından detay HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) =================== Motosiklet üzerinden silahlı saldırı kamerada SAMSUN'da motosiklet üzerindeki E.K.'nın tabancayla ateş açması sonucu bacağından vurulan motosiklet tamircisi Y.E.A., yaralandı. Saldırı anı, çevredeki güven kamerasına yansıdı. Olay, saat 15.30 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. idaresindeki bindiği motosikletle tamirci önüne gelen E.K., kapının önünde karşılaştığı motosiklet tamircisi Y.E.A.'ya tabancayla ateş etti. Birkaç el ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, Y.E.A.'nın, bacağına isabet etti. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı motosiklet tamircisi, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Y.E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, saldırı anı ise, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin arka kısmında oturan saldırganlardan birinin, tamirci dükkânı önünde silahla ateş ettiği, ardından da hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. Görüntü Dökümü:

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- Silahlı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü

- Olay yerinden detaylar

- Hastaneden detaylar (SURE: 01.33 DK) (BOYUT: 174 MB) Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) ======================= Dere yatağında ceset bulundu Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu. Olay, İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Dere kenarında gezerken dere yatağında yüzüstü yatan erkek cesedi gören bir kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar Süre: Boyut:

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ============= Caddede pompalı tüfekli saldırı kamerada SAMSUN'da kimliği belirsiz şüpheli, cadde ortasında tartıştığı Ertuğrul K.'yı pompalı tüfekle bacağından vurup yaraladı. Olayda yolda yürüdüğü sırada seken saçmaların hedefi olup, 1 kişinin de hafif yaralandığı saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 16.30 sıralarında İlkadım ilçesi, Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, cadde üzerinde karşılaştığı Ertuğrul K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Şüpheli, pompalı tüfekle Ertuğrul K.'ya ateş açtı. Ertuğrul K., bacağından yaralanırken, caddede yürüdüğü sırada seken saçmaların hedefi olan 1 kişi de hafif yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.