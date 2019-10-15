DHA YURT BÜLTENİ-18 

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI (2) MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'de görev başında olduğu sırada alkollü sürücünün kullandığı otomobilin ekip otosuna çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yücel Başpınar için memleketi Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi. İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ile şehidin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz ve diğer protokol üyeleri, tören öncesi şehidin babası Basri Başpınar ile eşi Semiha Başpınar ve diğer aile üyelerine taziyede bulundu.

Törende şehidin eşi Semiha Başpınar, oğlu Yunus Emre ve kızı Merve, gözyaşı döktü.

Müftü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namazın ardından şehit polis memuru Yücel Başpınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşları ve törene katılanların omuzlarında cenaze aracına konuldu. Şehit polis, kent merkezindeki Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin naaşının cenaze aracından indirilmesi

- Tabutun omuzlarda camiye getirilmesi

- Mesai arkadaşlarının tabut başında nöbet tutması

- Ailenin taziyeleri kabulü

- Detaylar

- Müftü Şükrü Kabukçu'nun helallik aldırması

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ============================= BURSA İŞ DÜNYASI MEHMETÇİĞİN YANINDA Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı? Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü ‘Barış Pınarı Harekatı’na hazırladıkları ortak bildiriyle destek verdi. Bildiriyi okuyan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür" dedi. Bursa iş dünyası, Türkiye’nin Suriye’de terör unsurlarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla örnek bir duruş sergiledi. Toplantıya il ve ilçe oda ve borsaların yanı sıra iş dünyası kuruluşları, sendika temsilcileri, BTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, BTSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleri katıldı. BTSO öncülüğünde düzenlenen toplantıda 80’i aşkın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu adına ortak bildiriyi BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay okudu. Başkan Burkay, Türkiye’nin bugüne kadar terör örgütlerinin kalleşçe saldırılarına maruz kalan ve binlerce şehit veren bir ülke olduğunu söyledi.

'TERÖR ÖRGÜTLERNİE GEREKEN CEVAP EN GÜÇLÜ ŞEKLİDE VERİLMEKTEDİR'

Türkiye’nin milli güvenliğini temin etmek amacıyla başlattığı harekatın uluslararası anlaşmalar doğrultusunda ve tümüyle meşru olduğunu vurgulayan Burkay, "Terör örgütleri, yaptıkları katliamlarla birlikte bölgede yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi de göçe zorlama, taciz ve zulümle sınamaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir" dedi. 'ULUSLARARASI KURUMLARLA ETKİN İLETİŞİM'

Türk askerinin taşıdığı hassasiyetle bölgenin hasretini çektiği huzur ve barış ortamını yeniden tesis ederken dost ve müttefik ülkelerin Türkiye aleyhine yaptıkları açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, "Uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. BTSO olarak ülkemizin bu haklı davasını uluslararası çevrelere ve yurt dışındaki muhatap tüm kurumlara etkili bir iletişimle en güçlü şekilde aktaracağız" diye konuştu.

'BURSA AY YILDIZLI BAYRAKLA SÜSLENECEK'

"Türkiye’mize ve ekonomimize yöneltilen tehditlere karşı iş dünyamız toplumun tüm katmanlarıyla birlikte Türk milletinin birlik ve beraberliğinin güçlü bir şekilde devam etmesi noktasında milli duruşunu kararlı bir şekilde sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. İbrahim Burkay, şöyle devam etti: "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Kentin çeşitli noktalarında bayrak dağıtımlarımıza devam edeceğiz. Ülkemiz için tehdit oluşturan terör koridorunun ortadan kaldırılması için millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna dek yanındayız. Dualarımız ve desteğimiz kahraman Mehmetçiğimiz ile birliktedir." 'TÜRK MİLLETİ MEHMETÇİĞİN YANINDA'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da Türk askerinin Suriye'ye yönelik harekatını koşulsuz desteklediklerini ifade etti. İş dünyasının Mehmetçiğin yanında olduğuna işaret eden Matlı, "Bursa iş dünyası olarak ülkemizin daha da güçlenmesi için üreterek ve daha fazla çalışarak istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Kahraman askerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bursa güçlü bir şehir. Milli birlik ve beraberlik konusunda her zaman ortak hareket eden bir şehre sahibiz. Türk milleti Mehmetçiğin yanında" dedi.

Toplantının ardından Bursa iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri günün anısına Türk bayraklarıyla toplu fotoğraf çektirdi.