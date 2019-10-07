DHA YURT BÜLTENİ - 18

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada bulduğu cisim elinde patlayan Selahattin Bayhan (56) ağır yaraladı. Olay, akşam saatlerinde, Nusaybin'deki 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye sınırına 200 metre mesafedeki arazide hayvanlarını otlatan çoban Selahattin Bayhan, yerde bir cisim buldu. Bayhan, merak ettiği cismi eline alıp kurcalamaya başladı. Bu sırada cisim, Bayhan'ın elinde patladı. Sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selahattin Bayhan Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gökçeada ilçesi Marmaros mevkiinde bugün saat 16.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine ekipler harakete geçti. Arazözlerin giremeyeceği sarp bölgede olduğu için söndürme helikopteriyle yangına müdahale edildi. Ekiplerin havadan müdahalesiyle yangın 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE, (DHA)-

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Trabzon'da cami inşaatının avlu temeli çöktü: 2 yaralı (2)

YARALI İŞÇİLER TABURCU EDİLDİ

Trabzon'da yapımı devam eden cami inşaatında meydana gelen çökmeyle ilgili, inşaat proje Sorumlusu Dr. Ercan Sinaner, yazılı açıklamada bulundu, yaralı 2 işçinin tedavilerinin ardından taburu edildiğini belirtti. Sinaner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan hadise, imalat sırasında her şantiyede gerçekleşebilecek, yapının ve inşaatının seyrine veya dokusuna herhangi bir zarar vermeyecek niteliktedir. Konuyla ilgili kamuoyunda bir takım yanlış bilgilendirmeler nedeniyle panik havası yaratılmıştır. Bunun aksine yaşanan olayda hiçbir çalışanımız yaralanmamış kimsenin burnu dahi kanamadan tüm çalışanlarımız güvenli bir şekilde sahadan ayrılmıştır. Yaşadığı panik nedeniyle ise iki işçimiz tedbir amaçlı hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Camimiz gerek statik, gerekse imalat yönünden üstün bir niteliğe sahiptir, hatta bölgenin en güvenli yapısı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Yaşanan olay tamamen kalıp iskelesinde meydana gelen öngörüsü mümkün olmayan bir hadisenin gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. Cami ve külliye inşaatımız kaldığı yerden aynı hızla devam edecek ve planlanan takvimde şehrimizin hizmetine sunulacaktır."

TRABZON (DHA)

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