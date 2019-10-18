DHA YURT BÜLTENİ-18 

EŞİNİN ÜZERİNDE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİĞİ KADIN, İKİNCİ KATTAN ATLAMIŞ Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cinnet getiren Can Yılmaz'ın (35) kendisi, eşi Güllü (30) ve kızı Zeynep Yılmaz'ı benzin dökerek ateşe verdiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Ağır yaralanan Güllü Yılmaz'ın, alevler içerisinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden attığı belirtildi. Olay sırasında çiftin 2 çocuğunun ise markete ekmek almaya gittiği ifade edildi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ergani ilçesi Azize Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirdi. Yılmaz, evde, bidonda bulunan benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Can Yılmaz, çakmağı çaktı. Feryatları duyan komşuları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Yılmaz çifti ile kızları Zeynep, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Yılmaz ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2'NCİ KATTAN ATLADI

Olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Tartışmanın ardından eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği Güllü Yılmaz'ın, kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktığı belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Can Yılmaz ile kızı Zeynep'in ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. 2 KARDEŞ, EKMEK ALMAYA GİTMİŞ

Bu arada, Can Yılmaz'ın yaşları küçük diğer 2 çocuğunun olay öncesi ekmek almak için markete gittikleri belirtildi. Olayın ardından kardeşlerin polis ekiplerince koruma altına alındığı bildirildi. Görüntü Dökümü

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Olayın meydana geldiği ev

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemara: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır),(DHA) ============================= KARADENİZ'DE BALIK ÜREME ALANLARINA TARIM TOPRAĞI İLE DOLGU TEHDİDİ (2) BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce sahil kıyısında sürdürülen 'Gülcemal Projesi'ne yönelik bazı uzmanların, dolguda kullanılan tarım toprağının çamur olup, karıştığı denizde balık üreme alanlarını tehdit ettiği görüşleriyle ilgili açıklama yapıldı. Projedeki dolgu çalışmalarının, yönetmelikte tanımlı hafriyat toprağıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hafriyat toprağı, 'Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde', 'İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan toprak' şeklinde tanımlanmış olup yönetmeliğin Ek-1 listesinde; hafriyat faaliyetleri sonucu oluşacak atıkların bileşenleri 'bitkisel toprak, toprak, kum, çakıl, taş, kil' olarak belirlenmiştir. İlimizde imar planlı alanlarda yapılan yapı ruhsatlı inşaat çalışmaları sonucu çıkarılan hafriyat malzemeleri ilgili yönetmelik kapsamında 'Gülcemal' dolgu sahasına kabul edilmektedir. Bu malzemeler, ilçe belediyelerinin imar planlı alanlarında yapı ruhsatı verilen inşaatlardan ve altyapı çalışmaları sonucu ortaya çıkan malzemelerden oluşmaktadır" denildi.

'ÇALIŞMLAR MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN'

'Gülcemal' dolgu sahasında yapılan iş ve işlemlerin, yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Gülcemal' dolgu sahasına dökülen toprak, yasal olarak 5403 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na göre usulünce tarım dışı kullanım izinleri alınmış, imar sahaları içinde inşaat faaliyetleri esnasında ortaya çıkan hafriyat topraklarıdır. 10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7181 sayılı 'Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da; mevzuatlara uygun olarak ilan edilen köy yerleşik alanlarında 5403 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'ndan muaf tutulmuştur. Dolayısıyla yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre tarım arazisi sayılan hiçbir alanda izinsiz kazı ve dolgu faaliyetinde bulunulamaz. Bu zaman kadar tarım arazilerinden dolgu amaçlı toprak alımına yönelik herhangi bir özel izin alınmamıştır. 'Gülcemal' dolgu sahasında yapılan iş ve işlemler yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygundur. Ayrıca imarlı sahalardaki inşaat faaliyetleri esnasında inşaata başlamadan önce nitelikli tarım toprağı alınarak karayollarının refüj çalışmalarında, büyükşehir belediyemizin yürüttüğü park ve bahçe peyzaj faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Sonuç olarak 'Gülcemal' dolgu sahasına gelen hafriyat toprağı; tarım vasfını kaybetmiş, tarım dışı kullanımda olan, imarlı alanlardan gelen malzemelerden oluşmaktadır."

======================= MİNİK ÖĞRENCİLERDEN MEHMETÇİĞE SELAM

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medyadan başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı için selam dur’ kampanyasına anaokulu öğrencileri de katıldı. İslahiye anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ellerinde Türk bayraklarıyla, komando marşı söyleyip asker selamı vererek Mehmetçiklere selam gönderdi. Okulun 110 öğrencisinin ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiklere destek oldu. Öğrencileriyle birlikte asker selamı verip Mehmetçiklere selam gönderen Okul Müdürü Adnan Yıldız, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatına minik yüreklerimizle destekliyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye Anaokulu

- Öğrenciler komando marşını söylemesi

- Öğretmen ve Öğrencilerden asker selamı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ======================= 3 BİN YILLIK URARTU YAZITINA MURÇ ÇAKTILAR