DHA YURT BÜLTENİ - 18

EĞİTİMDE TATİL UZATILDI

Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün (12) 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'teki bazı okullarda tatil süresi 3 gün daha uzatıldı. Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar'da eğitimin Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de yapılamayacağı duyuruldu. Birecik ve Suruç'ta ise sınır hattındaki mahallelerde eğitimin 3 gün süreyle tatil edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlk/Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göbeklitepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

ŞANLIURFA (DHA) ================= Bakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak (2)

BAKAN KURUM MİLLET BAHÇESİ ARAZİSİNİ İNCELEDİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilikteki temasların ardından kent merkezinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi arazisinde incelemede bulundu. Bakan Kurum, yapılan incelemenin ardından 2 Mart 2017'de meydana gelen depremde birçok evin zarar gördüğü ve vatandaşların yapılan afet evlerinde yaşadığı Samsat ilçesini ziyaret etti. Örentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, mahalle sakinlerinin konut talebi üzerine telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı. Bakan Kurum, görüşmenin ardından yeni 82 konut yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Safvan bin Muattal türbesini ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için dua ederek kentten ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Bakanın Samsata gelişi

-Bakanın vatandaşlar bir araya gelmesi

-Bakanın Süleyman Soylu'yu araması

-Süleyman Soylu ile konuşması

-Bakanın ev ziyaretti

-Bakanın sahabeye gidişi

-Bakanın dua etmesi

-Sahabe inşaatını gezmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-SAMSAT - ADIYAMAN- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 725 MB ===================== Başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarptı DÜZCE’de, başıboş köpeklerden kaçan Furkan Kuşçu (19) otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza saat 18.00 sıralarında D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Başıboş köpeklerden kaçan Furkan Kuşçu yola fırlayınca Seyfettin Baran idaresindeki 06 M 3318 plakalı otomobil çarptı. Furkan Kuşçu otomobilin çarpmasıyla metrelerce öteye fırladı. Yaralanan Furkan Kuşçu 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar, “Köpeklerle mücadele ediyordu. Köpeklerden kaçarken yola fırladı. O sırada araç vurdu, ışıkların diğer ucuna kadar fırladıö dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü

Yaralı çocuğa müdahale görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Kaza yerinden görüntü

Kaza yapan aracın görüntüsü

Vatandaşlar ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ======================== Muayene istasyonundaki feci kaza kamerada Konya’da araç muayene istasyonunda kanaldan çıkan işçiye otomobil çarptı. İşçinin ağır yaralandığı kaza anı kameralar tarafından kaydedildi. Olay, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu üzerinde bulunan araç muayene istasyonunda meydana geldi. İş yeri çalışanlarından Kamil Durgut'a istasyon içinde bulunan kanaldan çıktığı sırada, muayene için getirilen ve Ramazan B.’nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Durgut kanal içine düştü. Bu anlar muayene istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Kamil Durgut tedavi altına alındı. Durgut'un yoğun bakımda servisindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Görüntü dökümü:

----------------------------

- Kamil Durgut'a otomobilin çarpma anı Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ============================================

Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve polisleri çok seven down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın(15) polis olma hayali gerçek oldu. Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde oturan down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın polis olma hayali Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü sayesinde gerçek oldu. Evinde televizyonda sürekli polisiye diziler izlediği öğrenilen ve polisleri çok seven Neslinur Büyükacar, bir günlüğüne polis oldu. Gölcük Polis Merkezi'ne ailesi ile birlikte gelen Neslinur, üniformasını giydikten sonra polis telsizi ile anons yaparak olaylar hakkında bilgi aldı. MOBESE sisteminden Gölcük'ü izleyen ve polislerden bilgi alan Neslinur, gün sonunda polislere teşekkür ederek karakoldan ayrıldı. Neslinur’un büyük bir sevinç yaşadığını söyleyen teyzesi Vildan Aygün, "Neslinur polisleri çok seviyor. Evdeyken televizyonda polisiye dizilerini hiç kaçırmaz. Bizler de bu hayalini gerçekleştirmesini polis amcalarından rica ettik. Neslinur'un bu hayalini gerçekleştirmemizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Neslinur’un telsizle anons yapması

- Neslinur’un MOBESE’yi incelemesi

- Teyzesi ile röp.

- Karakol önünde polislere veda etmesi

- Detay HABER-KAMERA: Soner GÜLZERE/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) ===================== Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittiler ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti. Alaplı ilçesinde esnaflık yapan Cihan Turan, 4 yıldır birlike olduğu Suna Belgüzar'a düğün öncesi süpriz yapacağını söyledi. Cihan Turan, orİjinaline uygun hale getirttiği 1974 model Tofaş Murat 124 otomobili gelin arabası yaptı. Cihan Turan, akrabasına ait oto kurtarma aracını da çiçeklerle süsletti. Evden gelinliğiyle çıkan Suna Belgüzar, gelin arabasını kurtarıcının üzerine görünce şaşırdı. Belgüzar ve Turan, kurtarıcıya yüklenen gelin arabasında salona gitti. Konvoyda oto kurtarma aracı üzerindeki gelin arabasında gelin ve damadı görenler şaşırdı. Çekici üzerinden indirilen gelin arabasından inen çift, düğün salonuna giriş yaptı.