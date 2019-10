DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bu yıl 9'uncu sınıfa başlayan Ali Demir, Alanya Lisesi'ne kaydoldu. Ali Demir, 4'üncü kattaki sınıfına ulaşmakta güçlük yaşadı. 20 basamak çıkıp inmek zorunda kalan Ali, destek almadan yürüyemediği için sınıfına çoğu zaman sürünerek inip çıkıyor. Her sabah annesinin okula getirip sınıfına götürdüğü Ali'ye, gün içinde arkadaşları yardım ediyor. Öğle aralarında okula gelip oğluna yemek yedirip, tuvalete götüren annesi, akşam ise yine okula gelip eve götürüyor.

SERVİS SORUNUNA DA ÇÖZÜM İSTEDİ

Gülüzar Dudu, oğlunu her gün taksiyle okula getirip götürdüğünü belirterek, servis sorununa da çözüm getirilmesini istedi. Servisler dolu olduğu için oğlunu her gün taksiyle okula getirip götürdüğünü kaydeden Dudu, "Her gün 30-40 TL taksi ücreti ödüyorum. Bu ciddi bir ekonomik yük. Yetkililerden oğlumun servis sorununa da çözüm bulmasını talep ediyorum" diye konuştu.

16 Ekim tarihli arşivle görüntülerle

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)-

============================

Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı

HATAY'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eksikleri olup trafikten men edilerek yediemin deposuna teslim edilen motosikletler geri dönüşüme gönderildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 2918 Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden kanun maddeleri gereğince 6 ay sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan 2000 adet motosiklet Milli Emlak Şefliği tarafından milli ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere yediemin deposundan tırlara yüklenerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na gönderildi.